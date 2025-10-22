Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Matěj Svěrák
Seriál
Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé stránky. Příběh hrůzného lynčování příslušníků tajné policie ÁVH vám přinášíme v seriálu Slavné fotografie.
Lynč v Budapešti. Maďaři při svém boji proti Sovětskému svazu umlátili člena...

Lynč v Budapešti. Maďaři při svém boji proti Sovětskému svazu umlátili člena tajné policie. Jeho tělo pak pověsili na strom. | foto: Collezione Mario De Biasi

Lynč v Budapešti. Maďaři při svém boji proti Sovětskému svazu umlátili člena...
Maďarské povstání. Obyvatelé Budapešti povstali proti sovětské nadvládě.
Maďarské povstání, Budapešť 25. října 1956
Maďarské povstání. Obyvatelé Budapešti povstali proti sovětské nadvládě.
27 fotografií

Budapešť se topí v krvi, na domech zjizvených sovětskými tanky vlají maďarské vlajky s otvorem vystřiženým uprostřed – to se nadšení revolucionáři narychlo zbavovali komunistických symbolů, které v jejich očích prznily národní barvy.

Na lampách a stromech dozrává hrůzné ovoce – jsou to mrtvoly příslušníků nenáviděné tajné policie ÁVH. Fízlové stalinistického režimu se v revolučních dnech stávali terčem lidové spravedlnosti a pokud padli do rukou rozvášněného davu, čekala je krutá smrt.

Slavné fotografie

Právě takový moment zachytil dva dny po začátku revoluce italský fotograf Mario De Biasi. U lynče nebyl od samého začátku, uprostřed chaosu v centru města si až po chvíli povšiml několika desítek lidí táhnoucích zmláceného muže. Někdo ho označil za příslušníka ÁVH.

„Byl už polomrtvý, přivázali ho na strom a domlátili. Vyfotil jsem to, co byste viděli vy sami, kdybyste tam byli,“ prohlásil De Biasi po letech pro deník Il manifesto.

Tehdy třiatřicetiletý reportér měl za sebou pohnutý osud: za druhé světové války ho poslali na práci do Norimberku, kde si začal přivydělávat jako příležitostný fotograf. Pořádnou aparaturu si ale nemohl dovolit, proto si skládal vlastní fotoaparáty ze starých součástek, které nacházel na skládkách a bleších trzích.

Lynč v Budapešti. Maďaři při svém boji proti Sovětskému svazu umlátili člena tajné policie. Jeho tělo pak pověsili na strom.
Lynč v Budapešti. Maďaři při svém boji proti Sovětskému svazu umlátili člena tajné policie. Jeho tělo pověsili na strom.
Maďarské povstání. Obyvatelé Budapešti povstali proti sovětské nadvládě.
Maďarské povstání, Budapešť 25. října 1956
27 fotografií

Po válce fotografické vášni propadl naplno, v Itálii začal pracovat pro týdeník Epoca. Díky zkušenostem z Norimberku a New Yorku, kde krátkou dobu profesně působil, ho šéfredaktor vyslal do Budapešti, kde měl jako ostřílený fotoreportér mapovat revoluční dění.

De Biasi byl jedním z mála západních fotografů, kteří se dostali do epicentra povstání, a ukázal, jak odhodlaní Maďaři bojovali proti sovětské přesile vším, co měli k dispozici. Při jedné z přestřelek ho dokonce zasáhla kulka do ramene, Ital se však nechal rychle ošetřit a pokračoval v práci.

Účtování se zrádci národa

Do Budapešti dorazil uprostřed nejprudších bojů. Pohnutý maďarský podzim vypukl 23. října, kdy se v ulicích metropole sešlo na dvě stě tisíc Maďarů. Chtěli vyjádřit nespokojenost s nadvládou Moskvy a zprvu mírumilovný protest postupně přerostl v ničení komunistických symbolů, násilnosti a pokus obsadit budovu rozhlasu.

Komunistické špičky se zalekly a okamžitě kontaktovaly Moskvu o pomoc. Sovětský vůdce Nikita Chruščov se sice chtěl vzdát praktik stalinismu, ale otevřený pokus o revoltu nemohl nechat bez odezvy. Už druhý den vjely do Budapešti sovětské tanky a rozpoutala se pouliční válka.

Těžká technika ale nedokázala odhodlané Maďary zastavit. Sověti se museli po týdnu bojů z metropole stáhnout a nastalo několik dní opojné a divoké svobody. Do čela země se vyhoupl Imre Nagy, ale následující dny ukázaly, že reformní, nicméně stále přesvědčený komunista splašeného koně revoluce vůbec nedokáže kočírovat.

Admirál bez moře smyl z Maďarů rudou špínu. Sám se umazal židovskou krví

Nešlo jen o vypuzení sovětské armády, maďarští rebelové se chtěli vypořádat i se „zrádci národa“. Nejvíce nenáviděnou institucí byla tajná policie ÁVH (Államvédelmi Hatóság, Státní ochranný úřad), která už v roce 1948 po celé zemi rozpoutala sérii brutálních čistek podle sovětského vzoru.

