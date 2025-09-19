Hlavní cena letošního Slovak Press Photo byla za snímky nového papeže

  22:12
Hlavní cenu v soutěži Slovak Press Photo 2025 získal Tomáš Baršváry za fotografii ze série Ze dne na den středobodem, která zachycuje nástup nového papeže Lva XIV. do úřadu. Nejlepší zpravodajské fotografie za uplynulý rok byly v pátek oceněny v Bratislavě.
Návštevníci Baziliky Santa Maria Maggiore bojujú o najlepší záber na nového...

Návštevníci Baziliky Santa Maria Maggiore bojujú o najlepší záber na nového pápeža Leva XIV., ktorý ide vzdať úctu svojmu predchodcovi pápežovi Františkovi. | foto: Tomáš Baršváry

Bazilika svätého Petra spoza pilierov Vatikánu.
Protivládne protesty v Gruzínsku.
Hladina Dunaja v Bratislave v noci na 17. septembra 2024 kulminovala na úrovni...
Jednorazové spodné prádlo je zvláštny kus oblečenia. Niektoré ho milujú pre...
6 fotografií

Ocenění si odnesla i Dorota Holubová za fotografie rozvodněného Dunaje při loňských záplavách, které nafotila pro ČTK. V kategorii Každodenní život uspěla i česká fotografka Tereza Valnerová.

Slovak Press Photo vyhrála fotografie z Prahy

„Církev i celý svět upírají svou pozornost na Vatikán a netrpělivě čekají, kdo se objeví na balkóně baziliky svatého Petra. Konkláve začíná. Tato série zachycuje smutek, radost i chaos této monumentální události,“ stojí v popisku k vítězné fotografii v kategorii Grand Prix. Její autor, Tomáš Baršváry získal i cenu za nejlepší reportáž s výstižným názvem Lev.

V sekci aktuality se vítězným snímkem stala fotografie Róberta Németiho s názvem Dej mi svoje peníze, která zachycuje v detailním záběru hlavu slovenského premiéra Roberta Fica stojícího před ikonickým obrazem žebráka. Snímek byl pořízen během jeho návštěvy historické radnice v Košicích 14. dubna 2025, kde oznámil plány na výstavbu nájemních bytů.

Čestné uznání v kategorii aktualit získal Matej Šulc za sérii Válka v Libanonu. Oceněný snímek zachycuje dvě truchlící obdivovatelky zavražděného vůdce libanonského Hizballáhu Hasana Nasralláha. Pohřeb charismatického vůdce vyvolal u mnoha lidí silné emoce.

World Press Photo opět vyhrál snímek z Gazy. Zachycuje chlapce bez rukou

Vítěznou sérií snímků v sekci aktuality jsou protivládní protesty v Gruzii, tak jak je zachytil fotograf Tomáš Benedikovič.

Zvláštní ocenění Bratislava Grant získala Dorota Holubová za sérii fotografií s názvem Rozvodněný Dunaj, která zachycuje hlavní město Slovenska 17. září loňského roku, když hladina Dunaje kulminovala na úrovni 9,7 metru.

V mezinárodní kategorii Každodenní život na letošním Slovak Press Photo uspěla i česká fotografka Tereza Valnerová se souborem fotek s názvem Čtvrtý trimestr, které mapují intimní období čtvrtého trimestru. Tím autorka myslí období prvních týdnů po porodu a odhaluje fyzické, emocionální a sociální aspekty raného mateřství.

Czech Press Photo vyhrál snímek z OH v Paříži, ceny sbírali i fotografové MAFRA

Do 14. ročníku této soutěže se přihlásilo rekordních 205 autorů. Mezinárodní porota pod vedením Clémenta Saccomaniho z Francie hodnotila jednotlivé fotografie a série fotografií v devíti soutěžních kategoriích, včetně nové podkategorie Lesy a speciální kategorie Bratislava Grant.

Všechna díla finalistů soutěže Slovak Press Photo je možné vidět na společné výstavě na Hviezdoslavově a Františkánském náměstí v Bratislavě. Potrvá do 19. října. Poté bude výstava putovat po Slovensku i v zahraničí.

19. září 2025  16:22,  aktualizováno  22:16

19. září 2025  22:12

19. září 2025  9:30,  aktualizováno 

19. září 2025

19. září 2025  19:23

