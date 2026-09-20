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„To je dobrej Japončík.“ Modelka zapózovala s lebkou a vyděsila válčící Ameriku

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Seriál
Když se před dvěma lety loučil s Natalií Nickersonovou (20), válečnou pomocnicí...

Když se před dvěma lety loučil s Natalií Nickersonovou (20), válečnou pomocnicí z Phoenixu v Arizoně, slíbil jí velký, pohledný poručík námořnictva jednoho Japonce. Minulý týden Natalie obdržela lidskou lebku s autogramy svého poručíka a 13 jeho přátel a s věnováním: „Tohle je dobrej Japončík – mrtvýho jsme ho našli na pláži v Nové Guineji.“ Natalie, překvapená tímto dárkem, ji pojmenovala Tódžó. Ozbrojené síly takové chování důrazně odsuzují. Tak zněl popisek oficiální popisek této fotografie, kterou publikoval časopis Life 22. května 1944. | foto: Ralph Crane/časopis Life

Uťatá hlava japonského vojáka visí na větvi stromu v Barmě, pravděpodobně ji...
Americký poručík E. V. McPherson na vojenské základně Alexishafen na Papui-Nové...
„Zůstaňte v akci, dokud nebude každý vraždící Japonec vyhuben,“ stojí na...
„Nebezpečí, směřuj na východ.“ Varovná cedule opatřená lebkou na ostrově...
42 fotografií
Válka v Tichomoří byla dějištěm strašných zvěrstev, ale nepáchali je jen Japonci. Když z Nové Guineje dorazila lebka bezejmenného japonského vojáka a v magazínu Life s ní zapózovala půvabná modelka, začala se Amerika ptát, co to vlastně „naši chlapci“ vlastně dělají. Příběh hrůzného suvenýru přináší další díl seriálu Slavné fotografie.

Dvacetiletá fešanda v letních šatech sedí u stolu a píše dopis. Je adresován jejímu příteli z amerického námořnictva, a Natalie Nickersonová se mu právě chystá poděkovat za lebku Japonce, která se skví před ní.

Slavné fotografie

Právě takovou lebku jí prý před odchodem do války slíbil. A své slovo dodržel. Natalie podle dobového tisku ostatky mrtvého japonského vojáka obdržela někdy v polovině května 1944, spolu s podpisem svého kluka a dalších třinácti mariňáků.

„Tohle je dobrej Japončík – mrtvýho jsme ho našli na pláži v Nové Guineji,“ napsal k netradičnímu dárku její přítel – tedy aspoň pokud máme věřit popisku pod snímkem, který tehdy publikoval magazín Life jako obrázek týdne.

Nickersonová morbidnímu suvenýru dala jméno Tódžó, podle tehdejšího japonského ministerského předsedy Hideki Tódžóa. Za fotografií, jejíž autorství je připisováno Ralphu Craneovi, je ale daleko zajímavější příběh než pouhá senzacechtivost populárního obrázkového časopisu.

Když se před dvěma lety loučil s Natalií Nickersonovou (20), válečnou pomocnicí z Phoenixu v Arizoně, slíbil jí velký, pohledný poručík námořnictva jednoho Japonce. Minulý týden Natalie obdržela lidskou lebku s autogramy svého poručíka a 13 jeho přátel a s věnováním: „Tohle je dobrej Japončík – mrtvýho jsme ho našli na pláži v Nové Guineji.“ Natalie, překvapená tímto dárkem, ji pojmenovala Tódžó. Ozbrojené síly takové chování důrazně odsuzují. Tak zněl popisek oficiální popisek této fotografie, kterou publikoval časopis Life 22. května 1944.
Uťatá hlava japonského vojáka visí na větvi stromu v Barmě, pravděpodobně ji tam pověsili američtí vojáci, fotografie vznikla v roce 1945.
Americký poručík E. V. McPherson na vojenské základně Alexishafen na Papui-Nové Guineji s japonskou lebkou, která slouží jako talisman. Vyfoceno 30. dubna 1944.
„Zůstaňte v akci, dokud nebude každý vraždící Japonec vyhuben,“ stojí na americkém plakátu z druhé světové války.
42 fotografií

Válka v Tichomoří začala japonským útokem na Pearl Harbor v prosinci 1941 a trvala až do japonské kapitulace v září 1945. Japonci páchali na okupovaných územích hrůzné činy. Drželi se zásady, že kapitulace nepříteli je nejvyšší hanbou, a zajatci pro ně tudíž neměli žádnou hodnotu.

