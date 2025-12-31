Kdo vlastní opičí selfie? Spor se táhl roky, makak přivedl fotografa na mizinu

Sluneční paprsky se prodírají bujnou zelení a zalévají tvář jemným světlem. Jantarové oči hledí zpříma do objektivu, široký úsměv odhaluje dvě řady lesklých zubů. Mohlo by to být jen další z milionů všedních selfíček, na které narazíte při prohlížení sociálních sítí a jež upadnou během několika málo sekund v zapomnění. Ale není.
Na tomhle se totiž nepředvádí žádný člověk, nýbrž černosrstý makak chocholatý.
Svůj autoportrét pořídil v roce 2011 na indonéském ostrově Sulawesi, kam v té době zavítal britský fotograf David Slater. Ten se tehdy rozhodl tři dny kriticky ohrožené opice stopovat. Společně s nimi si klestil cestu spletitou džunglí, přelézal padlé stromy a brodil se mazlavým bahnem, přičemž už tak náročnou trasu mu ztěžoval dvacetikilový batoh s vybavením.
Zhruba v poledne druhého dne se skupina makaků zastavila. Potřebovali si odpočinout a navzájem si prohrábnout srst. „Seděl jsem poblíž nich, jako vždy s připraveným fotoaparátem. Musel jsem se jim dobře přizpůsobit, protože po chvíli se několik odvážlivců začalo přibližovat a pomalu, ale jistě mi věnovali čím dál více pozornosti,“ vzpomínal rodák z anglického Blackburnu. Jeden z opičáků ho chytl za ruku, další si hráli s jeho vlasy.
Aby uvolněnou atmosféru zaznamenal, postavil na kládu vak, na něj fotoaparát a nastavil samospoušť. „Samozřejmě jsem se bál, že utečou, ale nestalo se tak. Místo toho mi vzali foťák. Můj průvodce rychle zareagoval a spěchal ho zachránit,“ popisoval situaci, která mu vnukla nápad na vytoužený snímek.
Přístroj připravil znovu, některá zvířata ale mezitím situace omrzela, proto je musel znovu přilákat. A podařilo se. Makakové se rozverně dotýkali drobnými prsty fotoaparátu, Slater nicméně stále nebyl spokojený.
Fotoaparát s širokoúhlým objektivem proto připevnil na stativ a zvolil na něm inteligentní ostření i blesk. „Odstoupil jsem a bingo. Přiblížili se, osahávali stroj, mačkali tlačítka, ohmatávali objektiv. Pak jsem se stal svědkem jedné z nejzábavnější věcí, jaké jsem v životě viděl, když se usmívali, šklebili a cenili zuby na svůj odraz ve skleněné čočce,“ líčil Brit hrátky, při nichž vzniklo několik fotografií. On sám přitom dle svých slov jednou rukou stativ přidržoval. Scéna trvala přibližně půl hodiny, poté odešel.
Po návratu domů se o příběh podělil s médii. Příhodu pod titulkem Opice ukradla fotoaparát, aby se mohla vyfotit publikoval například The Telegraph, podobný tón volil rovněž bulvární Daily Mail nebo The Guardian, když popisoval, že Brit sice použil stativ, ovšem na chvíli se od něj vzdálil. „Než jsem získal přístroj zpátky, musel (makak) pořídit stovky snímků,“ citoval deník přímo fotografa.
Slater se později proti prvotní mediální verzi svého příběhu ohradil a tvrdil, že novináři událost nevystihli příliš dobře. Nechal to však být, protože se jednalo o zábavný příběh a navíc mu šlo o ochranu přírody.
Mezitím už ale opičí selfíčka obletěla celý svět. A společně se slávou přišly zdlouhavé tahanice o to, komu fotografie vlastně patří.
Spor s Wikipedií
Krátce po zveřejnění se opičí autoportréty objevily na blogu Techdirt a na Wikipedii a jejím přidruženém projektu Wikimedia Commons, který shromažďuje volně dostupná díla. Fotograf sice naléhal, aby internetová encyklopedie snímky odstranila, ta ovšem jeho žádost zamítla.
