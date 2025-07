Z té fotky drama světových dějin přímo odkapává.

Četníci po chodníku táhnou vzpírajícího se mladíka a snaží se ho nacpat do vchodu policejní stanice. Další uniformovaný muž odhání rozčilené bosenské muslimy v typických fezech a tureckých kalhotách, kteří chtějí vzít spravedlnost do vlastních rukou a zadrženého by nejradši lynčovali.

Napjaté scéně přihlíží celá ulice, ostré polední slunce pod zápolícím hloučkem vykresluje tvrdé stíny. Téměř cítíme žár pozdního června, téměř slyšíme řinčení šavlí a ozvěny osudných výstřelů. Balkánský sud s prachem právě explodoval, nemilosrdný mechanismus zkázy se dal do pohybu. Za měsíc začne první světová válka.

Na té černobílé fotce prý vidíme zatčení neduživého studenta, který ji měl svými výstřely odstartovat. Dodnes to tvrdí i velké fotobanky, jejichž služeb využívají snad všechna velká světová média. „Zatčení Gavrila Principa, vraha arcivévody Františka Ferdinanda. Atentát byl jednou z příčin první světové války,“ konstatuje jedna z nich.

Stejnou popiskou snímek opatřila třísvazková Encyklopedie fotografie 20. století, mnoho univerzitních učebnic či muzeí po celém světě. A například i oficiální stránky Severoatlantické aliance, která atentát v Sarajevu během svého tažení proti al-Káidě a Tálibánu dávala za příklad „rané formy terorismu“.

Má to jen jeden háček. Zatčeným na fotce není Gavrilo Princip.

„Krásná ukázka novinářské nápaditosti“

Zpráva o atentátu, který provedli srbští nacionalisté snící o osvobození Bosny a Hercegoviny od rakouské okupace a sjednocení Jihoslovanů, obletěla na konci června 1914 celý svět. Takto o jeho podrobnostech hned následující den ve zvláštním vydání referoval Hlas lidu:

Když vracel se arcivévoda následník trůnu se svou chotí z radnice sarajevské, opětně v otevřeném automobilu, bylo z obecenstva jedním mužem z browningu několikrát střeleno proti následníku trůnu a jeho choti. Následník byl zasažen v obličej, vévodkyně z Hohenburgu do spodní části těla, následkem čehož ztratili vědomí. Byli ihned převeženi do konaku (bývalá rezidence osmanských guvernérů, pozn. red), kde oba krátce na to skonali vzdor rychlé lékařské pomoci.

Rozčilení čtenáři se dozvěděli, že arcivévoda se svojí manželkou nejdříve se štěstím unikli pumě vržené po jeho automobilu, cestou ze sarajevské radnice se však stali obětí teprve devatenáctiletého příslušníka tajné organizace Mladá Bosna jménem Gavrilo Princip.

Princip při výslechu vypovídal, že již delší dobu zanášel se úmyslem nějakou vznešenou osobu usmrtiti z národnostních motivů. Dnes čekal již od časného rána na jízdu následníka trůnu. Útok svůj provedl ve chvíli, když automobil projel vojenským špalírem a zahnul z Korsa do Františka Josefa třídy. Útočník připouští, že dal jen dvě střelné rány, ale popírá taktéž, že by měl jakých společníků.

Zatímco český sociálnědemokratický list kladl hlavní část viny za atentát na rakouskou správu, která si podle něj ani po šestatřiceti letech okupace nedokázala získat sympatie bosenského obyvatelstva, ve Vídni se už žhavily linky do Berlína a chystalo se tažení na Bělehrad.

Rakouská média se mezitím snažila utišit žízeň veřejnosti po detailech zločinu, který podunajskou monarchií otřásl v základech. Populární obrazové magazíny oprášily starší fotografie arcivévody a jeho náhle osiřelých dětí, střelbu na arcivévodu se lačným čtenářům snažily zprostředkovat dramatickými ilustracemi.

Atentát na Františka Ferdianda a Žofii Chotkovou na dobové ilustraci (La Domenica del Corriere, 12. července 1914)

Týden po atentátu rakouský týdeník Wiener Bilder přišel s tím, na co celá monarchie čekala se zatajeným dechem. Zveřejnil dvaatřicet fotografií z pobytu Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové v Bosně a následků jejich vraždy včetně rozsáhlých pogromů na bosenské Srby, které s tichým svolením rakouských úřadů páchali místní muslimové a Chorvaté.

Na titulní stranu vídeňského časopisu se dostala fotka ze všech nejdramatičtější: Zatčení oktavána Principa. O pět dní později fotografii přetiskl i nejpopulárnější český obrazový týdeník Světozor, jenž ji doprovodil následující popiskou:

Strašný, s hrůzným výsledkem provedený sarajevský atentát dvou srbských mladíků dodal rázem dvěma naprosto neznámým dosud jménům světové pověsti. První útočník – pumou – sluje Čabrinović a je povoláním typograf. Bude souzen pro zločin pokusu vraždy. Druhý útočník — revolverem, jemuž nešťastné oběti podlehly — jest středoškolský dosud student Gabril Princip. Naň bude vynesena žaloba pro dvojnásobnou vraždu úkladnou.

Kdo fotku pořídil, není dodnes zcela jasné. Nejčastěji je připisována Walteru Tauschovi, který si o čtyři roky dříve otevřel v Sarajevu fotografické studio a díky svému postavení získal akreditaci jako oficiální fotograf arcivévodovy cesty do Bosny. Františka Ferdinanda a jeho ženu fotil během uvítání na nádraží, při příjezdu do Hotelu Bosna i odjezdu z radnice jen pár okamžiků před osudovou střelbou.

K autorství slavného snímku se v následujících letech přihlásilo i několik dalších fotografů, důležitější je ovšem totožnost zadrženého mladíka. Trvalo více než čtyřicet let, než jugoslávský historik Vladimir Dedijer přišel s odhalením, že jím vůbec nebyl Gavrilo Princip.

Ve skutečnosti se jmenoval Ferdinand Behr (známý také jako Ferdo Ber), Principa údajně znal ze školy a po střelbě se ho prý snažil ochránit před rozzuřeným davem netušíc, že jeho starý známý je ve skutečnosti atentátníkem. I Behr se nakonec stal obětí rozsáhlého zatýkání, rakouské úřady během 48 hodin po atentátu zadržely stovky bosenských Srbů.

„Když jsem uviděl fotografii, na které četníci údajně vedou Principa do vazby, byl jsem velmi překvapený. Viděl jsem totiž sebe. Fotograf nejspíš zachytil okamžik, kdy odváděli do vězení mě. Musí to být jasné každému, kdo Principa znal. On byl malý, ale já jsem vysoké postavy,“ svěřil se Behr v roce 1930 jugoslávskému listu Pregled.

Na Západ pravda o slavné fotce prosákla až po pádu železné opony. Podle historiků je vzhledem ke stavu fotografické techniky v roce 1914 v podstatě nemožné, aby se někomu podařilo zachytit zatčení skutečného atentátníka. Autor fotografie nejspíše několik dní po atentátu dostal echo o dalším chystaném zatýkání a dramatickou momentku pak lačným novinám ve Vídni výhodně prodal jako snímek Gavrila Principa.

„Je to krásná ukázka novinářské nápaditosti a důvtipu. Fotograf, který ten snímek pořídil, na něm nejspíš vydělal slušné jmění. Ale samozřejmě to bylo naposledy, co se nějaký novinář takto zachoval,“ prohlásil ironicky slavný historik Christopher M. Clark během své přednášky nazvané Náměsíčníci: jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce.