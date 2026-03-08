Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho snímky oblétly celý svět a zajistily mu vítězství v soutěži World Press Photo. Se seriálem Slavné fotografie tentokrát zavítáme do světa cirkusu...
Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže, konkrétně do ramene. Ria byla stejně překvapená jako přítomný cvičitel zvířat Bubby Althoff, který se šelmu snažil zahnat bičem. (19. května 1962) | foto: Cées de Boer, archiv Severního Holandska, obrazová banka De Boer, inventární číslo: NL-HlmNHA_1478_01806A00_08

Sedmadvacetiletá Ria Kuykenová měla onu květnovou sobotu roku 1962 v pracovním diáři zapsaný neobvyklý program. Jako tiskovou mluvčí cirkusu Boltini ji čekalo setkání se třemi medvědy, s nimiž měla předvést krátké číslo na úvod slavnostního galavečera Unie umělců v Amsterdamu.

Do oplocené manéže ji doprovodili ředitel cirkusu Toni Boltini a krotitel Bubby Althoff. Celou scénu dokumentoval nizozemský fotoreportér Cees de Boer, jehož snímky později zaplavily titulní strany regionálních i celostátních novin.

První záběry působí velmi uvolněně. Zachycují elegantní Riu, jak jednoho z medvědů krmí přímo z ruky. Situace se však vzápětí zvrtla. Na dívku nečekaně zaútočil druhý medvěd jménem Pimmy, kterého zaskočení cvičitelé neuhlídali. Na dalším snímku se už bezbranná Ria svíjí na zemi s medvědem zakousnutým do levé paže.

Ředitel Boltini se jí společně s cvičitelem okamžitě vrhli na pomoc a medvěda se jim podařilo zahnat. Poslední fotografie série zobrazuje zastřeleného Pimmyho, nad kterým stojí shrbený muž se samopalem.

Rie byla na místě okamžitě dostal poskytnuta zdravotní péče, ale ze střetu s šelmou si odnesla celoživotní jizvy. Sevření medvědích čelistí jí však paradoxně otevřelo řadu nových kariérních možností.

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže, konkrétně do ramene. Ria byla stejně překvapená jako přítomný cvičitel zvířat Bubby Althoff, který se šelmu snažil zahnat bičem. (19. května 1962)
Rodačka z Nijmegenu před nástupem k cirkusu zkoušela kariéru zpěvačky. Začínala v tanečním orchestru nizozemského letectva, na hudební debut si však počkala až do roku 1955, kdy poprvé vystoupila v hudebním kabaretu ABC Wima Kana a Corry Vonkové.

S tradičními nizozemskými písněmi pronikla na televizní obrazovky i do několika rozhlasových her a dočkala se i angažmá v Německu, kde vystupovala pro americké vojáky. Po devíti koncertech však byla propuštěna, neboť se „opovážila“ zpívat písničky na přání černošských vojáků.

Skončila u cirkusu, ale nemuselo ji to mrzet. Toni Boltini, to býval v Evropě pojem. Narodil se jako Wilhelm Marinus Antonius Akkerman v Eindhovenu, během německé okupace se na přání svého otce (fanatického obdivovatele Hitlera) přidal k SS. Postupem času však z okouzlení nacismem vystřízlivěl a přidal se k odboji.

Po válce si vzpomněl na svá mladá léta ve varieté a vybudoval jeden z největších cirkusů v Evropě. Jeho inovativní hydraulický systém umožňoval během jediné hodiny postavit stan, do kterého se vešlo až sedm tisíc diváků. Když v roce 2003 umřel, uspořádali mu obří rozloučení v šapitó Moskevského státního cirkusu.

Kariérní zlom

Medializované záběry zápasu s medvědem přinesly Rie Kuykenové spoustu pracovních příležitostí. Nabídky angažmá se hrnuly ze všech stran. Stala se z ní žádaná zpěvačka na domácí i zahraniční scéně a ona se své medvědí slávy nezdráhala využít.

V sedmdesátých letech vyrazila na evropské turné se svou Happy Holland Show, během níž s dalšími interprety propagovala Nizozemsko a jeho kulturu. Věnovala se i výtvarnému umění a vytvářela nástěnné dekorace ze starých divadelních kostýmů.

Její sláva však měla i temnou stránku. Ke traumatickému zážitku se musela při každém vystoupení vracet. Ať se objevila kdekoli, vždy se našel někdo v medvědím kostýmu, kdo se jí snažil show pokazit. Dokonce i v jejím nekrologu bylo toto osudné číslo cynicky připomenuto: „Ria Kuykenová, dívka s medvědem.“

Slávy se dočkal i Cees de Boer. Díky fotkám z manéže dostal práci v celostátním deníku Haarlems Dagblad a v roce 1962 získal hlavní cenu v nizozemské fotografické soutěži Stříbrná kamera. O pár měsíců později vyhrál i prestižní ocenění World Press Photo of the Year v kategorii Zprávy.

V roce 2013 Archiv Severního Holandska od agentury De Boer zakoupil jeho archiv čítající dva miliony negativů. Cena: 60 tisíc eur. Snímky jsou k nahlédnutí na webových stránkách archivu.

