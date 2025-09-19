Hlavní cena letošního Slovak Press Photo byla za snímky nového papeže

Ocenění si odnesla i Dorota Holubová za fotografie rozvodněného Dunaje při loňských záplavách, které nafotila pro ČTK. V kategorii Každodenní život uspěla i česká fotografka Tereza Valnerová.
Slovak Press Photo vyhrála fotografie z Prahy
„Církev i celý svět upírají svou pozornost na Vatikán a netrpělivě čekají, kdo se objeví na balkóně baziliky svatého Petra. Konkláve začíná. Tato série zachycuje smutek, radost i chaos této monumentální události,“ stojí v popisku k vítězné fotografii v kategorii Grand Prix. Její autor, Tomáš Baršváry získal i cenu za nejlepší reportáž s výstižným názvem Lev.
V sekci aktuality se vítězným snímkem stala fotografie Róberta Németiho s názvem Dej mi svoje peníze, která zachycuje v detailním záběru hlavu slovenského premiéra Roberta Fica stojícího před ikonickým obrazem žebráka. Snímek byl pořízen během jeho návštěvy historické radnice v Košicích 14. dubna 2025, kde oznámil plány na výstavbu nájemních bytů.
Čestné uznání v kategorii aktualit získal Matej Šulc za sérii Válka v Libanonu. Oceněný snímek zachycuje dvě truchlící obdivovatelky zavražděného vůdce libanonského Hizballáhu Hasana Nasralláha. Pohřeb charismatického vůdce vyvolal u mnoha lidí silné emoce.
Vítěznou sérií snímků v sekci aktuality jsou protivládní protesty v Gruzii, tak jak je zachytil fotograf Tomáš Benedikovič.
Zvláštní ocenění Bratislava Grant získala Dorota Holubová za sérii fotografií s názvem Rozvodněný Dunaj, která zachycuje hlavní město Slovenska 17. září loňského roku, když hladina Dunaje kulminovala na úrovni 9,7 metru.
V mezinárodní kategorii Každodenní život na letošním Slovak Press Photo uspěla i česká fotografka Tereza Valnerová se souborem fotek s názvem Čtvrtý trimestr, které mapují intimní období čtvrtého trimestru. Tím autorka myslí období prvních týdnů po porodu a odhaluje fyzické, emocionální a sociální aspekty raného mateřství.
Do 14. ročníku této soutěže se přihlásilo rekordních 205 autorů. Mezinárodní porota pod vedením Clémenta Saccomaniho z Francie hodnotila jednotlivé fotografie a série fotografií v devíti soutěžních kategoriích, včetně nové podkategorie Lesy a speciální kategorie Bratislava Grant.
Všechna díla finalistů soutěže Slovak Press Photo je možné vidět na společné výstavě na Hviezdoslavově a Františkánském náměstí v Bratislavě. Potrvá do 19. října. Poté bude výstava putovat po Slovensku i v zahraničí.