Stalin udělal dlouhý nos. Věrného bodyguarda s foťákem poslal do gulagu

Autor:
Seriál
Říkali mu Stalinův stín. Jenže Nikolaj Sidorovič Vlasik nebyl jen osobním strážcem sovětského vůdce, fungoval i jako majordomus, vychovatel jeho dětí a osobní fotograf. Příběh věrného bodyguarda a jeho pádu do nemilosti přináší další díl seriálu Slavné fotografie.
V dobré náladě. Josif Vissarionovič Stalin na snímku svého bodyguarda Nikolaje...

V dobré náladě. Josif Vissarionovič Stalin na snímku svého bodyguarda Nikolaje Vlasika. | foto: Album - Fine Art Images / Album / ProfimediaProfimedia.cz

Josif Stalin, jeho syn Vasilij a šéf kremelské ochranky Nikolaj Vlasik. Právě...
Sovětská delegace na postupimské konferenci. Nikolaj Vlasik sedí napravo od...
Dlouholetý šéf Stalinovy ochranky Nikolaj Vlasik
Sovětský diktátor Josif Stalin se svou dcerou Světlanou (1935)
36 fotografií

Vlastně s ním byla docela švanda. Když se řekne Stalin, většinou si představíme hromady mrtvých, politické procesy, permanentní kolotoč čistek a poprav a statisíce nešťastníků uvržených do pekla gulagu.

Jenže fotografie Nikolaje Vlasika ukazují jednoho z největších masových vrahů v dějinách lidstva v úplně jiném světle: jako milujícího otce nosícího svou dceru na rukou a příjemného společníka, který rád bavil společnost. Samozřejmě, jeho vtipům se všichni smáli, až se za břicho popadali. Protože jinak...

Slavné fotografie

Na Vlasikově zřejmě nejznámější fotografii dělá Stalin do objektivu dlouhý nos. Soudě podle jeho úboru vznikla zřejmě někdy na počátku třicátých let, tedy ještě před začátkem prvního kola Velkého teroru.

Na veřejnost se společně s dalšími fotografiemi z Vlasikova archivu dostala až v šedesátých letech. Uvádí se, že je jeden podnikavý sovětský novinář prodal na Západ. Stalina s vyplazeným nosem i další Vlasikovy fotky koupil britský sběratel a odborník na sovětskou ikonografii David King, který je po smrti odkázal Tate Gallery.

„Fotografie z rodinných alb začaly na konci 50. let a poté v 60. letech ‚vyplouvat na povrch‘ v různých zahraničních fotografických fondech. Stejný osud postihl i rozsáhlou sbírku fotografií Stalina a jeho rodiny, kterou měl v osobním archivu generál Vlasik. Téměř všechny tyto fotografie se různými cestami přestěhovaly do soukromých sbírek, především na Západě,“ píše se v knize Neznámý Stalin.

V dobré náladě. Josif Vissarionovič Stalin na snímku svého bodyguarda Nikolaje Vlasika.
Josif Stalin, jeho syn Vasilij a šéf kremelské ochranky Nikolaj Vlasik. Právě on údajně výrazně pomohl k tomu, že se z nejmladšího syna sovětského vůdce stal alkoholik.
Sovětská delegace na postupimské konferenci. Nikolaj Vlasik sedí napravo od Stalina. (srpen 1945)
Dlouholetý šéf Stalinovy ochranky Nikolaj Vlasik
36 fotografií

Vlasik stál po Stalinově boku téměř třicet let. Narodil se v roce 1896 nedaleko Grodna v dnešním Bělorusku, o rodiče přišel už ve třech letech. Absolvoval tři třídy na církevní škole a od třinácti let se protloukal, jak mohl: dřel na statku, dělal kopáče na železnici nebo pomocného dělníka v papírně.

Když mu bylo osmnáct, vypukla první světová válka. Narukoval do carské armády, za statečnost obdržel svatojiřský kříž a během říjnové revoluce přešel s celou svou četou na stranu bolševiků. Chvíli sloužil u moskevské milice, pak se v řadách Rudé armády účastnil bojů proti bělogvardějcům u Caricynu (dnes Volgograd).

Na sklonku občanské války začal jeho pozoruhodný vzestup bezpečnostním aparátem. Nejdříve působil pod přímým vedením Felixe Dzeržinského v centrálním aparátu tajné policie Čeka a když se sovětské vedení v roce 1927 pod dojmem pumového útoku na Lubjance rozhodlo založit službu pro zajištění bezpečnosti nejvyšších představitelů země, byl jmenován do jejího čela.

