„Před tunelem u obce Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) došlo aktuálně ke srážce dvou proti sobě jedoucích rychlíků, ve kterých se nacházelo velké množství cestujících. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Cestující postupně opouštějí vlakové soupravy,“ napsala policie na Facebooku. Na místo vyrazilo šest sanitek a dva záchranařské vrtulníky.
Rychlíky se srazily na místě, kde se tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě, píše portál Sme s odkazem Železniční společnost Slovensko. Šlo o rychlíky R913 a R914 (Gemeran).
Na místo nehody nyní míří slovenský ministr dopravy Jozef Ráž.
Připravujeme podrobnosti.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz