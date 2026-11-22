Za volantem sedí Paris Hilton, slavná dědička hotelového impéria, kterou proslavila uniklá intimní nahrávka 1 Night in Paris. Amatérské video milostných hrátek v Las Vegas z ní udělalo profesionální celebritu, která dokázala zpeněžit svůj osobní život ještě před nástupem sociálních sítí.
Vlevo sedí Lindsay Lohan, mimořádně talentovaná herečka a někdejší dětská hvězda ze snímků studia Disney. Jenže před dvaceti lety se už její jméno začínalo spojovat hlavně s večírky, divokým životním stylem, bouřlivými vztahy, řízením pod vlivem alkoholu a kokainem.
Poslední ženou na snímku je Britney Spears, globální popová ikona a jedna z největších hudebních hvězd své generace. Svůj průlomový hit Baby One More Time vydala už v šestnácti letech a vystřelila mezi největší popové hvězdy.
Jenže v době pořízení snímku také procházela těžkým rozvodem, bojovala o děti a čelila obrovskému tlaku bulváru. Americká média se pásla na tom, že zatímco má doma dva malé syny (mladšímu nebyly ani tři měsíce), dál vymetá večírky.
Fotografie vznikla 27. listopadu 2006 před hotelem v Beverly Hills, kde právě skončil jakýsi večírek. Všechny dámy na snímku se smějí, přestože vztahy mezi Paris Hilton a Lindsay Lohan byly tehdy velmi napjaté. Důvodem byl mimo jiné spor o bývalého přítele, s nímž se údajně Lindsay zapletla.
Herečka den předtím navíc veřejně prohlásila, že ji Paris fyzicky napadla. Není tedy divu, že bulvární reportéři se na údajný incident začali Paris Hilton hned vyptávat. Jak je možné, že svoji sokyni náhle odváží z večírku?
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„V tu chvíli jsem viděla, jak k nám Lindsay přichází, a řekla jsem: ‚Proč se nezeptáte přímo jí?‘ Lindsay odpověděla, že bych jí nikdy neublížila, protože se známe už od patnácti let. Bylo docela trapné, že se mě na to fotografové ptali. Celé to bylo zvláštní,“ popsala později Paris Hilton ve svém podcastu This Is Paris.
Jindy zase prohlásila, že Lindsay nechtěla před fotografy ponižovat, proto ji laskavě přibrala do auta. Snímek každopádně okamžitě zaplavil titulní stránky společenských časopisů, oblétl celý svět a tiskovým agenturám přinesl astronomické zisky. Záběr, na němž se všechny tři usmívají, působil jako důkaz nečekaného usmíření a udělal z fotografie mimořádnou událost.
Skutečnost však byla o něco složitější. Snímek pořízený jedním z fotografů losangeleské agentury X17 totiž vystihl šílenou atmosféru tehdejšího Hollywoodu, kde bulvár prožíval zlatou horečku a paparazzi byli pro jediný záběr jedné z tria Paris, Britney a Lindsay ochotni udělat cokoli.
Éra paparazzi v Los Angeles nultých let nemá v historii médií téměř obdoby. Byl to agresivní, nelítostný a neuvěřitelně výnosný průmysl. Paparazzi téměř nespali, pronásledovali hvězdy na každém kroku a využívali extrémní metody – záměrně blokovali křižovatky, pronásledovali celebrity na dálnicích a vybrzďovali jejich řidiče, aby slavné mohli zachytit přes okénko.
Agentury měly vlastní dispečinky, používaly policejní skenery a navzájem sdílely GPS polohu celebrit v reálném čase. Jakmile někdo zahlédl Paris vyjíždět z domu, do deseti minut za ní jela celá kolona fotografů. Běžnou praxí bylo také placení zaměstnanců restaurací, čerpacích stanic nebo hotelů, kteří okamžitě hlásili, kam celebrity míří.
