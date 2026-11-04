Už jste si někdy připadali někým takřka jakýmkoli způsobem zastínění, třeba fyzickou výškou, dojmem nebo úspěchy? Právě vás zmoggovali, jak by po předčení v takřka jakékoli disciplíně okomentovali zástupci generace Z. Výraz, jenž lze nejlépe přeložit jako „zahanbit,“ vyhlásil počátkem týdne britský slovník Collins slovem roku 2026.
Libovolně předčit jiného
Mogging, případně „to mog“ vychází podle blogu Collins z akronymu AMOG tedy Alpha Male of Group (přibližně Alfa samec skupiny), který se v kulturistickém prostředí objevil už v roce 2016. Tehdy označoval fyzicky nejzdatnějšího muže v dané posilovně.
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Sloveso se z akronymu vyvinulo postupně, dnes už je internetem doslova prorostlé. Mladší generace navíc jeho význam mírně posunuly. Použití tak nachází v situacích, kdy někdo takřka v libovolné oblasti předčí jiného člověka – typicky se týká vzhledu, ale může jít také o status, dovednosti, nebo vystupování.
Jednoduše o všechny případy, kdy jedinec své okolí zahanbí a způsobí, že všichni ostatní vypadají nebo si připadají méněcenní.
Nejpopulárnější slovo počtrnácté
Letošní slovo roku dle britského deníku Guardian v popularitě předčilo výrazy spojené s klimatickou krizí nebo umělou inteligencí. I další „finalisté“ v žebříčku podle Collins poukazují na oblibu zahanbování okolí a touhu po předstižení oponentů:
- Carspreading – tendence výrobců produkovat větší, delší a těžší vozy.
- Firewave – série lesních požárů.
- P(doom) – označení procentuální pravděpodobnosti, že umělá inteligence povede ke konci civilizace.
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- Ghost job – inzerovaná pracovní pozice, kterou však zaměstnavatel nemá ve skutečnosti v úmyslu zaplnit.
- Friendslop – jednoduchá a nezávisle vytvořená počítačová hra určená pro hraní mezi úzkým okruhem přátel.
- Fricy – mix ovocné (fruity) a ostré (spicy) chuti.
- Bixie – druh účesu mezi „pixie“ a mikádem (bob cut).
Slovník Collins letos vybral nejpopulárnější slovo už počtrnácté. Prvním byl v roce 2013 geek.