Slimák výtržník. V noci budil zvoněním obyvatele domu, zastavila ho až policie

Policisté měli nejprve dojem, že u domu řádí skupina dětí, které provozují to, čemu se v němčině říká „klingelstreich“, v angličtině „ding dong ditch“ - a česky jednoduše „zazvoň a uteč, než tě chytí“.
Když ale zvonění pokračovalo i po příjezdu dvou policistů a navzdory skutečnosti, že u dveří nikdo nebyl a neaktivoval se ani detektor pohybu, prozkoumali policisté kovovou destičku se zvonky, na které našli bloumajícího slimáka.
„Už jsme byli v posteli, když někdo začal zvonit. Po desáté večer obvykle nechodíme otevírat dveře, a tak jsem to zvonění ignorovala. Myslela jsem, že jsou to děti z protějšího domu,“ řekla deníku Bild 30letá Lisa. „Ale pak mi volala švagrová, která bydlí nad námi, a ptala se, jestli na nás taky někdo zvoní, že u ní to nepřestává. U dveří se ale nikdo neozýval a ani tam nebylo nikoho vidět. Dost nás to znervóznilo, a proto jsme zavolali policii,“ dodala.
Policisté z bavorského města Schwabach v prohlášení uvedli, že slimák byl odstraněn, pokárán a přenesen na nedaleký trávník.