Nagy jedním ze svých prvních výnosů znatelně omezil její činnost. Toho někteří revolucionáři využili, aby se agentům mohli pomstít. Deník The New York Times ve svém archivním vydání zaznamenal, že k lynčování důstojníků ÁVH se přidalo až několik tisíc lidí.

Zátahy na tajné policisty záměrně vyvolával radikální odbojář József Dudás. Bývalý elektrotechnik během povstání zorganizoval svou vlastní asi čtyřistačlennou milici a prohlásil, že lynč je přirozeným projevem lidové spravedlnosti. Podle historiků cílil zejména na příslušníky ÁVH s židovským původem, poněvadž se profiloval jako vyhraněný antisemita.

Lynč v Budapešti. Maďaři při svém boji proti Sovětskému svazu umlátili člena...

„Z pramenů víme, že během povstání k lynčování členů ÁVH aktivně vybízela zejména milice Józsefa Dudáse. Mezi ostatními revolucionáři byl Dudás považován za kontroverzní, nebezpečnou a manipulativní osobnost. Na konci bojů ho pak Sověti lstí vylákali z úkrytu a později popravili,“ uvedla pro iDNES.cz maďarská historička Sára Dorottya Baczoniová.

Dudás podle ní pravděpodobně stál i za lynčem, který se podařilo De Biasimu vyfotit. A nezachytil ho jen on, bleskovou popravu několika mladých příslušníků tajné policie nafotil pro Life i britský fotograf John Sadovy – původem Jan Sadový z Písku, který po vzniku protektorátu utekl přes Polsko na Západ.

Jeho fotky v následujících desetiletích sehrály zásadní roli v tom, jak svět krátkodeché maďarské povstání vnímal. Západní časopisy lynčování vykreslovaly jako výbuch lidového hněvu vůči tyranii, ve východním bloku zase posloužily pro ospravedlnění sovětského zásahu proti „kontrarevolučním živlům“.

Chruščov vrací úder

Krvavou a divokou svobodu si Maďaři neužívali dlouho. Když Imre Nagy pod tlakem ulice avizoval svobodné volby a dokonce začal nahlas hovořit o vystoupení z Varšavské smlouvy, dosud váhající Chruščov se rozhoupal k rázné akci. Tak nebezpečné nápady nemohl nechat bez rázné reakce a vyrazil se zhruba 150 tisíci vojáky a šesti tisíci tanky do protiútoku.

V čele „osvoboditelských“ vojsk stál maršál Ivan Koněv, jeden z nejvýznamnějších sovětských velitelů druhé světové války. Nagy v obavách ze sovětské intervence vyhlásil neutralitu a začal mobilizovat, maďarské dobrovolnické oddíly a ozbrojené složky však sovětské mašině nedokázaly dlouho vzdorovat.

Krvavá lázeň v bazénu. Jak si Maďaři vyřizovali se Sověty účty za okupaci

Pomoci Západu se revolucionáři nedočkali, přestože vysílání Svobodné Evropy je předtím v revoluci velmi aktivně povzbuzovalo. Jenže pozornost Západu se soustředila na Blízký východ, kde právě eskalovala suezská krize. Do středoevropských událostí nechtěl zasahovat ani americký prezident Dwight Eisenhower, který Maďarsko respektoval jako zónu sovětského vlivu a nechtěl kvůli němu riskovat konflikt s Moskvou.

Pouhý týden po opětovném vpádu do metropole ohlásili Sověti vítězství. Odstartovala vlna čistek. Za mřížemi skončily tisíce lidí, Imre Nagy a další vůdci revoluce na popravišti. Kromě nich statistiky uvádějí na pět tisíc mrtvých a desetitisíce zraněných.

Moci se chopil János Kádár, pragmatik zcela poslušný příkazů Sovětského svazu. Po brutální normalizaci nasměroval Maďarsko ke komunismu s poměrně liberálními prvky, jeho režim vešel do dějin jako „gulášový socialismus“.

Mario De Biasi krátce po jeho nástupu opustil Maďarsko a vrátil se do rodné Itálie. Po návratu domů si podle svých slov uvědomil, že jeho fotografie z lynče se stala jedním z největších symbolů maďarské revoluce. O svých zážitcích z krví zalité Budapešti se rozpovídal až po mnoha letech, zemřel v roce 2013 v Miláně, bylo mu devadesát.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

V Evropě se zase staví koncentráky! Živoucí kostra za dráty obnažila hrůzy Bosny

Musí to pokračovat? Fikret Alić na obálce magazínu Time ze srpna 1992

Seriál Byl vyhublý na kost a obličej mu rámoval ostnatý drát. Když se Fikret Alić v létě 1992 objevil v...

