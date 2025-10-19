V Evropě se zase staví koncentráky! Živoucí kostra za dráty obnažila hrůzy Bosny

Veronika Pitthardová
Seriál
Byl vyhublý na kost a obličej mu rámoval ostnatý drát. Když se Fikret Alić v létě 1992 objevil v britské televizi, lidé po celém světě si uvědomili, že se v Bosně děje něco strašného. Něco, co s porážkou nacismu mělo navždy zmizet v učebnicích historie. Příběh Aličova útěku z tábora smrti vám přinášíme v pokračování seriálu Slavné fotografie.
Musí to pokračovat? Fikret Alić na obálce magazínu Time ze srpna 1992

Musí to pokračovat? Fikret Alić na obálce magazínu Time ze srpna 1992 | foto: time.com

UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Přeživší ze srbského koncentračního tábora Fikret Alić drží kopii titulní...
Vyhublí bosenští a chorvatští váleční zajatci v táboře u bosenské Trnopolje...
Ratko Mladić u soudu (22. listopadu 2017)
37 fotografií

Psalo se léto 1992 a Bosna a Hercegovina se zmítala v jedné z nejbrutálnějších válek moderní Evropy. Postupný rozpad Jugoslávie uvolnil dávno potlačované národnostní napětí. Bosenskosrbská armáda podporovaná Bělehradem se snažila ovládnout co největší území a vytvořit etnicky homogenní stát.

Čistky začaly na severu země, v okolí města Prijedor. V oblasti, kde nakonec během bosenské války zahynulo nejvíce civilistů hned po Srebrenici. Dnes toto území patří Republice srbské, jedné ze dvou částí Bosny a Hercegoviny.

Slavné fotografie

Bosenští muslimové a Chorvaté mizeli z ulic, byli zatýkáni, vyslýcháni a nakonec i deportováni do „sběrných středisek“. Pod tímto podivným názvem se skrývaly koncentrační tábory. Údajně to měla být jen přechodná internační střediska, ale lidé se v nich ztráceli, hladověli a nakonec i umírali po stovkách.

Do smutné historie balkánských válek nejvýrazněji vstoupily tři lágry: Omarska, Keraterm a Trnopolje. Všechny ležely nedaleko od sebe a měly jen jeden účel – zbavit se nepohodlných lidí, kteří svým etnickým původem nezapadaly do snů o „Velkém Srbsku“.

UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Přeživší ze srbského koncentračního tábora Fikret Alić drží kopii titulní strany časopisu Time ze srpna 1992.
Ratko Mladić u soudu (22. listopadu 2017)
Ratko Mladić před vynesením rozsudku (22. listopadu 2017)
37 fotografií

Právě do posledního jmenovaného dorazil dne 5. srpna 1992 tým britské Independent Television News (ITN). Reportéry Penny Marshallovou a Iana Williamse doprovázel i novinář Ed Vulliamy z deníku The Guardian. Jednalo se o vůbec první západní novináře, jimž srbské úřady umožnily do táborů nahlédnout. A oni moc dobře věděli, že musí natočit co nejvíc materiálu, než se za krátký čas brány opět zavřou.

Když auto s kamerami dorazilo k areálu školy ve vesnici Trnopolje, nikdo netušil, že právě tam vznikne jeden z nejslavnějších válečných záběrů 20. století. Bylo horko. Cesta lehce prašná, za ní improvizovaný oplocený areál z ostnatého drátu a dřevěných kůlů. Uvnitř postávaly stovky mužů. Bledí, hubení, v roztrhaných košilích, nebo bez nich, s prázdnýma očima.

Vyhublí bosenští a chorvatští váleční zajatci v táboře u bosenské Trnopolje (23. srpna 1992)

Kamera běžela. Reportérka Marshallová se s překladatelem přiblížila k plotu. Jeden z mužů se pohnul blíž. Měl na sobě kalhoty visící na kostnatých bocích, trup samé žebro, ruce svěšené volně u těla. Jmenoval se Fikret Alić.

„Marshallová viděla muže tak hubeného, že sotva vypadal naživu… jeho žebra byla jako klec pod kůží,“ vzpomínal později Ed Vulliamy. Reportéři u plotu zůstali jen pár minut. Pak museli odjet. Ale i ta malá chvíle stačila.

