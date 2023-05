Optický klam, nebo výtvor Marťanů? Tvář na Marsu fascinovala desítky let

Sonda Viking 1 Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) kroužila v červenci 1976 kolem Marsu a pořizovala snímky možných míst pro přistání své sesterské lodi Viking 2, když na povrchu planety zachytila podobu lidské tváře. Zřetelně viditelné oči, nos a rty a oválný tvar hlavy vystupující mírně nad povrch. Levá část jasná, pravá ve stínu.

Vypadalo to, jako by v oblasti Cydonia Mensae na severní polokouli Marsu do objektivu vesmírné sondy hleděla obrovská, dva kilometry dlouhá tvář.

Odborníkům řídicího centra Laboratoře proudového pohonu v Pasadeně bylo brzy jasné, co vlastně mají před sebou. Realistický obraz lidské tváře byl působivou hrou světla a stínů, která byla viditelná jen pod konkrétním úhlem, v němž se sonda Viking zrovna nacházela. Usoudili, že jde o stolovou horu, jež jsou na Marsu a zejména v oblasti Cydonie běžným geologickým útvarem.

Několik dní poté NASA snímek zveřejnila. V popisku k fotografii uvedla, že jde o „obrovský skalní útvar připomínající lidskou hlavu, kde stíny vytvářejí iluzi očí, nosu a úst“. Domnívala se, že to bude dobrý způsob, jak zaujmout veřejnost a přitáhnout její pozornost k dalším programům zaměřeným na výzkum Marsu.

Vzpomínky na budoucnost

Co se týče všeobecné pozornosti, tu si fotografie rozhodně získala. Optická iluze se rychle stala předmětem intenzivních spekulací a debat o tom, zda na Marsu v minulosti žily dávné civilizace a inteligentní bytosti. Někteří autoři Tvář považovali za důkaz dávné marťanské civilizace a za monument, který vytvořily tamní bytosti. A nebo také za relikt mimozemské civilizace, jež Mars v minulosti navštívila.

Další dokonce spekulovali, že Tvář je důkazem spiknutí NASA, jehož cílem bylo zakrýt důkazy o mimozemském životě na Marsu.

Tyto myšlenky v minulých desetiletích propagovaly i veřejně známé osobnosti. Jedním z nejhlasitějších zastánců myšlenky, že Tvář je důkazem dávné marťanské civilizace nebo mimozemských návštěvníků, byl Richard C. Hoagland, bývalý muzejní kurátor kosmických věd, vědecký poradce americké televizní stanice CBS ohledně programu Apollo a autor, který o Tváři na Marsu a dalších údajných anomáliích na planetě rozsáhle psal.

Hoagland tvrdil, že Tvář je součástí většího komplexu pyramid, mohyl a dalších objektů, které nazval „Město na Marsu“. Tvrdil, že tyto prvky jsou uspořádány do geometrického obrazce, jenž odráží uspořádání důležitých míst na Zemi, a že jde o důkaz dávné marťanské civilizace, která nějakým způsobem ovlivnila lidskou kulturu.

K dalším známým osobnostem, které v Tváři na Marsu viděli důkaz mimozemského života nebo zastíracího manévru NASA, patřil švýcarský laický badatel Erich von Däniken, autor bestselleru Vzpomínky na budoucnost, a Art Bell, americký moderátor populární rozhlasové show Coast to Coast AM.

Vědecká komunita všechna tato tvrzení odmítla jako nepodložené spekulace. Následné snímky s vysokým rozlišením pořízené sondou NASA Mars Global Surveyor v 90. letech 20. století a dalšími kosmickými sondami definitivně potvrdily, že Tvář na Marsu je přírodním geologickým útvarem, jehož tvar připomíná lidskou tvář pouze při pohledu z určitého úhlu a za určitých světelných podmínek.

Rytíři z Cydonie

Myšlenka, že na Marsu mohly žít inteligentní bytosti, podnítila představivost mnoha zájemců o tuto planetu, kteří ji popsali v řadě více či méně seriózních novinových článků i ve vědeckofantastické literatuře.

Tvář na Marsu se od sedmdesátých let ale také stala ikonou popkultury a objevila se v řadě uměleckých děl. Ať už to byl sci-fi román Arthura C. Clarka 2010: Druhá vesmírná odysea nebo Trilogie o Marsu od Kima Stanleyho Robinsona, popisující kolonizaci a terraformaci této planety.

Tvář na Marsu byla také zmíněna v několika filmech, včetně Mise na Mars a Total Recall. Stala se námětem několika televizních dokumentů a speciálů, včetně pořadů Dávní mimozemšťané stanice History Channel a Mars: Hledání života od National Geographic. Objevila se také v mnoha videohrách, například ve hrách Doom II: Hell on Earth a Mass Effect 2.

V neposlední řadě na ni odkazuje také britská hudební skupina Muse. Její píseň Knights of Cydonia (Rytíři z Cydonie), kterou vydala v roce 2006 jako součást alba Black Holes and Revelations, názvem a textem odkazuje právě na oblast Cydonia, domov slavné Tváře.