„Někteří zajatci museli nosit pásky na rukou s nápisem: ‚Ten, kdo byl zajat v bitvě a má být sťat nebo vykastrován podle vůle císaře.‘,“ popisuje historik Niall Ferguson. Dodává, že američtí zajatci byli využíváni jako otroci, docházelo rovněž k mučení.

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Na americké straně sehrál zásadní roli rasismus. Již před válkou bylo na Japonce v Americe nahlíženo skrze prsty a jakmile se staré předsudky propojily s válečnou propagandou, hněvem z japonské agrese a zprávami o skutečných či domnělých japonských zvěrstvech v Číně po roce 1937, vyústilo to v silnou nenávist.

„V Evropě jsme cítili, že naši nepřátelé, jakkoli hrozní a smrtící, jsou stále lidé. Ale tady venku jsem brzy pochopil, že na Japonce se pohlíží jako na něco podlidského a odporného. Stejně, jako někteří lidé vnímají šváby nebo myši,“ cituje antropolog Simon Harrison nejmenovaného amerického válečného zpravodaje.

„Aljaška, smrtelná past pro Japonce.“ Propagandistický plakát využívaný americkou vládou během války, který zobrazuje japonského vojáka jako krysu. Vznikl v roce 1941.

Historik Niall Ferguson dochází k závěru, že válka proti totalitním režimům donutila Američany přijmout jednu z hlavních vlastností samotné totality – dehumanizovat nepřítele, aby ho bylo snazší zničit.

Lovná zvěř

Antropolog Harrison pak přišel s další teorií, která propojuje lov hlav a sběr ostatků s lovem vysoké zvěře a sběrem trofejí. „Vojáci často čerpali ze svých zážitků z Ameriky – z lovu králíků, křepelek, kachen, jelenů, horských ovcí a další divoké zvěře. Bylo možná nevyhnutelné, že někteří dovedli důsledky těchto metafor tak daleko, že s japonskými ostatky zacházeli jako s loveckými trofejemi.“

Lovecké zkušenosti se v Pacifiku propojily s historií rasového násilí na americkém Jihu. Jak připomíná etnolog Martin Rychlík, rozebírání těl na „suvenýry“ mělo v USA přímý předobraz v brutálním lynčování Afroameričanů na přelomu 19. a 20. století. Bělošský dav si tehdy z těl obětí běžně odřezával prsty, uši, zuby či genitálie.

Charakter lovu ve své studii zmiňuje i Weingartner. Podle něj Japonci představovali dokonalého nepřítele s vlastnostmi, které mohli američtí vojáci nenávidět. „Fyzicky byli malí, měli zvláštní barvu kůže a podle některých měřítek byli neatraktivní. Mariňáci neměli pocit, že zabíjejí lidi. Vyhlazovali špinavá zvířata.“

Když se před dvěma lety loučil s Natalií Nickersonovou (20), válečnou pomocnicí z Phoenixu v Arizoně, slíbil jí velký, pohledný poručík námořnictva jednoho Japonce. Minulý týden Natalie obdržela lidskou lebku s autogramy svého poručíka a 13 jeho přátel a s věnováním: „Tohle je dobrej Japončík – mrtvýho jsme ho našli na pláži v Nové Guineji.“ Natalie, překvapená tímto dárkem, ji pojmenovala Tódžó. Ozbrojené síly takové chování důrazně odsuzují. Tak zněl popisek oficiální popisek této fotografie, kterou publikoval časopis Life 22. května 1944.
Uťatá hlava japonského vojáka visí na větvi stromu v Barmě, pravděpodobně ji tam pověsili američtí vojáci, fotografie vznikla v roce 1945.
Americký poručík E. V. McPherson na vojenské základně Alexishafen na Papui-Nové Guineji s japonskou lebkou, která slouží jako talisman. Vyfoceno 30. dubna 1944.
„Zůstaňte v akci, dokud nebude každý vraždící Japonec vyhuben,“ stojí na americkém plakátu z druhé světové války.
42 fotografií

Američané během postupu Pacifikem začali sbírat části lidských těl jako válečné suvenýry a trofeje. Sbírali například právě lebky – ty zbavovali masa vyvařením v kádích a oškrabáním. Harrison jako příklad uvádí snímek z pláže Guadalcanalu, kde se dva mariňáci starají o malou kovovou káď, ze které kouká lidská hlava.

