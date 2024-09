Buran v Downing Street. S Oasis se vrací sen, že Británie bude cool

Nebylo to jen vítězství, ale začátek úplně nové éry. Když Tony Blair v květnu 1997 dovedl labouristy k triumfálnímu volebnímu úspěchu a ukončil tak osmnáct let trvající vládu konzervativců, rozhodl se uspořádat v Downing Street velkou party.

Charismatický rodák z Edinburghu na ni přizval řadu spřízněných celebrit: herečku Helen Mirrenovou, návrhářku Vivienne Westwoodovou nebo Noela Gallaghera. Nevycválaný muzikant nemohl chybět, vždyť Oasis se svým druhým albem (What’s the Story) Morning Glory? zbořili hitparády a na koncertu v Knebworthu si jejich hit Wonderwall zpívalo čtvrt milionu lidí.

Noel navíc labouristy v předvolební kampani hlasitě podporoval. „Bylo mi třicet, byl jsem pořád sjetý a všichni mi říkali, že jsme nejlepší kapela na světě. A pak mě ministerský předseda pozval na sklenku vína. Celé to byl jeden velký rauš,“ vzpomínal po letech pro BBC na setkání v Downing Street.

Vznikla tak fotka, která vstoupila do dějin showbyznysu. Rozesmátý Blair si na ní třese rukou s rozzářeným Gallagherem, jenž svírá sklenku bílého vína. Je to možná nejznámější symbol éry známé jako Cool Britannia, tedy doby, kdy Britové po dlouhých letech poválečné deprese, rozpadu impéria, hornických stávek a thatcherovských škrtů mohli být na svou zemi zase hrdí.

O šíření britské soft power se kromě Oasis starali i jejich úhlavní protivníci v takzvaných britpopových válkách Blur, dívčí pětice Spice Girls a britské taneční a triphopové labely. Svět si podmanila i britská kinematografie: koho neoslovila feťácká tragikomedie Trainspotting, toho si získala romantická taškařice Čtyři svatby a jeden pohřeb.

Arogantní burani, národní hrdinové

Současné haló kolem usmíření bratrů Gallagherových ovšem potvrzuje, že Oasis si v britských vzpomínkách na devadesátá léta uchovali výjimečné místo. Přesto, že Noel a Liam rozhodně nejsou příliš sympatické osobnosti a počáteční nadšení z nového turné brzy vystřídalo rozhořčení z předražených vstupenek.

„Britové je mají za národní hrdiny. Britpop je vyloženě britská záležitost. Chytlavé, kytarové písničky, tedy stejný model jako u Beatles,“ vysvětluje hudební publicista Jindřich Göth, podle nějž britský hudební tisk fenomén britpopu vždy přeceňoval.

„Když vyšlo Definitely Maybe, byl to nejrychleji prodávaný debut a britský tisk z Oasis udělal pomalu nové Beatles. To oni pochopitelně nebyli. Ano, Noel Gallagher má čich na melodické nápady a umí napsat hitovku, ale Oasis to zásadní vyřkli na prvních třech deskách. Na ty další si už nikdo nevzpomene,“ dodává Göth.

Jenže legenda Oasis nevychází jen z jejich muziky, jde i o jejich sociální původ. Bratři Gallagherové se narodili v Manchesteru, tradiční dělnické baště labouristů, do rodiny katolických přistěhovalců z Irska. Otec alkoholik je mlátil jako žito, nejlepší školou jim byla ulice a tribuny Manchesteru City, kde se tehdy o miliardách liber od arabských šejků nikomu ani nezdálo.

Gallagherovi si chování sígrů udrželi i v době, kdy už z nich byly velké hvězdy. Nejen že si navzájem nadávali do idiotů a permanentně se nafrněně rozcházeli, starší Noel urazil v podstatě všechny kolegy v hudební branži od Alanis Morissette po Eda Sheerana.

„Jsou to burani a vždy se tak chovali. K tomu si připočtěte extrémní ego a arogantní řeči, že oni jsou nejlepší a všechny ostatní kapely stojí za prd. Ale díky tomu jsou dnes tam, kde jsou. Přišli, začali hrát chytlavé písničky a hlásili: my jsme ti borci, kterým to tady patří. A Britové jim na to skočili,“ vysvětluje Jindřich Göth.

Éra Cool Britannia skončila s příchodem nového tisíciletí. Tony Blair ztratil podstatnou část svého kouzla vysláním britských vojáků do Iráku a bobtnající rivalita mezi Liamem a Noelem vyvrcholila v roce 2009, kdy se před koncertem v Paříži porvali.

Nyní, po patnácti letech trucování a neustálých dohadů o comebacku se tedy usmířili. A i když všichni vědí, že hlavním motivem jsou peníze (cholerickému Noelovi se během covidu rozpadlo manželství a své exmanželce musí vyplatit dvacet milionů liber), v Británii se zvedla neuvěřitelná vlna nostalgie po dobách, kdy na ostrovech panoval optimismus a ideály New Labour.

Komentátoři si všímají faktu, že Oasis comeback oznámili necelé dva měsíce po triumfálním návratu labouristů k moci. Jistě, odměřený Keir Starmer nemá charisma Tonyho Blaira, první týdny jeho vlády těžce poznamenaly protiimigrační bouře a nový premiér nedávno s odkazem na neoficiální labouristickou hymnu varoval, že „než se věci zlepší, bude ještě daleko hůře“.

Přesto se objevují opatrné naděje, že rozhádaná společnost by nyní za zvuků Wonderwall mohla nahlédnout do lepší budoucnosti. „Genialitou – někdo by řekl velkým štěstím – Oasis bylo, že v opojné a možnostmi naplněné polovině devadesátých let dokázali čerpat z hrdosti a vzteku dělnické třídy. A ukázali, že jejich kombinace by se mohla stát dominantním kulturním vlivem v britské společnosti,“ zamýšlí se na stránkách listu The Guardian autor knihy o Oasis Alex Niven.

„Díky Oasis se nakrátko zdálo, že by Británie mohla být lepší. Zkuste zapomenout na to, co se z nich stalo, a připomeňte si radikální vizi, která podnítila jejich vzestup a přiměla národ, aby je přijal,“ připomíná Niven fakt, že kořeny legendární kapely sahají až do hněvem nasycených osmdesátých let v severní Anglii.

Načasování oznámení o jejím návratu na pódia dokonce vzbudilo spekulace, že jde o tajnou operaci nové vlády. „Noel a Liam Gallagherovi jsou po patnácti letech zpět. Donutil je Keir Starmer k návratu z důchodu, aby zastavil úpadek našeho národa? Je jejich znovusjednocení spiknutím MI5 jak nakopnout národní hrdost? Možná!“ pomrkává na Brity odkojené devadesátkami hudební magazín Dazed.