Rusové v roce 2015 o Vlasikovi natočili seriál, podívejte se na trailer:

Mimořádnou fyzickou silou nadaný čekista se tak v jednatřiceti letech stal šéfem Stalinovy ochranky. To on údajně vymyslel fígl s několika identickými limuzínami ZIL, přičemž paranoidní sovětský vůdce se až na poslední chvíli rozhodoval, kterou pojede. V ostatních se vezli dvojníci. Kromě toho zřídil laboratoř na testování jedů v jídlech a říká se, že jeho metodami se dodnes inspiruje Putinova FSB...

Faktem je, že Vlasikova moc postupem let rostla. Převzal odpovědnost za každodenní starosti Stalinovy rodiny a po sebevraždě jeho druhé manželky Naděždy Allilujevové dohlížel i na výchovu a osobní život jeho dětí. Podle mnoha svědectví tak plnil funkci jakéhosi majordoma rudého voždě.

„Pracoval ve dne v noci, nebyla to žádná šesti- nebo osmihodinová pracovní doba. Celý jeho život byla práce. Žil po Stalinově boku, jeho pokoj byl hned vedle Stalinova pokoje… Věděl, že žije pro Stalina, aby zabezpečil jeho práci, a tím i práci sovětského státu,“ popisoval ve svých pamětech Stalinův adoptivní syn Arťom Sergejev, který měl s bodyguardem výborné vztahy.

Dcera sovětského vůdce Josifa Stalina Světlana s šéfem tajné služby NKVD Lavrentijem Berijou (30. léta 20. století)

Nevraživost vůči němu naopak cítila Stalinova dcera Světlana – možná i proto, že jí Vlasik mařil její milostné avantýry. Po svém útěku na Západ ho líčila jako pánovitého hlupáka, který povzbuzoval jejího bratra Vasilije v opileckých eskapádách, takže skončil jako alkoholik a zemřel devět let po svém otci. Takto na něj vzpomínala ve své autobiografii nazvané Dopisy příteli:

Stál v čele veškeré otcovy ochranky, považoval se málem za jeho nejbližšího člověka, a přitom byl neuvěřitelně negramotný, hrubý a hloupý. Byl však velmi mocný. Došlo to tak daleko, že umělcům vnucoval „vkus soudruha Stalina“, protože se domníval, že jej dobře zná a rozumí mu. Tito umělci naslouchali a řídili se jeho radami.

Bez Vlasikova svolení se nekonal žádný slavnostní koncert ve Velkém divadle ani banket v Georgijevském sále. Jeho drzost neznala mezí a on blahosklonně sděloval umělcům, zda se Stalinovi film nebo opera nebo dokonce siluety tehdy budovaných výškových domů „líbily“.

Nestojí vůbec za to, abych se o něm zmiňovala, protože mnohým zničil život, ale byl to svérázný člověk, a nedá se jen tak obejít. V našem domě byl Vlasik pro „služebnictvo“ téměř totéž, co sám otec, protože ten byl vysoko a daleko, a Vlasik si mohl dělat, co chtěl.

Vrabčák v náručí monstra. Stalinova dcera prchla ze SSSR, stínu otce však neunikla

Jenže nakonec došlo i na věrného bodyguarda. Ambiciozní intrikán Lavrentij Berija už dlouho Stalinovi našeptával, že jeho bodyguardi v luxusních dačách a rezidencích pořádají bezostyšné pitky či že Vlasik se ho možná pokusí otrávit...

Stalin nakonec podlehl. V květnu 1952 Vlasika odvolali a poslali ho do města Asbest na Urale, kde dostal funkci zástupce velitele pracovně nápravného tábora. O půl roku později ho v rámci tažení proti kremelským lékařům zatkli a za vyzrazení tajných informací a rozkrádání majetku (při prohlídce u něj prý našli tajné spisy z postupimské konference) ho poslali na pět let za mříže.

Ve vězení u Krasnojarsku si odseděl přibližně tři roky, pak byl z rozhodnutí prezidia Nejvyššího sovětu omilostněn. Vojenské hodnosti ani vyznamenání mu však nevrátili. Zemřel o jedenáct let později na rakovinu plic jako osamělý a zahořklý stařec.

