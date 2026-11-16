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Slovenská opozice se spojila proti Ficovi. Slibuje návrat do Evropy

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  9:22
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Progresivní Slovensko a neparlamentní Demokraté se dohodli na koalici do...

Progresivní Slovensko a neparlamentní Demokraté se dohodli na koalici do dalších voleb. Vlevo na snímku je lídr PS Michal Šimečka, vedle něj Jaroslav Naď. (15. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Progresivní Slovensko a neparlamentní Demokraté se dohodli na koalici do...
Progresivní Slovensko a neparlamentní Demokraté se dohodli na koalici do...
Progresivní Slovensko a neparlamentní Demokraté se dohodli na koalici do...
Protivládní demonstrace v Bratislavě. Na snímku je lídr strany Progresivní...
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Nejsilnější slovenské opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS) a neparlamentní strana Demokraté exministra obrany Jaroslava Nadě půjdou společně jako koalice do příštích parlamentních voleb, které jsou v zemi plánovány na září příštího roku. Předseda proevropského PS Michal Šimečka tento krok na nedělní tiskové konferenci s Naděm zdůvodnil snahou přesvědčivě vyhrát volby a zabránit propadnutí hlasů voličů nynější opozice. Naď tvrdil, že Slovensko potřebuje změnu svého politického směřování.

Pro koalici PS/Demokraté bude platit sedmiprocentní volební práh, zatímco jednotlivě kandidujícím stranám stačí pro zisk křesel ve sněmovně získat ve volbách pět procent hlasů.

Liberální PS je podle většiny sondáží nejpopulárnější stranou v zemi s preferencemi kolem 19 procent a s malým náskokem před stranou Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Roberta Fica. Popularita Demokratů, kteří jsou členem Evropské lidové strany, se pohybuje kolem pěti procent.

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„Pro všechny opoziční voliče je dnes nejdůležitější naděje, že po letech úpadku a stagnace konečně přijde ekonomický růst, zvyšování životní úrovně, obnova spravedlnosti a právního státu a návrat do Evropy, politicky, mentálně, kulturně,“ řekl Šimečka.

Po volbách budou PS a Demokraté podle Šimečky působit jako samostatné strany. PS je v Evropském parlamentu součástí liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe).

„Zápas, který nás čeká, bude náročný. Budeme bojovat o charakter Slovenské republiky. Naší ambicí je vrátit Slovensko na proevropskou cestu,“ řekl Naď, který podobně jako Šimečka kritizuje Fica kromě jiného za jeho kontakty s Moskvou za současné ruské vojenské invaze na Ukrajinu.

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Ve straně Demokraté působí také expremiér Eduard Heger, který stejně jako Naď vzešel z hnutí OLaNO (nyní Hnutí Slovensko) bývalého premiéra Igora Matoviče. Právě Heger při vládní krizi v roce 2021 vystřídal Matoviče ve funkci ministerského předsedy. Tehdejší vládní koalice se pak ale rozpadla a zemi do předčasných voleb v září 2023 dovedl úřednický kabinet. Tyto volby vyhrál Směr-SD a Fico se po nich stal počtvrté premiérem. Naopak strana Demokraté, už s Hegerem a Naděm, ve volbách získala pouze necelá tři procenta hlasů.

Hnutí PS se v parlamentních volbách už jednou ucházelo o přízeň voličů v koalici. V roce 2020 koalice tehdy neparlamentních stran PS/Spolu těsně nezískala potřebných sedm procent hlasů voličů pro vstup do sněmovny. Z PS vzešla bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

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