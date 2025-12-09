Zasvětil život vědě a boji s pytláky. Zemřel ochránce slonů Iain Douglas-Hamilton

  19:27
Ve věku 83 let zemřel v pondělí skotský ochránce přírody Iain Douglas-Hamilton, který byl průkopníkem moderního výzkumu slonů afrických. O jeho úmrtí v Keni dnes informovala organizace Save the Elephants (Zachraňte slony), kterou sám v roce 1993 založil.
Iain Douglas-Hamilton při práci v terénu. (20. července 2011)

foto: AP

Iain Douglas-Hamilton založil organizace pro ochranu slonů. (29. března 2017)
Iain Douglas-Hamilton při práci v terénu. (21. května 1998)
Iain Douglas-Hamilton při práci v terénu. (21. května 1998)
Iain Douglas-Hamilton při práci v terénu. (21. května 1998)
Podle organizace položil Douglas-Hamilton základy moderního výzkumu chování slonů a ochranářských postupů.

„Iain změnil nejen budoucnost slonů, ale i velkého množství lidí po celém světě. Jeho odvaha, odhodlání a důkladnost inspirovaly každého, s kým se setkal,“ uvedl ředitel organizace Frank Pope.

Začaly nám pomáhat agresivní africké včely, uvedl ochránce slonů v Rozstřelu

V Británii narozený zoolog Douglas-Hamilton strávil většinu života v Africe, působil v Ugandě, Tanzanii a později dlouhodobě v Keni.

Svou profesní dráhu zahájil výzkumem slonů v Tanzanii, přičemž v 80. letech, v období silně rozšířeného pytláctví motivovaného ziskem ze slonoviny, zaměřil svou pozornost na ochranu těchto tlustokožců.

I nás se vymírání slonů týká, ukazuje utajený Ben Cristovao v Africe mezi pytláky

Byl mezi prvními, kdo při ochraně divokých zvířat začal používat sledování pomocí GPS či letecký průzkum, tedy metody, které jsou v současné době považovány za standardní.

Jeho ochranářská činnost přispěla v roce 1989 k přijetí úmluvy zakazující mezinárodní obchod se slonovinou. V českém překladu vyšla v roce 1981 jeho kniha Obklíčeni slony (Among the Elephants).

