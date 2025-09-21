Židovského studenta zlynčovali Palestinci, média ho vydávala za oběť Izraele

Tomáš Ratner
Seriál
Byla to fotografie, která během druhé intifády obletěla celý svět jako důkaz izraelské brutality. Později se ukázalo, že skutečnost byla přesně opačná. Nebyl na ní totiž mladý Palestinec zbrocený krví, ale americký student Tuvia Grossman. Seriál Slavné fotografie vysvětluje, jaké následky měla její špatná interpretace.
Fotografie zlynčovaného Tuvii Grossmana, nad kterým stojí policista Gidon...

Fotografie zlynčovaného Tuvii Grossmana, nad kterým stojí policista Gidon Tzefadi. (3. září 2025) | foto: X: @HonestReporting

Palestinci házejí kameny na izraelskou pořádkovou policii v Jeruzalémě během...
Palestinci házejí kameny na izraelskou pořádkovou policii v Jeruzalémě během...
Izraelští pohraničníci se ve Starém městě Jeruzaléma před komplexem mešity...
Palestinští mladíci bojují s izraelskými vojáky před komplexem mešity Al-Aksá v...
13 fotografií

Horší čas ke studiu v Izraeli si Tuvia Grossman vybrat nemohl. Do jedné z jeruzalémských ješiv nastoupil ve chvíli, kdy vypukla druhá intifáda.

Palestinské povstání začalo právě před čtvrtstoletím v reakci na nenaplněné mírové dohody z Osla a frustraci z pokračující izraelské okupace, poslední jiskřičkou se stala návštěva tehdejšího opozičního lídra Ariela Šarona na Chrámové hoře, kde se nachází mešita al-Aksá.

Slavné fotografie

Šaronova provokace odstartovala masové nepokoje, jež rychle přerostly v krvavé střety po celém Izraeli a na palestinských územích. Jednou z prvních obětí násilí se stal i Tuvia Grossman, dvacetiletý rodák z Chicaga, který se v předvečer židovského svátku Roš ha-šana s dvěma dalšími kamarády vydal pomodlit ke Zdi nářků.

K Chrámové hoře je vezl taxík, který zvolil cestu arabskou čtvrtí Vádí–al Džoz. Tam na vozidlo zaútočil dav Palestinců, kteří si všimli, že uvnitř sedí chlapci v jarmulkách. Rozbili okna, mladíky vytáhli ven a povalili na zem. Grossmana dvakrát bodli do stehna a brutálně bili kameny a pěstmi.

Fotografie zlynčovaného Tuvii Grossmana, nad kterým stojí policista Gidon Tzefadi. (3. září 2025)
Palestinci házejí kameny na izraelskou pořádkovou policii v Jeruzalémě během střetů, které vypukly 29. září 2000 po pátečních modlitbách v komplexu mešity Al-Aksá ve Starém městě Jeruzaléma. Pět Palestinců bylo zabito a více než dvě stě zraněno během druhého dne násilností, které následovaly po návštěvě izraelského pravicového opozičního vůdce Ariela Šarona v komplexu mešity, jež je třetí nejsvatější svatyní islámu.
Palestinci házejí kameny na izraelskou pořádkovou policii v Jeruzalémě během konce roku 2000.
Izraelští pohraničníci se ve Starém městě Jeruzaléma před komplexem mešity Al-Aksá kryjí před Palestinci, házejícími kameny (2000)
13 fotografií

Ve chvíli, kdy mu dva útočníci drželi hlavu a další do ní tloukl kameny, se Tuvia podle vlastních slov připravil na nejhorší a začal předříkávat modlitbu před smrtí. Na poslední chvíli si však vzpomněl na příběh proroka Gedeona.

Starý zákon praví, že Gedeon stál s pouhými 300 muži tváří v tvář nepřátelské armádě čítající 130 tisíc vojáků. Vymyslel proto lest: jeho muži začali bušit do nádob a troubit na šofar, aby nepřítele vyděsili. S Boží pomocí se tento trik povedl a starozákonní prorok bitvu vyhrál.

Právě během svátku Roš ha-šana je zvyklost na šofar troubit a Tuvia se proto po vzoru Gedeonových vojáků nadechl a ze všech sil zařval. „Vykřikl jsem opravdu hodně nahlas a oni mě na chvíli pustili. Využil jsem toho a utekl,“ vzpomínal později.

