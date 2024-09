Odstřelíme 20 tisíc slonů, lidé je snědí, vyhrožuje Botswana Německu

Botswana a další státy v jižní Africe se potýkají s největším suchem za posledních 50 let. „Naši lidé hladoví. Slonům hrozí smrt. Pokud mají naši lidé hlad, máme povinnost je nakrmit. A mohu vám otevřeně říct: Jedí také slony,“ uvedl prezident Masisi. Neuvedl však, kdy začne s vybíjením tisíců chobotnatců a zpracováváním jejich masa.

Vybíjení slonů a rozdělení jejich masa lidem hladovějícím kvůli suchu oznámila tento měsíc například také Zimbabwe a už dříve i Namibie.

Jihoafrický stát k takovému řešení dospěl po několikaměsíčním sporu s Německem. Letos v dubnu totiž německá ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová vznesla návrh na zpřísnění pravidel pro import sloních trofejí do Německa.

Masisi její plán zkritizoval, protože Botswaňané vydělávají tisíce eur za povolenky k odstřelu slonů, z nichž si pak bohatí Evropané odváží hlavu nebo kůži. Prezident africké země proto oznámil, že na protest chce do Německa poslat 20 000 slonů, to se k nabídce dosud nevyjádřilo.

V Botswaně žije největší počet slonů na světě, přes 130 000. Požírají úrodu, ničí majetek i zabíjejí lidi. Botswana kvůli jejich přemnožení povoluje odstřel za peníze. V minulosti již odvezla osm tisíc slonů do sousední Angoly a také navrhovala poslat 10 000 slonů do Londýna, aby si Britové podle botswanského ministra pro divokou přírodu vyzkoušeli, jaké to je s nimi žít.

Německo bylo k roku 2021 největším dovozcem sloních loveckých trofejí v Evropské unii, zatímco Francie a Belgie ho zakázaly. Botswana zakázala vývoz částí ulovených zvířat v roce 2014, kvůli tlaku obcí jej ale v roce 2019 zrušila a v současnosti vydává přísně kontrolované roční kvóty pro lov.