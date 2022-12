To byste měli lehké, najděte si ho sami, odbyla pisatelka slovenskou policii

Bratislavská policie v úterý pobavila uživatele Facebooku, když zveřejnila konverzaci se ženou, která chtěla pomoci identifikovat hledaného muže. „Je to můj ex,“ napsala do zprávy. Když ji policisté však požádali o detailnější informace odpověděla: „To byste měli velmi lehké, to je vaše práce.“