Běžným „suvenýrem“ se staly zuby, zvláště ty zlaté. Vojáci si z nich vyráběli náhrdelníky, nosili je jako ozdobu a plánovali je vyměnit za alkohol či po válce zpeněžit.

Veterán tichomořského tažení Sidney Weinstein ve svých memoárech vzpomíná, že málem omdlel, když poprvé viděl seržanta nosit náhrdelník ze zubů. „Zlaté zuby měl zasazené přibližně po každých pěti běžných přírodních zubech. Neustále je leštil a často si vymýšlel historky o osobním hrdinství, aby vysvětlil, jak k nim přišel,“ popisuje.

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Barvitě to ve svých pamětech popsal desátník 1. divize námořní pěchoty Eugene Sledge, z jehož memoárů vychází slavný válečný seriál The Pacific:

Ten Japonec nebyl mrtvý. Byl těžce zraněn, ležel na zádech a nemohl hýbat rukama. V ústech se mu leskly obrovské zuby se zlatými korunkami. Jeho trýznitel přitlačil hrot nože na kořen zubu a dlaní udeřil do rukojeti. Japonec kopal nohama a zmítal se, takže hrot nože se od zubu odrazil a hluboko se zabořil do úst oběti. Mariňák na něj zaklel a jedním pohybem mu rozřízl tváře až k uším. Položil nohu na dolní čelist trpícího a zkusil to znovu. Z úst vojáka se valila krev. Vydával bublající zvuky a divoce se zmítal. Zařval jsem, ať jeho trápení ukončí. Místo odpovědi jsem se dočkal jen nadávek. Až po chvíli přiběhl další mariňák a Japonce zastřelil. Ten mrchožrout zamručel a nerušeně pokračoval ve vytahování své kořisti.

Američané také z těl mrtvých Japonců odřezávali uši a nosy nebo jim stahovali skalpy. Speciální libůstkou se pak stal takzvaný trench art, neboli zákopové umění: vojáci ze stehenních či pažních kostí vyřezávali ve volném čase užitkové předměty, jako držáky na pera nebo nože na dopisy.

Otvírák pro Roosevelta

Harrison ve své studii upozorňuje, že ne vždy ale vojáci předměty sbírali pro osobní požitek, někdy je měli v plánu přivézt domů rodině či známým. Příklad trench artu zaslaného domů do Spojených států se dostal až do nejvyšších pater. Deník The New York Times tehdy otiskl zprávu, že pensylvánský kongresman Francis Walter daroval prezidentu Franklinu D. Rooseveltovi otvírák na dopisy vyrobený z pažní kosti japonského vojáka.

Zpráva vyvolala rozhořčení, ozvaly se zejména církevní kruhy. O několik týdnů později Roosevelt otvírák na dopisy vrátil s prohlášením, že takový předmět vlastnit nechce a nařídil, aby byla kost řádně a důstojně pohřbena.

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Ještě větší nevoli ovšem rozpoutala fotografie mladičké modelky s lebkou. Do redakce časopisu Life přišlo množství rozhořčených dopisů, Američané snímek označovali za „hrůzný a odporný“. Jeden ze čtenářů suše poznamenal, že hlava odesílatele je „nepochybně stejně prázdná jako lebka vyobrazená na stole“.

Do záležitosti se aktivně vložily církevní skupiny, jež podobné znesvěcování japonských mrtvých ostře odsoudily. Katolická arcidiecéze v Missouri sběr částí těl jako suvenýrů veřejně kritizovala.

V říjnu 1944 pak předseda Federální rady Kristových církví v Americe veřejně apeloval na vojáky, aby se těchto praktik z morálních i praktických důvodů zdrželi. Zdůraznil, že takové chování odporuje křesťanské etice i „kánonu lidské slušnosti“ a povede k prohloubení nenávisti mezi Japonci, což znemožní případné navázání přátelských poválečných vztahů.

V červnu 1944 nejvyšší vojenský prokurátor Myron C. Cramer prohlásil, že tyto „otřesné a brutální praktiky“ jasně porušují válečné právo. Odbor pro styk s veřejností v Pentagonu pak žádal média, aby další podobné zprávy netiskla, protože to přímo ohrožuje životy amerických zajatců.

