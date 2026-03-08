Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Sedmadvacetiletá Ria Kuykenová měla onu květnovou sobotu roku 1962 v pracovním diáři zapsaný neobvyklý program. Jako tiskovou mluvčí cirkusu Boltini ji čekalo setkání se třemi medvědy, s nimiž měla předvést krátké číslo na úvod slavnostního galavečera Unie umělců v Amsterdamu.
Do oplocené manéže ji doprovodili ředitel cirkusu Toni Boltini a krotitel Bubby Althoff. Celou scénu dokumentoval nizozemský fotoreportér Cees de Boer, jehož snímky později zaplavily titulní strany regionálních i celostátních novin.
První záběry působí velmi uvolněně. Zachycují elegantní Riu, jak jednoho z medvědů krmí přímo z ruky. Situace se však vzápětí zvrtla. Na dívku nečekaně zaútočil druhý medvěd jménem Pimmy, kterého zaskočení cvičitelé neuhlídali. Na dalším snímku se už bezbranná Ria svíjí na zemi s medvědem zakousnutým do levé paže.
Ředitel Boltini se jí společně s cvičitelem okamžitě vrhli na pomoc a medvěda se jim podařilo zahnat. Poslední fotografie série zobrazuje zastřeleného Pimmyho, nad kterým stojí shrbený muž se samopalem.
Rie byla na místě okamžitě dostal poskytnuta zdravotní péče, ale ze střetu s šelmou si odnesla celoživotní jizvy. Sevření medvědích čelistí jí však paradoxně otevřelo řadu nových kariérních možností.
Rodačka z Nijmegenu před nástupem k cirkusu zkoušela kariéru zpěvačky. Začínala v tanečním orchestru nizozemského letectva, na hudební debut si však počkala až do roku 1955, kdy poprvé vystoupila v hudebním kabaretu ABC Wima Kana a Corry Vonkové.
S tradičními nizozemskými písněmi pronikla na televizní obrazovky i do několika rozhlasových her a dočkala se i angažmá v Německu, kde vystupovala pro americké vojáky. Po devíti koncertech však byla propuštěna, neboť se „opovážila“ zpívat písničky na přání černošských vojáků.
Skončila u cirkusu, ale nemuselo ji to mrzet. Toni Boltini, to býval v Evropě pojem. Narodil se jako Wilhelm Marinus Antonius Akkerman v Eindhovenu, během německé okupace se na přání svého otce (fanatického obdivovatele Hitlera) přidal k SS. Postupem času však z okouzlení nacismem vystřízlivěl a přidal se k odboji.
Po válce si vzpomněl na svá mladá léta ve varieté a vybudoval jeden z největších cirkusů v Evropě. Jeho inovativní hydraulický systém umožňoval během jediné hodiny postavit stan, do kterého se vešlo až sedm tisíc diváků. Když v roce 2003 umřel, uspořádali mu obří rozloučení v šapitó Moskevského státního cirkusu.
Kariérní zlom
Medializované záběry zápasu s medvědem přinesly Rie Kuykenové spoustu pracovních příležitostí. Nabídky angažmá se hrnuly ze všech stran. Stala se z ní žádaná zpěvačka na domácí i zahraniční scéně a ona se své medvědí slávy nezdráhala využít.
V sedmdesátých letech vyrazila na evropské turné se svou Happy Holland Show, během níž s dalšími interprety propagovala Nizozemsko a jeho kulturu. Věnovala se i výtvarnému umění a vytvářela nástěnné dekorace ze starých divadelních kostýmů.
Její sláva však měla i temnou stránku. Ke traumatickému zážitku se musela při každém vystoupení vracet. Ať se objevila kdekoli, vždy se našel někdo v medvědím kostýmu, kdo se jí snažil show pokazit. Dokonce i v jejím nekrologu bylo toto osudné číslo cynicky připomenuto: „Ria Kuykenová, dívka s medvědem.“
Slávy se dočkal i Cees de Boer. Díky fotkám z manéže dostal práci v celostátním deníku Haarlems Dagblad a v roce 1962 získal hlavní cenu v nizozemské fotografické soutěži Stříbrná kamera. O pár měsíců později vyhrál i prestižní ocenění World Press Photo of the Year v kategorii Zprávy.
V roce 2013 Archiv Severního Holandska od agentury De Boer zakoupil jeho archiv čítající dva miliony negativů. Cena: 60 tisíc eur. Snímky jsou k nahlédnutí na webových stránkách archivu.