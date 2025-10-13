Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Na místě je přes 20 zraněných

Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky, ve kterých podle policie jelo velké množství cestujících. Počet zraněných je podle prvních zpráv minimálně dvacet, příčina nehody zatím není známá.
Na jihovýchodním Slovensku se srazily dva rychlíky. (13. října 2025) | foto: Polícia Slovenskej republiky / Facebook

„Před tunelem u obce Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) došlo aktuálně ke srážce dvou proti sobě jedoucích rychlíků, ve kterých se nacházelo velké množství cestujících. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Cestující postupně opouštějí vlakové soupravy,“ napsala policie na Facebooku. Na místo vyrazilo šest sanitek a dva záchranařské vrtulníky.

Rychlíky se srazily na místě, kde se tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě, píše portál Sme s odkazem Železniční společnost Slovensko. Šlo o rychlíky R913 a R914 (Gemeran).

Na místo nehody nyní míří slovenský ministr dopravy Jozef Ráž.

Připravujeme podrobnosti.

