Pokud má masakr v beslanské základní škole nějakého hrdinu, jmenuje se Elbrus Gogničajev. Fotka zamlklého policisty v maskáčovém tílku, který odnáší do bezpečí šestiměsíční dítě, se v ruských médiích objevuje při každém výročí tragédie a loni, při tom dvacátém, ji zveřejnily například i britské Timesy.
Holčička v náručí něžného obra se jmenuje Aljona Ckajevová. Měla štěstí – druhý den ji útočníci spolu s dalšími pětadvaceti malými dětmi a matkami na naléhání vyjednavačů propustili a poručík Gogničajev ji odnesl na místní radnici, kde se začal shánět po jejích příbuzných.
Aljonina maminka Fatima se dobrovolně vrátila do tělocvičny mezi ostatní rukojmí. O den později při tragickém vyvrcholení třídenního dramatu zahynula, stejně jako její desetiletá dcera Kristina. Přežil ještě její tříletý syn, Fatima ho během chaotické střelby a explozí spolu s několika dalšími dětmi stihla vystrčit z okna ven.
Aljona o šest let později sama nastoupila na základku. Na malou školačku s bílými květy ve vlasech se tehdy přišel podívat i specnazovec, jehož mužná náruč jí uprostřed hrůzy teroristického útoku – slovy ruských médií – posloužila jako „dočasná, ale spolehlivá kolébka“.
„Moc toho nenamluví, na první pohled je to uzavřený muž. Ale setkání s Aljonou mu hned připomene den, kdy se tělocvična naplněná výbušninami stala hromadným hrobem nevinných dětí,“ napsal v roce 2010 deník Severnaja Ossetija, který dojemné setkání děvčátka a „strýčka Elbruse“ zorganizoval.
Policista na dramatické události údajně vzpomínat nechtěl, novinářům se vyhýbal. „Přesto se nám podařilo zachytit vzácný okamžik, kdy jeho tvář rozzářil jasný úsměv. A jeho silné ruce znovu opatrně a pevně uchopily dívku, opět jí dodaly teplo a naději: ‚Všechno bude v pořádku, Aljono!‘“
Místo školy krematorium
Snímek hrdinného specnazovce je skutečně dojemný a čtenářům našeho seriálu možná připomene fotografii amerického hasiče, který po teroristickém útoku v Oklahoma City vynáší z trosek bezvládné tělo roční holčičky.
Jenže fotka z Beslanu nese ještě jeden význam: stala se náplastí na nezodpovězené otázky kolem nejhoršího teroristického útoku v dějinách Ruska. Falešným happy endem za strašlivým selháním, které by v normální zemi nejspíš vedlo k pádu vlády. Jenže v Rusku po dvaceti letech většina lidí věří, že bezpečnostní složky v Beslanu udělaly pro záchranu rukojmí vše, co bylo v jejich silách.
Přepadení školy v třicetitisícovém městě ležícím kousek od Vladikavkazu zorganizoval polní velitel Šamil Basajev. V Grozném tou dobou už čtyři roky vládl klan Kadyrovců dosazený putinovským režimem, povstalci naočkovaní ideou džihádu však stále nesložili zbraně a Ruskem dál otřásaly sebevražedné atentáty.
Dva dny před útokem Basajev vytrhl kus papíru ze školního sešitu a ruskému prezidentovi adresoval dopis, ve kterém ho vyzval, aby z Čečenska stáhl svá vojska – podobně jako to Charles de Gaulle o čtyři dekády dříve udělal s Alžírskem.
„V případě stažení vojsk a uznání nezávislosti Čečenské republiky Ičkerie se zavazujeme, že nebudeme uzavírat žádné politické, vojenské ani hospodářské aliance proti Rusku, nebudeme na svém území umisťovat žádné cizí vojenské základny, a to ani dočasně, nebudeme podporovat ani financovat skupiny či organizace, které vedou ozbrojený boj proti Ruské federaci, setrváme v měnové zóně rublu a vstoupíme do Sdružení nezávislých států.“
Basajev se také snažil Putina ubezpečit, že nemá nic společného s výbuchy obytných domů v Moskvě a Volgodonsku, které se staly záminkou k rozpoutání druhého čečenského tažení. „Čečenský národ vede národně-osvobozenecký boj za svobodu a nezávislost, za svou sebezáchovu. Ne proto, aby Rusko zničil nebo ho ponížil. Budeme-li svobodní, budeme mít zájem na silném sousedovi. Nabízíme ti mír, ale volba je na tobě.“
Vousatý mudžahedín možná kalkuloval, že zopakuje svůj devět let starý kousek z Buďonnovsku, kde obsadil místní nemocnici, zajal 1 800 rukojmí a jelcinovskou garnituru donutil k mírovým jednáním. Jenže Putin se severokavkazskými separatisty vyjednávat nehodlal – vždyť přece do Kremlu nastupoval s image železného čekisty, který „teroristy topí na hajzlících“.