Zprávy ITN běžely 6. srpna večer. A lidé na Západě konečně spatřili na vlastní oči, že v Evropě opět ožívají noční můry druhé světové války. Vyhublé tváře, tábory obehnané dráty, srbské hlídky s automatickými zbraněmi. Záběr vyhublého Aliče se stal okamžitě mementem. O pár dní později ho americký časopis Time otiskl na titulní stránce s titulkem „Musí toto pokračovat?“

Nakonec přihlížel odsouzení Mladiče

Reakce byla okamžitá. Veřejnost na Západě, která do té doby válku vnímala spíš jako vzdálený a nepřehledný konflikt kdesi na Balkáně, začala volat po zásahu. Do Bosny se sjížděli novináři z celého světa, humanitární organizace varovaly před genocidou. „Nikdy jsem si nemyslela, že v životě spatřím další holokaust,“ prohlásila dokonce při pohledu na snímek někdejší britská premiérka Margaret Thatcherová.

Návštěva reportérů však měla pro vězně vážné důsledky. „Když jste odešli, strážci začali mlátit vězně, kteří s vámi promluvili. Pro mě si přišli později, když novináři fotografie zveřejnili,“ vzpomínal v roce 2011 pro The Times Alić.

V Bosně tajně vyfotil popravu Muslimů, srbský velitel za to chtěl pít jeho krev

V tu dobu byl v táboře už několik týdnů. Do Trnopolje ho dovezli z tábora Keraterm, kde už předtím zažil mučení. Vážil méně než padesát kilo, měl vnitřní zranění a trápila ho těžká infekce. Když se dostal před kameru, sotva stál. „Nevěděl jsem, kdo ti lidé jsou, jen že mají kamery,“ řekl později. „Doufal jsem, že svět konečně uvidí, co se nám děje.“

Nedlouho po natočení reportáže se rozhodl utéct. Pomohl mu bratr, jenž ho ukryl a sehnal mu ženské oblečení. V převlečení za muslimskou ženu se Alič dostal do konvoje, který ženy převážel pryč ze srbského území.

Podle jeho výpovědi mu cestou několikrát hrozilo odhalení. „Vojáci zastavili autobus, vytáhli několik žen a já si myslel, že je konec. Ale nevšimli si mě. Možná proto, že jsem byl tak hubený, že jsem vypadal spíš jako malá dívka.“ Díky tomu se dostal z Trnopolje a později uprchl do Dánska, kde dostal azyl.

A modré přilby jen přihlížely... Fotka ze Srebrenice dodnes straší Nizozemsko

Když se v roce 2017 konal v Haagu soud s vrchním velitelem bosenskosrbských jendotek Ratkem Mladičem, Fikret Alić seděl v publiku. V ruce držel zažloutlou obálku magazínu Time s vlastní tváří. „Přijel jsem do Haagu, protože jsem chtěl vidět, jak je konečně odsouzen člověk odpovědný za to, co jsme prožili. Ten snímek připomíná světu, co se stalo,“ řekl tehdy pro Balkan Insight Alić. A tak opět dokázal, jakou sílu fotografie měla a dodnes má.

Mladić tehdy dostal doživotí, příběh slavné fotografie však má ještě jednu zajímavou rovinu. Britský levicový časopis LM (dříve Living Marxism) totiž na počátku tisíciletí přišel s nařčením, že lágr Trnopolje byl ve skutečnosti „sběrné centrum pro uprchlíky“. A Alić prý byl vyhublý kvůli tomu, že v dětství prodělal tuberkulózu.

Článek vyšel pod třaskavým titulkem „Fotka, která oklamala svět“. Televize ITN redakci zažalovala pro pomluvu, u britského soudu svědčil i Alić. Soud nakonec rozhodl ve prospěch autorů televize a socialistickému plátku, který se během procesu oháněl svobodou slova, nařídil odškodnění v celkové výši 375 tisíc liber. Byla to existenční rána: časopis pro britskou krajní levici vzápětí zkrachoval.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Železná lady v železném oři. Thatcherová pálila z tanku, fotka jí vyhrála volby

Premiérka Margaret Thatcherová navštívila britské vojáky na základně v německém...

Seriál Velká Británie si připomíná sto let od narození Margaret Thatcherové. Byla to tvrdá a neústupná...

Vídni navzdory. Zeman políbil Drábovou, atomová hubička spustila Temelín

Miloš Zeman líbá Danu Drábovou, vlevo Miroslav Grégr. (9. října 2000)

Seriál Pokud jste tento týden přišli zapálit svíčku za tento týden zesnulou Danu Drábovou, nemohli jste si...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Při masakru ve vietnamské vesnici My Lai američtí vojáci zavraždili asi pět set...

Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Bezvládný demonstrant vyděsil Bělorusy. Mlátičku ze slavné fotky opustila manželka

Běloruský policista Tsimur Griško během zásahu proti demonstrantům v centru...