Paparazzi si běžně pronajímali sousední domy, odkud na okna ložnic mířili objektivy. A samozřejmě se slavným hercům a zpěvákům hrabali v popelnicích a hledali cokoli, co by mohli využít – od použitých účtenek, přes soukromé dopisy až po lékařské zprávy, které mohly posloužit jako podklad pro články.
Kolik stály slavné fotky?
Zatímco běžné snímky celebrit z každodenního života měly hodnotu jen několika set dolarů, fotografie zachycující jejich slzy, výbuchy vzteku nebo osobní zhroucení se mohly prodávat za stovky tisíc.
Paparazzi se proto slavné snažili co nejvíce vyprovokovat a dostat z nich jakoukoliv emocionální reakci. Používali k tomu verbální agresi – na mladé ženy křičeli ty nejhorší vulgarity, uráželi jejich rodinu a vzhled, jen aby je vyprovokovali.
Týdeníky jako Us Weekly nebo People mezi sebou sváděly tvrdý konkurenční boj o to, kdo získá nejcennější snímek. Peníze za exkluzivní záběry se jim ale bohatě vracely zpět na rekordních prodejích výtisků.
Ceny na bulvárním trhu v roce 2006
Běžná fotka z ulice či nákupů (500 až 2 000 dolarů): Například Paris Hilton u čerpací stanice.
První fotka nového páru (50 000 až 100 000 dolarů): Přistižení celebrit při prvním rande.
Dramatický skandál, zatčení nebo zhroucení (100 000 až 500 000+ dolarů):
100 000 dolarů za Lindsay Lohan opilou v autě.
150 000 dolarů za Paris Hilton v poutech v roce 2006.
500 000 dolarů za Britney Spears s oholenou hlavou v kadeřnictví v roce 2007.
Odhaduje se, že Britney Spears tvořila až 20 procent obratu celého bulvárního průmyslu v Los Angeles. Fotografové ji pronásledovali 24 hodin denně, protože jediný vyhrocený snímek jim mohl zajistit roční výdělek.
Když v roce 2007 mlátila deštníkem do auta jednoho z fotografů, nebyl to pro něj nepříjemný problém, ale nejvýnosnější den kariéry, protože jeho fotka se prodala za astronomické sumy. „Ekonomiku Britney Spears nelze podceňovat. Je to značka. Je jako Coca-Cola nebo Disney,“ řekl Rob Shuter, tehdejší zástupce šéfredaktora časopisu OK!.
Mediální šílenství postupně změnily dvě věci. Zpřísňovaly se zákony proti stalkingu a nebezpečnému pronásledování, včetně fotografování dětí celebrit. Zároveň nastoupily sociální sítě v čele s Instagramem. Hvězdy najednou začaly fotky ze svého soukromí publikovat samy a zadarmo. Hodnota bulvárních snímků tak přes noc spadla na zlomky původních cen.
Za nálepkou rozmazlených celebrit
S odstupem času se pohled na slavnou fotografii radikálně proměnil. Zatímco v roce 2006 média prezentovala Svatou trojici jako špatný vzor, dnešní optika je o poznání empatičtější. Pozdější přiznání Paris Hilton, že byla zneužívána v internátní škole, nebo roky trvající boj Britney Spears za ukončení soudem nařízeného opatrovnictví ukázaly, jak krutý bulvár tehdy byl.
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Proměnily se i jejich životní příběhy. Letos v lednu Paris Hilton promluvila o tom, jak ji společná zkušenost s bulvárními médii s Britney sblížila. Po letech vzájemných sporů našla cestu také k Lindsay Lohan a dnes spolu opět dobře vycházejí. Zatímco Paris se věnuje podnikání a rodině, Lindsay žije s manželem a synem v Dubaji a postupně se vrací k herectví.
Britney Spears naopak dál čelí problémům, které provázejí její soukromý život. Letos v březnu ji zatkli kvůli podezření z řízení pod vlivem alkoholu a drog, o měsíc později pak dobrovolně nastoupila do léčebného zařízení.