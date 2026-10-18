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Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy

Lucie Procházková
Seriál
Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy....

Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy. Fotožurnalistu José Luise Cabezase kvůli ní zabili. (16. února 1996) | foto: José Luis Cabezas/Publicale

Přebal listu Noticias s ikonickým snímkem vlivného argentinského podnikatele...
Vyvěšování transparentů s portrétem zavražděného fotografa José Luise Cabezase...
Vyvěšování transparentů s portrétem zavražděného fotografa José Luise Cabezase...
Vyvěšování transparentů s portrétem zavražděného fotografa José Luise Cabezase...
7 fotografií
Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích! Tragický příběh protřelého kmotra a novináře, který jeho totožnost odhalil, přináší další díl seriálu Slavné fotografie.

Přenesli jste se o tři dekády zpět a procházíte ulicemi Buenos Aires. Všude vás provází pohled dvou očí: z každého nároží, z každé lampy a bilboardu vás sledují oči brutálně zavražděného novináře.

Slavné fotografie

Všudypřítomný portrét Josého Luise Cabezase v roce 1997 připomínal hrůznou událost, která hluboce otřásla argentinskou společností. Jeho ohořelé tělo probudilo obrovskou vlnu rozhořčení a smutku a stalo se jedním z klíčových milníků v dějinách druhé největší jihoamerické země.

Čím že se vlastně Cabezas provinil? Dělal svou práci. Ke své smůle až příliš dobře. Vyfotil někoho, kdo nechtěl být viděn. Šlápl na kuří oko šedé eminenci organizovaného zločinu. Jako by toho ještě nebylo dost, většina lidí zastávala přesvědčení, že celá aféra poodkryla mnohem rozsáhlejší spiknutí, do kterého byli zapojeni i politici a bezpečnostní složky.

Alfredo Yabrán byl tehdy považován za jednoho z nejmocnějších a nejzáhadnějších mužů v Argentině. Ovládal byznysové impérium zaměřené na poštovní služby, logistiku, kurýrní dopravu a bezpečnostní či letištní služby. Na své utajované identitě si zakládal.

Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy. Fotožurnalistu José Luise Cabezase kvůli ní zabili. (16. února 1996)
Přebal listu Noticias s ikonickým snímkem vlivného argentinského podnikatele Alfreda Yabrána s jeho manželkou (březen 1997)
Vyvěšování transparentů s portrétem zavražděného fotografa José Luise Cabezase u příležitosti 20. výročí jeho vraždy (25. ledna 2017)
Vyvěšování transparentů s portrétem zavražděného fotografa José Luise Cabezase u příležitosti 20. výročí jeho vraždy (25. ledna 2017)
7 fotografií

Pojily ho úzké vazby na politiky včetně prezidenta Carlose Menema a rozhodně nebylo žádoucí, aby na něj byla upřena byť sebemenší pozornost. Chtěl ze zákulisí tahat za nitky a pro většinu Argentinců byl jen přízrakem. „Nechat se vyfotografovat, to je jako prohnat si kulku hlavou,“ prohlásil jednou.

Myslel si, že se stal nedotknutelným. Intriky, monopolní postavení jeho podniků a nelegální operace ale nakonec vypluly na povrch. Jako první na jeho existenci poukázal ministr hospodářství Domingo Cavallo. Označil ho za šéfa „poštovní mafie“ zakořeněné ve vládních kruzích. Stálo ho to funkci, veřejnost se však o tajemného podnikatele začala zajímat.

Inkognito

Yabránova anonymita na chvíli zakolísala. V ten moment se dostal do hledáčku investigativního novináře Josého Luise Cabezase, který se rozhodl veřejné tajemství pochybného byznysmena jedou provždy odhalit.

Jak ale vyfotit někoho, kdo disponuje obrovskými prostředky a neustále se skrývá? Bylo potřeba najít správné místo a okamžik, kdy jeho ostražitost poleví. Cabezas proto spolu se svým kolegou Gabrielem Michim přišel s plánem jako vystřiženým z detektivky.

