Slovenská opozice se spojila proti Ficovi. Slibuje návrat do Evropy

Pro koalici PS/Demokraté bude platit sedmiprocentní volební práh, zatímco jednotlivě kandidujícím stranám stačí pro zisk křesel ve sněmovně získat ve volbách pět procent hlasů.
Liberální PS je podle většiny sondáží nejpopulárnější stranou v zemi s preferencemi kolem 19 procent a s malým náskokem před stranou Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Roberta Fica. Popularita Demokratů, kteří jsou členem Evropské lidové strany, se pohybuje kolem pěti procent.
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„Pro všechny opoziční voliče je dnes nejdůležitější naděje, že po letech úpadku a stagnace konečně přijde ekonomický růst, zvyšování životní úrovně, obnova spravedlnosti a právního státu a návrat do Evropy, politicky, mentálně, kulturně,“ řekl Šimečka.
Po volbách budou PS a Demokraté podle Šimečky působit jako samostatné strany. PS je v Evropském parlamentu součástí liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe).
„Zápas, který nás čeká, bude náročný. Budeme bojovat o charakter Slovenské republiky. Naší ambicí je vrátit Slovensko na proevropskou cestu,“ řekl Naď, který podobně jako Šimečka kritizuje Fica kromě jiného za jeho kontakty s Moskvou za současné ruské vojenské invaze na Ukrajinu.
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Ve straně Demokraté působí také expremiér Eduard Heger, který stejně jako Naď vzešel z hnutí OLaNO (nyní Hnutí Slovensko) bývalého premiéra Igora Matoviče. Právě Heger při vládní krizi v roce 2021 vystřídal Matoviče ve funkci ministerského předsedy. Tehdejší vládní koalice se pak ale rozpadla a zemi do předčasných voleb v září 2023 dovedl úřednický kabinet. Tyto volby vyhrál Směr-SD a Fico se po nich stal počtvrté premiérem. Naopak strana Demokraté, už s Hegerem a Naděm, ve volbách získala pouze necelá tři procenta hlasů.
Hnutí PS se v parlamentních volbách už jednou ucházelo o přízeň voličů v koalici. V roce 2020 koalice tehdy neparlamentních stran PS/Spolu těsně nezískala potřebných sedm procent hlasů voličů pro vstup do sněmovny. Z PS vzešla bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.