Argumentovala tím, že selfie není autorsky chráněno, jelikož jeho tvůrcem je opice. A protože zvířata nemohou vlastnit autorská práva, lze jej používat volně.
Britovi se tento postup nelíbil a poukazoval na nesmírné úsilí, které při lovu podobizny makaka vynaložil. „V prvním roce po pořízení fotografie jsem na ni vydělal dva tisíce liber. Poté, co se dostala na Wikipedii, zájem o její koupi zmizel,“ řekl před jedenácti lety pro BBC. „Je těžké to vyčíslit, ale odhaduji, že jsem přišel o deset tisíc liber nebo více. Ničí to moje podnikání.“
Americký úřad pro autorská práva posléze prohlásil, že autorským právem mohou být chráněna pouze díla zhotovená člověkem. „Úřad nebude registrovat díla vytvořená přírodou, zvířaty či rostlinami,“ napsal v aktualizovaných pokynech a jako příklad uvedl právě fotografii pořízenou opicí. Pro jistotu dodal, že ochrany se nedočkají ani výtvory od božských či nadpřirozených bytostí.
Pře tím ovšem ani zdaleka nekončily.
Nemám už ani na právníka, líčil fotograf
Slater na konci roku 2014 vydal samonákladem ve spolupráci s americkou firmou Blurb knihu Wildlife Personalities (Osobnosti divoké přírody), v níž publikoval i snímky z Indonésie. Jedno z opičích selfíček se dokonce dostalo na obálku. Podle neziskové organizace PETA (Lidé za etické zacházení se zvířaty) si ovšem autorství portrétů připsal neprávem. Ochránci proto jménem makaka, kterého označili jako Naruta, podali na Brita i společnost žalobu.
Domáhali se v ní, aby byla opice prohlášena za autora a vlastníka svých fotografií. „Naše argumentace je jednoduchá: americký autorský zákon nezakazuje zvířatům vlastnit autorská práva, a protože Naruto fotografii pořídil, vlastní autorská práva stejně jako každý člověk,“ psalo se v dokumentu.
PETA se zároveň měla stát správcem výnosů z prodeje snímků, přičemž peníze by směřovaly právě na kriticky ohrožený druh.
Kalifornský soud ale žalobu zamítl. Soudce William Orrick rozhodnutí odůvodnil tím, že ačkoliv prezident a Kongres mohou přiznat zvířatům právní ochranu na úrovni lidské, nic nenasvědčuje tomu, že by tak učinili i se zákonem o autorských právech. Proti verdiktu se organizace odvolala a spor, který mimochodem získal prvenství v žebříčku nejabsurdnějších případů roku 2015, se táhl dál.
Mezitím fotograf prohlašoval, že je na mizině. „Snažím se stát tenisovým trenérem,“ líčil v létě 2017 deníku The Guardian z waleského Chepstowu, protože si nemohl dovolit letět na soudní jednání do Ameriky. „Uvažuji dokonce o venčení psů. Nevydělávám ani dost peněz, abych odváděl daň z příjmu,“ popisoval, přičemž problém měl také s uhrazením svého právníka.
Nacházel však i jednu útěchu: opičáky ze Sulawesi teď znal celý svět.
V září toho roku se nakonec obě strany dohodly na urovnání. Brit souhlasil, že čtvrtinu výdělku z prodeje selfie věnuje organizacím zabývajícím se ochranou indonéských makaků.
„PETA a David Slater se shodují, že tento případ vyvolává významné otázky týkající se rozšíření práv zvířat, což je cíl, který oba podporují. Budou každý nadále pokračovat ve své práci na jeho dosažení,“ uvedli ochránci zvířat a fotograf ve společném prohlášení.
Přestože organizace nedosáhla svého cíle – v dubnu 2018 soud definitivně potvrdil předchozí verdikt, že zvířata nemohou vlastnit autorská práva –, byla spokojená. Měla totiž radost, že autoportréty přinesou užitek i opici.