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Námořnictvo reagovalo mírněji. Jeho tehdejší velitel Ernest King se zprvu snažil věc smést ze stolu s tím, že plošné zákazy jsou dostačující. Nakonec na nátlak ministerstva zahraničí nařídil vyšetřování, které vedl velitel tichomořského loďstva a admirál Chester Nimitz.

Pešek padl na jistého mladého důstojníka. Výsledek? Kromě slov o špatném úsudku a nedostatku elementární slušnosti nic moc: vyšetřování dospělo k závěru, že nebylo prokázáno, že lebka patřila japonskému státnímu příslušníkovi. Výsledkem byla pouhá písemná důtka a takový mírný trest vojáky od dalšího lovení suvenýrů neodradil.

Bestiální barbarští Američané

Mnozí komentátoři si ovšem uvědomili potenciální dopad snímku a varovali, že jde o dokonalý materiál pro nepřátelskou propagandu. A tak se i stalo. Netrvalo vůbec dlouho a snímek se přes Berlín dostal do Tokia a na začátku srpna se objevil v japonském tisku.

Ósacký deník Mainiči Šimbun fotografii otiskl s titulkem „Japonská krev vře rozhořčením“, nejčtenější list Asahi Šimbun pak napsal „Zničte toto americké barbarství“ a dodal, jak výraz tváře oné americké dívky odhaluje „bestiální povahu Američanů“, kteří obrazně „jedí maso a sají morek z kostí“.

Japonské úřady snímek využily jako ilustraci americké mravní zkaženosti, primitivismu a rasismu. Polostátní agentura Domei začala otevřeně hlásat, že vzhledem k takovým činům bude jakákoliv japonská odveta či použití jakýchkoliv prostředků vůči americkým zajatcům plně oprávněná.

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Američané byli zkrátka netvoři a v japonské společnosti zakořenilo přesvědčení, že smrt je mnohem lepší alternativou než potupná americká okupace. To přispělo k vlnám masových sebevražd japonských civilistů po vylodění Spojenců na ostrovech Saipan a Okinawa.

Hrůzný rozměr celého fenoménu vyšel naplno najevo až desítky let po válce, kdy Japonsko začalo s rozsáhlou repatriací ostatků svých vojáků z tichomořských bojišť. Když v roce 1984 dorazil z Mariánských ostrovů transport s padlými, ukázalo se, že zhruba 60 procent těl postrádalo lebku. Podobné svědectví přinesli i kněží provádějící pohřební rituály na Iwodžimě.

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Že se nějaké z lebek jako trofeje dochovaly, nastínil v roce 2017 forenzní výzkum týmu J. M. Yuchy publikovaný v Journal of Forensic Sciences. Vědci podrobili detailnímu zkoumání 24 dochovaných lebek, které si američtí vojáci přivezli jako suvenýry z Pacifiku a později z Vietnamu. Minimálně dvě z nich s vysokou pravděpodobností patřily ženám, což boří představu, že šlo výhradně o padlé japonské vojáky.

Na řadě lebek navíc vědci nalezli vrstvy laku, stopy vosku a sazí nebo malůvky a nápisy. „Šlo o jména, data či rasistickou poznámku, dále americkou vlajku, nakreslené obočí, knírek či načerněné zuby,“ popisuje Martin Rychlík ve své knize Dějiny skalpování. V některých amerických domácnostech lebky po válce tedy sloužily jako morbidní dekorace nebo svícny.

Fotka pro kariéru

S Tódžóem to ale celé bylo trochu jinak. „Bylo to naaranžované,“ uvedl loni pro fact-checkingový portál Snopes syn modelky Wingate Paine II. „Ona v Tichomoří žádného přítele neměla. Později jí to bylo líto, že se do této situace dostala. Ale tehdy byla válka a Japonsko bylo nepřítel. A jsem si jistý, že jako mladá žena byla přesvědčena, že to bude dobré pro její kariéru,“ tvrdí Paine. Fotku označil za propagandistickou.

Nickersonové se pózování s lebkou vyplatilo. Po neúspěšných pokusech prorazit v modelingu to po válce zkusila znovu, vydala se do New Yorku, kontaktovala módní fotografy, za jednoho se dokonce provdala a jako modelka udělala slušnou kariéru.

V módních žurnálech ovšem už onu slavnou válečnou fotku nikdy nezmiňovaly. Čí lebku měla tehdy na stole a co se s ní později stalo, je dodnes záhadou.

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