Seriál Když jej před pěti lety vyfotili, jak obklopen těžkooděnci leží na zemi, vyděšení Bělorusové si...

Vy zvířata! Za dokonalý kop se jí smáli úchylové, televize se musela omlouvat

Australská sportovkyně Tayla Harrisová při svém slavném kopu (březen 2019)

Seriál Je to snímek na první pohled zobrazující pouze sportovní dokonalost. Hráčku australského fotbalu...

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Přesun miliardového majetku v centru Prahy. Pošta tají, kdo chce její slavné sídlo

Premium

V České poště spěje podle informací iDNES.cz do finále prodej historické budovy hlavní pošty v Praze. Jedná se o objekt na rohu Jindřišské ulice a Politických vězňů. Kdo jsou zájemci o slavné sídlo v...

19. října 2025

Juniory do firem téměř nikdo nehledá, jejich práci nahradila umělá inteligence

Nabídky juniorních pracovních pozic letos výrazně poklesly. Zatímco loni i v roce 2023 firmy poptávaly pracovníky na tyto pozice ve velkém, letos je to jinak „Při porovnání prvních osmi měsíců roku...

19. října 2025

„Protipožární zeď“ nezabrala, co teď s AfD? Zákazy nejsou řešení, zaznívá z CDU

Premium

Německou politikou stále cloumá dilema, jak se vypořádat s protisystémovou stranou Alternativa pro Německo (AfD). Vládní křesťanští demokraté (CDU) nelibě sledují, jak je ostrakizovaná opoziční...

19. října 2025

Pro někoho odpad, pro jiného poklad. V lihovaru dávají druhou šanci ovoci i chlebu

Premium

Slupky z citrusů a kakaových bobů nebo kal z pivovaru. Suroviny, které místo v koši a kanále naštěstí skončily v lihovaru. „Na podzim nás dokonce nechali otrhat i pražskou botanickou zahradu,“ směje...

19. října 2025

KVÍZ: Umíte čelit životním rizikům a víte, jak se dá ochránit pojistkou? Otestujte se

Češi mají ve svém životě nejrůznější obavy. Paradoxní je, že chráníme pojištěním víc majetek, než své zdraví a vážná životní rizika. Pokulháváme i v tom, že o již uzavřených pojistných smlouvách,...

vydáno 19. října 2025

V Evropě se zase staví koncentráky! Živoucí kostra za dráty obnažila hrůzy Bosny

Byl vyhublý na kost a obličej mu rámoval ostnatý drát. Když se Fikret Alić v létě 1992 objevil v britské televizi, lidé po celém světě si uvědomili, že se v Bosně děje něco strašného. Něco, co s...

19. října 2025

Ruské chladno na Špicberkách. Norské ostrovy kvůli právu Moskvy svírá napětí

Premium

Osada jménem Barentsburg měla podle sčítání v roce 2020 pouhých 455 obyvatel. Nachází se sice na norských Špicberkách, ale většina z necelých pěti stovek obyvatel byli Rusové a Ukrajinci pracující...

18. října 2025

Lidé na sítích vyjadřují nenávist tak, aby ji později mohli popřít, přibližuje filozof

Premium

Tomáš Koblížek je moderní filozof 21. století, který se zajímá o aktuální dění. Jak vypadá jeho práce? Čemu se dnes s kolegy a kolegyněmi věnuje? „Snad končí doba, kdy se filozof v pozici...

18. října 2025

Američané vyrazili demonstrovat proti Trumpovi, ten si hoví v Mar-a-Lago

Ve Spojených státech vypukla nová vlna protestů proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Podobně jako několik předešlých demonstrací se ponese pod heslem No Kings (Žádní králové), což je...

18. října 2025  19:49

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Hromadná nehoda aut na Chomutovsku. Mezi vážně zraněnými je dítě

Hromadná nehoda čtyř osobních aut uzavřela v sobotu odpoledne zhruba na šest hodin silnici I/7 u Křimova na Chomutovsku. Hasiči vyprostili z vozidel pět lidí. Podle mluvčího krajských záchranářů...

18. října 2025  14:35,  aktualizováno  18:42

Polovina dětí vynechává snídani, třetina oběd. Raději si koupí brambůrky

Téměř polovina dětí často vynechává snídani a skoro pětina dětí nedostává od rodičů jídlo do školy. Velmi častou svačinou u dětí jsou sladkosti nebo hotové výrobky z bufetu. Školáci také neradi...

18. října 2025  18:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.