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I mafiánský boss totiž musí někdy na dovolenou a novinářům se podařilo zjistit, kde Yabrán tráví léto. K odpočinku využíval svou luxusní vilu v Pinamaru, tedy v exkluzivním letovisku na pobřeží Atlantiku. Novináři tam dorazili v polovině února 1996 a v přestrojení za turisty spustili tajnou operaci.

Michi se chopil role rekreanta a společně s kolegyní pózoval na pláži. Cabezas ale hledáčkem fotoaparátu sledoval mnohem zajímavější modely – Yabrán se po pláži promenádoval ruku v ruce se svou manželkou. Ona v černých jednodílných plavkách, on v kostkovaných šortkách.

Přebal listu Noticias s ikonickým snímkem vlivného argentinského podnikatele Alfreda Yabrána s jeho manželkou (březen 1997) | foto: Picryl

Fotka mafiána na dovolené o měsíc později zaplavila stánky s novinami a vyvolala obrovský rozruch. Snímek na titulní straně listu Noticias doprovázel nadpis „Yabrán opět útočí“. Podnikatelova manželka je na obálce překryta textem, což dává ještě více vyniknout zavalité postavě jejího muže.

Zachránil se odchodem z večírku

Duo Cabezas a Michi se po velkém triumfu za rok vrátilo na místo činu. Hodlali pokračovat v započaté práci a nadále pokrývat jeho kšefty a styky s politickým zákulisím. V tu dobu je už systematicky sledovala Yabránova ochranka a místní policie.

V noci na 25. ledna 1997 se oba novináři zúčastnili večírku jednoho z tamních byznysmenů. Michi odešel kolem čtvrté hodiny ráno, což mu pravděpodobně zachránilo život. Cabezas se ještě hodinu zdržel, nad ránem pak nasedl do svého služebního vozu. Domů nikdy nedojel.

Únosci ho ještě tu samou noc převezli asi 25 kilometrů za město. Spoutali ho, donutili kleknout a dvěma výstřely do zátylku ukončili jeho život. Bezvládné tělo posadili do auta, které polili benzinem a zapálili.

Cristina Cabezasová (vlevo), vdova po argentinském fotografovi Josém Luisovi...

Jeho smrt způsobila národní šok. Byla to první vražda novináře od pádu vojenské junty v roce 1983. V ulicích vzplálo spontánní hnutí za spravedlnost. Zdi, autobusy i billboardy po celé Argentině zaplavil ikonický černobílý portrét Cabezase s fotoaparátem a ulicemi se neslo: No se olviden de Cabezas! Nezapomeňte na Cabezase!

Tisíce občanů vyšly do ulic a symbolicky držely fotoaparáty a transparenty nad hlavami. Rok po brutální vraždě vydal soud zatykač a vyšetřování potvrdilo zapojení regionální policie do vraždy, což ještě přiživilo nedůvěru vůči institucím, politikům a bezpečnostním složkám.

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I na nejtajemnějšího muže Argentiny nakonec došlo. Yabrán se pokusil ukrýt v jedné ze svých venkovských usedlostí v provincii Entre Ríos, kde ho policie 20. května 1998 obklíčila. Na zatčení ale nedošlo. Yabrán popadl loveckou brokovnici a v koupelně svého sídla se zastřelil. Pro Cabezasovi pozůstalé to byla jen malá útěcha. Dodnes navíc přežívají konspirační teorie o tom, zda podnikatel svoji smrt jen nenafingoval.

José Luis Cabezas svou prací navždy proměnil argentinskou společnost. Zapsal se do historie jako symbol investigativní žurnalistiky a svobody médií a v Jižní Americe si jeho památku připomínají každý rok 25. ledna, který byl vyhlášen jako Národní den fotožurnalistů. Gabriel Michi dodnes působí jako novinář a zasloužil se o vzpomínkovou knihu Cabezas: Jeden záběr, který změnil Argentinu.

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