Ukázal ruce od židovské krve a dav jásal. Hrůzný lynč pošpinil Oscary

S krvácející hlavou a bez ztracených kontaktních čoček doběhl k čerpací stanici, kde narazil na izraelské policisty. Jeden z nich, jmenovec proroka Gidon Tzefadi, se ho okamžitě zastal, odehnal Palestince a cárem ze své uniformy obvázal Tuviovu krvácející hlavu.

Právě v okamžik, kdy seděl zkrvavený před svým zachráncem, naříkajícího studenta zvěčnil fotograf izraelské agentury Zoom 77. Vznikl tak jeden z nejkontroverznějších snímků v historii blízkovýchodního konfliktu.

Mediální ostuda

Hebrejský popisek Tuviu chybně identifikoval jako zdravotníka, neboť nedaleko benzinky hořela sanitka. Agentura Associated Press obdržela fotografii s nesrozumitelným popiskem, ale místo jeho ověření ji rozeslala s vlastní interpretací. Ta zněla: „Palestinská oběť izraelské brutality“. Místo incidentu navíc chybně uvedla jako Chrámovou horu.

S tímto zavádějícím popiskem fotku převzal deník The New York Times i další média po celém světě. Byla to ironie osudu: židovská oběť palestinského útoku byla prezentována jako palestinská oběť izraelské agrese, a policista, který jí zachránil život, byl vyobrazen jako brutální násilník. Grossman později vzpomínal, že právě to ho trápilo víc než jeho vlastní špatná identifikace.

Střety na posvátném místě Jeruzaléma si vyžádaly čtyři mrtvé. Článek The New...

Hrubou dezinterpretaci snímku napravil až otec zmláceného studenta. Aaron Grossman poslal do The New York Times dopis, ve kterém odhalil skutečnou identitu svého syna a logicky argumentoval, že fotografie nemohla být pořízena na Chrámové hoře, protože tam čerpací stanice nejsou.

Nejslavnější americký deník nejdřív vydal částečnou opravu, která Grossmana identifikovala jako „amerického studenta v Izraeli“. Stále však zamlčovala klíčovou skutečnosti – že to byl Žid zbitý Araby. Teprve po další vlně veřejného pobouření list napsal celý článek popisující lynčování arabským davem a fotografii uvedl se správným popiskem.

Oběť symbolem útočníka

Američané se sice opravili, fotografie si však už žila svým životem a stala se symbolem palestinského utrpení. Objevila se na egyptském vládním webu a využila ji i arabská kampaň za bojkot Coca-Coly, protože nápojový gigant podnikal v Izraeli. Na plakátu se vedle zakrváceného Grossmana vyjímal nápis: „Pitím Coca-Coly podporujete Izrael.“

Zpackaná novinářská práce měla ale přece jen pozitivní důsledek. Dala za vznik organizaci HonestReporting, jež monitoruje zaujatost světových médií vůči Izraeli. O deset let později naplánovala shledání obou hlavních postav snímku. Tuvia, který se do té doby mediálnímu zájmu vyhýbal, tak mohl poprvé od incidentu policistovi Gidonovi poděkovat za záchranu života.

Ve Francii se případ dočkal i soudní dohry: pařížský okresní soud nařídil francouzskému deníku Libération a agentuře AP zaplatit Grossmanovi odškodné ve výši 4 500 eur (přibližně 110 tisíc korun). Tuvia se několik let po lynči stal právníkem, založil rodinu a ze Spojených států se přestěhoval do Tel Avivu. Okomentoval to slovy: „Vyhrál jsem bitvu, kterou teroristé začali.“

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Vzal do náručí zakrvácené dítě, cvakla spoušť. A Amerika ochutnala běsy Iráku

Americký zdravotník Richard Barnett drží irácké dítě ve střední části země....

Seriál Podle plánů George Bushe to měla být blesková válka. Jenže ještě než stačil na palubě letadlové...

Lidský špunt. Vyfotil nápor běženců na bránu Evropy, pak dostal zásah slzákem

Uprchlíci na hranici Srbska a Maďarska (září 2015)

Seriál Celá Evropa před deseti lety sledovala příliv uprchlíků přes Balkán. Největší drama se odehrávalo...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Snímek Dalí Atomicus od fotografa Philippa Halsmana (1948)

Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Můj Bože, to jsem já? Muž s maskou se stal symbolem inferna v londýnském metru

Kwasi Afari-Minta na fotografii Glynna Griffithse.

Seriál Ghanský přistěhovalec a hudební producent Kwasi Afari-Minta je zosobněním tragického příběhu, který...

