Zasvětil život vědě a boji s pytláky. Zemřel ochránce slonů Iain Douglas-Hamilton

Podle organizace položil Douglas-Hamilton základy moderního výzkumu chování slonů a ochranářských postupů.
„Iain změnil nejen budoucnost slonů, ale i velkého množství lidí po celém světě. Jeho odvaha, odhodlání a důkladnost inspirovaly každého, s kým se setkal,“ uvedl ředitel organizace Frank Pope.
V Británii narozený zoolog Douglas-Hamilton strávil většinu života v Africe, působil v Ugandě, Tanzanii a později dlouhodobě v Keni.
Svou profesní dráhu zahájil výzkumem slonů v Tanzanii, přičemž v 80. letech, v období silně rozšířeného pytláctví motivovaného ziskem ze slonoviny, zaměřil svou pozornost na ochranu těchto tlustokožců.
Byl mezi prvními, kdo při ochraně divokých zvířat začal používat sledování pomocí GPS či letecký průzkum, tedy metody, které jsou v současné době považovány za standardní.
Jeho ochranářská činnost přispěla v roce 1989 k přijetí úmluvy zakazující mezinárodní obchod se slonovinou. V českém překladu vyšla v roce 1981 jeho kniha Obklíčeni slony (Among the Elephants).