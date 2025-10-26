Vlastně s ním byla docela švanda. Když se řekne Stalin, většinou si představíme hromady mrtvých, politické procesy, permanentní kolotoč čistek a poprav a statisíce nešťastníků uvržených do pekla gulagu.
Jenže fotografie Nikolaje Vlasika ukazují jednoho z největších masových vrahů v dějinách lidstva v úplně jiném světle: jako milujícího otce nosícího svou dceru na rukou a příjemného společníka, který rád bavil společnost. Samozřejmě, jeho vtipům se všichni smáli, až se za břicho popadali. Protože jinak...
Na Vlasikově zřejmě nejznámější fotografii dělá Stalin do objektivu dlouhý nos. Soudě podle jeho úboru vznikla zřejmě někdy na počátku třicátých let, tedy ještě před začátkem prvního kola Velkého teroru.
Na veřejnost se společně s dalšími fotografiemi z Vlasikova archivu dostala až v šedesátých letech. Uvádí se, že je jeden podnikavý sovětský novinář prodal na Západ. Stalina s vyplazeným nosem i další Vlasikovy fotky koupil britský sběratel a odborník na sovětskou ikonografii David King, který je po smrti odkázal Tate Gallery.
„Fotografie z rodinných alb začaly na konci 50. let a poté v 60. letech ‚vyplouvat na povrch‘ v různých zahraničních fotografických fondech. Stejný osud postihl i rozsáhlou sbírku fotografií Stalina a jeho rodiny, kterou měl v osobním archivu generál Vlasik. Téměř všechny tyto fotografie se různými cestami přestěhovaly do soukromých sbírek, především na Západě,“ píše se v knize Neznámý Stalin.
Vlasik stál po Stalinově boku téměř třicet let. Narodil se v roce 1896 nedaleko Grodna v dnešním Bělorusku, o rodiče přišel už ve třech letech. Absolvoval tři třídy na církevní škole a od třinácti let se protloukal, jak mohl: dřel na statku, dělal kopáče na železnici nebo pomocného dělníka v papírně.
Když mu bylo osmnáct, vypukla první světová válka. Narukoval do carské armády, za statečnost obdržel svatojiřský kříž a během říjnové revoluce přešel s celou svou četou na stranu bolševiků. Chvíli sloužil u moskevské milice, pak se v řadách Rudé armády účastnil bojů proti bělogvardějcům u Caricynu (dnes Volgograd).
Na sklonku občanské války začal jeho pozoruhodný vzestup bezpečnostním aparátem. Nejdříve působil pod přímým vedením Felixe Dzeržinského v centrálním aparátu tajné policie Čeka a když se sovětské vedení v roce 1927 pod dojmem pumového útoku na Lubjance rozhodlo založit službu pro zajištění bezpečnosti nejvyšších představitelů země, byl jmenován do jejího čela.
Rusové v roce 2015 o Vlasikovi natočili seriál, podívejte se na trailer:
Mimořádnou fyzickou silou nadaný čekista se tak v jednatřiceti letech stal šéfem Stalinovy ochranky. To on údajně vymyslel fígl s několika identickými limuzínami ZIL, přičemž paranoidní sovětský vůdce se až na poslední chvíli rozhodoval, kterou pojede. V ostatních se vezli dvojníci. Kromě toho zřídil laboratoř na testování jedů v jídlech a říká se, že jeho metodami se dodnes inspiruje Putinova FSB...
Faktem je, že Vlasikova moc postupem let rostla. Převzal odpovědnost za každodenní starosti Stalinovy rodiny a po sebevraždě jeho druhé manželky Naděždy Allilujevové dohlížel i na výchovu a osobní život jeho dětí. Podle mnoha svědectví tak plnil funkci jakéhosi majordoma rudého voždě.
„Pracoval ve dne v noci, nebyla to žádná šesti- nebo osmihodinová pracovní doba. Celý jeho život byla práce. Žil po Stalinově boku, jeho pokoj byl hned vedle Stalinova pokoje… Věděl, že žije pro Stalina, aby zabezpečil jeho práci, a tím i práci sovětského státu,“ popisoval ve svých pamětech Stalinův adoptivní syn Arťom Sergejev, který měl s bodyguardem výborné vztahy.
Nevraživost vůči němu naopak cítila Stalinova dcera Světlana – možná i proto, že jí Vlasik mařil její milostné avantýry. Po svém útěku na Západ ho líčila jako pánovitého hlupáka, který povzbuzoval jejího bratra Vasilije v opileckých eskapádách, takže skončil jako alkoholik a zemřel devět let po svém otci. Takto na něj vzpomínala ve své autobiografii nazvané Dopisy příteli:
Stál v čele veškeré otcovy ochranky, považoval se málem za jeho nejbližšího člověka, a přitom byl neuvěřitelně negramotný, hrubý a hloupý. Byl však velmi mocný. Došlo to tak daleko, že umělcům vnucoval „vkus soudruha Stalina“, protože se domníval, že jej dobře zná a rozumí mu. Tito umělci naslouchali a řídili se jeho radami.
Bez Vlasikova svolení se nekonal žádný slavnostní koncert ve Velkém divadle ani banket v Georgijevském sále. Jeho drzost neznala mezí a on blahosklonně sděloval umělcům, zda se Stalinovi film nebo opera nebo dokonce siluety tehdy budovaných výškových domů „líbily“.
Nestojí vůbec za to, abych se o něm zmiňovala, protože mnohým zničil život, ale byl to svérázný člověk, a nedá se jen tak obejít. V našem domě byl Vlasik pro „služebnictvo“ téměř totéž, co sám otec, protože ten byl vysoko a daleko, a Vlasik si mohl dělat, co chtěl.
Vrabčák v náručí monstra. Stalinova dcera prchla ze SSSR, stínu otce však neunikla
Jenže nakonec došlo i na věrného bodyguarda. Ambiciozní intrikán Lavrentij Berija už dlouho Stalinovi našeptával, že jeho bodyguardi v luxusních dačách a rezidencích pořádají bezostyšné pitky či že Vlasik se ho možná pokusí otrávit...
Stalin nakonec podlehl. V květnu 1952 Vlasika odvolali a poslali ho do města Asbest na Urale, kde dostal funkci zástupce velitele pracovně nápravného tábora. O půl roku později ho v rámci tažení proti kremelským lékařům zatkli a za vyzrazení tajných informací a rozkrádání majetku (při prohlídce u něj prý našli tajné spisy z postupimské konference) ho poslali na pět let za mříže.
Ve vězení u Krasnojarsku si odseděl přibližně tři roky, pak byl z rozhodnutí prezidia Nejvyššího sovětu omilostněn. Vojenské hodnosti ani vyznamenání mu však nevrátili. Zemřel o jedenáct let později na rakovinu plic jako osamělý a zahořklý stařec.
„Stalin mě strašně urazil. Sloužil jsem mu bezúhonně pětadvacet let, bez jediného kárného opatření. Jen samé pochvaly a vyznamenání. Přesto mě vyloučil ze strany a uvrhl do vězení. Za mou bezmeznou oddanost mě vydal do rukou nepřátel. Ale nikdy, ani na jedinou minutu, i když mě ve vězení ponižovali, jsem vůči Stalinovi nepocítil zlobu,“ napsal ve svých pamětech nazvaných Poslední roky.