Slováka podezřelého z terorismu poslal rakouský soud do vyšetřovací vazby

Informaci sdělil agentuře APA mluvčí příslušného zemského soudu Daniel Rechenmacher.

Rechenmacher uvedl, že soud vyhověl návrhu státního zastupitelství a uvalil na obviněného vazbu z důvodu nebezpečí spáchání trestného činu a útěku. Rozhodnutí soudu není pravomocné.

Slovák, který je od pátku zadržován v justičním zařízení ve Vídni-Josefstadtu, se proti rozhodnutí ještě může odvolat. Důvody vazby by pak musel přezkoumat vrchní zemský soud ve Vídni. Uvalená vazba ale zatím platí po dobu 14 dní, tedy do 10. května.

Obviněný slovenský občan žijící ve Vídni byl podle obžaloby od jara 2023 členem teroristické buňky kolem strůjce zmařeného útoku na koncert Taylor Swiftové na vídeňském stadionu Ernsta Happela Berana A. Je podezřelý, že s tímto člověkem a ještě třetím mladým mužem od loňského února plánovali souběžné atentáty v Mekce, Dubaji a v Istanbulu.

Slovák měl podle vyšetřovatelů provést loni 11. března útok v Istanbulu, ale k atentátu se neodhodlal. Do Istanbulu údajně odletěl 4. března 2024. Ve městě už byl jeho 20letý kolega Hasan E., který 7. března odletěl do Mekky. Ve čtvrtek zadržený Slovák se z Istanbulu vrátil do Rakouska.

Pouze mladý Rakušan Hasan E. v Mekce atentát opravdu uskutečnil, když před místní mešitou pobodal pět lidí. Nyní ho před saúdskoarabským soudem čeká proces.