Železná lady v železném oři. Thatcherová pálila z tanku, fotka jí vyhrála volby

Premiérka Margaret Thatcherová navštívila britské vojáky na základně v německém...

Seriál Velká Británie si připomíná sto let od narození Margaret Thatcherové. Byla to tvrdá a neústupná...

Vídni navzdory. Zeman políbil Drábovou, atomová hubička spustila Temelín

Miloš Zeman líbá Danu Drábovou, vlevo Miroslav Grégr. (9. října 2000)

Seriál Pokud jste tento týden přišli zapálit svíčku za tento týden zesnulou Danu Drábovou, nemohli jste si...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

V lesích natočili obřího prsatého lidoopa. Záhadný film dráždí Ameriku dodnes

Roger Petterson a Bob Gimlin zachytili 20. října 1967 údajného Bigfoota v...

VIDEO Seriál V Himálaji mají yettiho, za Atlantikem pobíhá Bigfoot. Je to pouhá legenda, nebo se v lesích na...

Palestinský mučedníček dojal svět. Je to fake, soptil Izrael. Ale už bylo pozdě...

Druhá intifáda právě začala. Muhammad al-Dura se svým otcem Džamalem na...

VIDEO Seriál Byl to jen dvanáct sekund trvající záběr pořízený uprostřed Gazy, přesto otřásl celým světem. Tvář...

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

22. října 2025

Spor lékařů o vakcínu zdarma. Žloutenka A zabila od loňského podzimu už 28 lidí

Premium

Česko čelí patrně největší epidemii žloutenky typu A za posledních 46 let. Začala před rokem a půl v Ostravě a její šíření se nedaří zastavit. Zatímco loni onemocnělo 676 lidí a zemřeli dva, letos...

22. října 2025

Zánovní airbusy končí ve šrotu. Technici z nich kuchají nedostatkové motory

Potíže s úspornými leteckými motory vyústila v paradoxní situaci. Některým firmám se vyplatí nechat rozebrat kompletní téměř nový Airbus, jen aby z něj bylo možné vykuchat požadovanou pohonnou...

22. října 2025

ANALÝZA: Případ Británistán. První zákaz Židů v Evropě od pádu Hitlera. Proč tady?

Premium

Je dobře, že v Birminghamu zakázali příjezd fotbalových fandů z Izraele, protože jako ve varování o pomalu se vařící žábě už v Británii zřejmě nevnímají, že se mění na Británistán.

22. října 2025

Byty za 60 miliard. Obce připravily nečekaně mnoho projektů bydlení

Premium

Schopnost starostů obcí po celém Česku připravit projekty dostupného bydlení překvapila nejen odborníky, ale hlavně státní kasu. Ta na obecní projekty zaměřené na výstavbu a nákup nemovitostí se...

22. října 2025

Sexuální zneužívání na táboře v Beskydech? Policie prověřuje podezření

Policie prověřuje podezření, že na letním táboře v Beskydech byly v minulosti zneužity děti. O zneužití promluvili na sociálních sítích někteří bývalí účastníci tábora. Pořádající agentura v reakci...

21. října 2025  21:34

Nemůžeme dýchat, protestují Tunisané. Emise z továrny přiotrávily přes 200 lidí

Desítky tisíc Tunisanů v úterý protestovaly ve městě Gábes proti vládě, která jim už několik let slibuje uzavření staré továrny na výrobu fosfátových hnojiv. Ta znečišťuje ovzduší i pobřežní vody...

21. října 2025  21:30

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...

21. října 2025  20:19

Budapešť zůstává, čas je nejistý. Schůzka Putina s Trumpem v brzké době nebude

Setkání prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina se v bezprostřední době neplánuje, uvedl v úterý nejmenovaný představitel Bílého domu. Trump přitom před týdnem prohlásil,...

21. října 2025  18:34,  aktualizováno  20:02

ANALÝZA: Peníze, kapacity i změna oborů. Co vše čeká na nového ministra školství

Premium

Ať už do křesla ministra školství po Mikuláši Bekovi (STAN) usedne kdokoli, s rukama v klíně zůstat sedět nemůže. Bude se muset vypořádat s tím, jaké obory děti na středních školách studují,...

21. října 2025

Ani Putin, ani Si. Schůzka možná nebude, řekl Trump o jednání s prezidentem Číny

Prezident Spojených států Donald Trump v úterý naznačil, že jeho očekávaná schůzka s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem se možná neuskuteční. Se Siem se Trump chtěl setkat na okraj summitu...

21. října 2025  19:59

V Dillí se vzduch skoro dá krájet. Po oslavách se megalopole utápí ve smogu

Hlavní město Indie Nové Dillí se zahalilo do hustého smogu. Podle světových zpravodajských agentur dosáhl vzduch hazardní úrovně, Světová zdravotnická organizace (WHO) ho dle své stupnice řadí na...

21. října 2025  19:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.