Problém byl, že jeho neústupnost provázela naprostá lhostejnost k životům civilistů, což už o dva roky dříve ukázala smrt desítek rukojmí otrávených nervovým plynem v moskevském divadle na Dubrovce. Řada podivných okolností provázela i chaotický zásah proti čečenskému komandu, které první školní den roku 2004 v beslanské škole zajalo více než 1 100 lidí.
Úřady od začátku tvrdily, že ve škole je jen tři sta rukojmí. Čečenci podle nich odmítali vyjednávat a nevznesli žádné požadavky, i když Putin minimálně druhý den dostal Basajevovo poselství. A když si únosci vyžádali k jednání novinářku Annu Politkovskou, těsně před odletem na Kavkaz ji kdosi otrávil.
Největší kontroverze dodnes vzbuzuje finální zásah ze 3. září, při kterém zahynulo 334 lidí včetně 186 dětí. Podle oficiální verze nejdříve v tělocvičně explodovaly nálože nastražené teroristy a teprve potom bezpečnostní složky zahájily palbu. Přeživší však tvrdili opak: výbušniny zavěšené na basketbalových koších nikdy neexplodovaly, na tělocvičnu začali střílet z granátometů zásahové jednotky rozmístěné na střechách okolních domů.
Zatímco se protiteroristické jednotky a zoufalí rodiče pustili do dobývání školy, tělocvičnou otřásly další exploze. Po dvaceti minutách chaotické střelby se střecha tělocvičny zbortila. Podle portálu Meduza se většina těl nacházela v jižním křídlu školy, které nebylo zaminované a bezprostředně po útoku ho úřady nechaly strhnout.
|
Teror v Oklahomě vyfotil amatér, zdrcená matka jeho snímku nemohla uniknout
Beslan si vysloužil pověst „ruského Ground Zero“ a pozůstalí si dodnes kladou otázku, kdo tehdy rozhodl o ukončení vyjednávání a silovém řešení. Kdo rozhodl o nasazení granátometů a plamenometů Šmel, které ze základní školy udělaly krematorium?
Evropský soud pro lidská práva v roce 2017 potvrdil, že ruské úřady v plánování záchranné operace i vyšetřování tragédie selhaly, a nařídil, aby ruská vláda pozůstalým vyplatila tři miliony eur. Zpackanou operaci odnesli jen severoosetinský ministr vnitra a šéf místní pobočky FSB, kteří přišli o funkci.
Vladimir Putin po útoku pod záminkou boje proti terorismu zrušil volby gubernátorů a upevnil si tak vlastní moc. Za dvacet let místo tragédie navštívil jen dvakrát a pokaždé s několikadenním předstihem před oficiální pietou. A když se loni konečně setkal se zástupkyněmi organizace Matky Beslanu, spletl si počet zabitých dětí a většinu času mluvil o válce na Ukrajině a „vnějších nepřátelích“ Ruska.
Loňská pieta ukázala, že ruský stát se beslanské fiasko už nesnaží vytěsnit. Vzpomínku na tragédii si přizpůsobil ke svým účelům. Šéfka televize RT Margarita Simonjanová se při příležitosti loňského výročí vrátila na místo, odkud jako mladá ambiciozní reportérka pokrývala nejstrašnější útok Basajevových mudžahedínů.
Její třičtvrtěhodinový dokument umně kombinuje dojemné příběhy dětí a policistů s útoky na média a experty zpochybňujícími oficiální verzi událostí. Ve vrcholné scéně se Simonjanová v památníku zbudovaném na místě rozstřílené školy vrhá na zem a okázale slzí nad mrtvými školáky. Divákům pak připomíná, že děti, které třídenní drama ve škole přežily, se dnes dobrovolně hlásí do války na Ukrajině.
A to je také hlavní poselství oficiálního výkladu beslanské tragédie. „Dnes tito školáci bojují ve speciální vojenské operaci, protože ukrajinská neofašistická junta je v Rusku vnímána jako další chapadlo stejného monstra, které zaútočilo na Beslan,“ poznamenal k loňskému výročí komentátor a bývalý poslanec za Jednotné Rusko Sergej Markov.