Zkroušený vlastenec oplakal pád Francie. Jeho slzy vyždímala americká propaganda

Fotografie pana Barzottiho se stala symbolem francouzské porážky v roce 1940.

Seriál Stal se symbolem francouzské porážky v roce 1940. Zatímco jeho vlast okupovali Němci, uplakaná tvář...

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Izrael sjednocuje islámský svět. Pákistán přibral Saúdy pod svůj jaderný deštník

Premium

Izraelský letecký úder na kancelář v katarském hlavním městě Dauhá, který měl za cíl zlikvidovat politické vedení Hamásu, spustil geopolitické zemětřesení. Představitelé muslimských států se sešli na...

21. září 2025

Evropa se otepluje nejrychleji ze všech kontinentů. Vinaři vyhlížejí nové odrůdy

Premium

Odpověď na otázku z titulku by velmi rádi znali nejen farmáři či vinaři, aby vysadili vhodné odrůdy. Co tedy máme od klimatu v příštích letech očekávat? Na čem všem závisí vývoj podnebí? Informace...

21. září 2025

Orient Express představil první luxusní plachetnici. Nabídne cesty po Evropě i Karibiku

Sto čtyřicet let po představení prvního luxusního vlaku přidává značka Orient Express do svého portfolia další dopravní prostředek. Koleje a pražce vyměnila za moře a oceán. Superjachta Orient...

21. září 2025

Jako hrdina Langdon. Dan Brown nakoukl do slavné Barokní knihovny Klementina

Exkluzivně

Dan Brown v rámci své pražské návštěvy ku příležitosti vydání knihy Tajemství všech tajemství promluvil také v Klementinu. Bestsellerový autor se tam večer před tiskovou konferencí podíval i do...

21. září 2025

Kvalita vody na vesnicích je výrazně horší. Expertka nejen o tom, co vlastně pijeme

Premium

Pitná voda v České republice patří k nejkvalitnějším v Evropě. Technologie jejích úprav i analýz procházejí neustálými modernizacemi, které odhalují i stopová množství pesticidů nebo léčiv. O tom, co...

21. září 2025

Židovského studenta zlynčovali Palestinci, média ho vydávala za oběť Izraele

Byla to fotografie, která během druhé intifády obletěla celý svět jako důkaz izraelské brutality. Později se ukázalo, že skutečnost byla přesně opačná. Nebyl na ní totiž mladý Palestinec zbrocený...

21. září 2025

Novináře v USA nově kontrolují Trumpovy úřady. Informace budou „schvalovat“

Veškeré informace, ať už utajované, či nikoli, které by chtěli novináři zveřejnit, budou nově nejdříve muset oficiálně schválit americké úřady. Tedy alespoň pokud si chtějí udržet akreditaci pro...

20. září 2025  22:04

Češi jsou pro nás jedineční. Lídr Linkin Park Mike Shinoda byl hostem Hyde Parku

„Nevím proč, ale Češi jsou pro nás jedinečná fanouškovská základna,“ prohlásil Mike Shinoda, zpěvák, rapper a multiinstrumentalista kapely Linkin Park. V rozhovoru s Danielem Stachem speciální edice...

20. září 2025  21:46

Nejpravděpodobněji hrozí celosvětová pandemie ptačí chřipky, říká virolog

Premium

Viry jsou tady miliardy let, v nedávné době k sobě strhly pozornost kvůli nákaze slintavky a kulhavky v sousedním Slovensku a Maďarsku. Jejich šíření pomáhá nejen globalizace a cestování, ale také...

20. září 2025

OBRAZEM: O’zapft is! Na 190. ročník Oktoberfestu míří miliony návštěvníků

„O’zapft is!“ zvolal primátor bavorské metropole Dieter Reiter poté, co v poledne narazil první sud piva dvěma údery. Tím oznámil, že je naraženo, a v Mnichově tak oficiálně začal 190. ročník pivního...

20. září 2025  19:43

Kybernetický útok zasáhl evropská letiště. Brusel musel polovinu letů zrušit

Několik evropských letišť se potýká po kybernetickém útoku s problémy při odbavování. Podle agentury DPA jsou postižená letiště v Berlíně, Bruselu a Londýně poté, co byl v noci na sobotu napaden...

20. září 2025  8:27,  aktualizováno  19:12

Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem

Pokračování proslulé komedie Copak je to za vojáka... z roku 1987 se začne natáčet v příštím roce a do kin by mělo přijít v roce 2027. V hlavní roli Milana Kouby se opět představí Jiří Langmajer. Na...

20. září 2025  19:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.