„Stalin mě strašně urazil. Sloužil jsem mu bezúhonně pětadvacet let, bez jediného kárného opatření. Jen samé pochvaly a vyznamenání. Přesto mě vyloučil ze strany a uvrhl do vězení. Za mou bezmeznou oddanost mě vydal do rukou nepřátel. Ale nikdy, ani na jedinou minutu, i když mě ve vězení ponižovali, jsem vůči Stalinovi nepocítil zlobu,“ napsal ve svých pamětech nazvaných Poslední roky.

Vstoupit do diskuse

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Lynč v Budapešti. Maďaři při svém boji proti Sovětskému svazu umlátili člena...

Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...

V Evropě se zase staví koncentráky! Živoucí kostra za dráty obnažila hrůzy Bosny

Musí to pokračovat? Fikret Alić na obálce magazínu Time ze srpna 1992

Seriál Byl vyhublý na kost a obličej mu rámoval ostnatý drát. Když se Fikret Alić v létě 1992 objevil v...

Železná lady v železném oři. Thatcherová pálila z tanku, fotka jí vyhrála volby

Premiérka Margaret Thatcherová navštívila britské vojáky na základně v německém...

Seriál Velká Británie si připomíná sto let od narození Margaret Thatcherové. Byla to tvrdá a neústupná...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Chlapec nesoucí na zádech mrtvého bratra, foceno v Nagasaki (1945)

VIDEO Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...

Celá rodina zemřela, zbyl mu jen plyšák. Fotka sirotka ukázala britskou zarputilost

Opuštěný chlapec drží plyšové zvířátko uprostřed trosek po německém leteckém...

Seriál Uprostřed ruin Londýna sedí malý chlapec a v rukách tiskne plyšové zvířátko. Je to jediná věc,...

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Na Litoměřicku hořel sklad se zábavní pyrotechnikou. Požár doprovázely výbuchy

V Bohušovicích nad Ohří vypukl v sobotu večer rozsáhlý požár místního skladu. Oheň doprovázely výbuchy zábavní pyrotechniky i tlakových lahví a okolí zaplnil štiplavý kouř s chemickým zápachem....

25. října 2025  21:04,  aktualizováno  26. 10.

Stalin udělal dlouhý nos. Věrného bodyguarda s foťákem poslal do gulagu

Říkali mu Stalinův stín. Jenže Nikolaj Sidorovič Vlasik nebyl jen osobním strážcem sovětského vůdce, fungoval i jako majordomus, vychovatel jeho dětí a osobní fotograf. Příběh věrného bodyguarda a...

26. října 2025

Tenistům sebrali klub a pozemky v Karlíně. O vše přišli za prapodivných okolností

Premium

Desítky let chodili hrát tenisté na pražský Libeňský ostrov do tamního klubu TJ Karlín Tesla tenis. Kurty měli na svém pozemku. Stejně tak jim patřila i zdejší budova. O vše ale za prapodivných...

26. října 2025

Trump odmítá jednat s Putinem. Nejdřív chce mírovou dohodu o Ukrajině

Americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že se s ruským protějškem Vladimirem Putinem nesetká, dokud nebude možné uzavřít mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Informuje o tom agentura...

25. října 2025  22:24

Kdy letos končí letní čas a vrací se „zimní“. A v kolik bude večer tma

Letní čas, oblíbený pro dlouhé večery, letos skončí pocitově o něco dřív. Ručičky hodin se posouvají každý rok stejně, poslední říjnový víkend. Letos však říjen končí v pátek 31., a tak se k...

25. října 2025  21:59

Irové si zvolili prezidentku. Stane se jí levicová Catherine Connollyová

Páteční prezidentské volby v Irsku vyhrála levicová poslankyně Catherine Connollyová, která kandidovala jako nezávislá, vyplývá to ze zveřejněných oficiálních výsledků. K vítězství političce ještě...

25. října 2025  13:09,  aktualizováno  20:57

Izrael i přes příměří opět zaútočil v Pásmu Gazy. Cílil na člena Islámského džihádu

Izraelská armáda oznámila, že v sobotu provedla cílený úder namířený na člena teroristické skupiny Islámský džihád v centrálním Pásmu Gazy. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel...

25. října 2025  20:18

Hokejová Jihlava má nového majitele, super moderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

25. října 2025  20:06

Autoritářské USA? Trumpovi odpůrci už se bojí promluvit, nechtějí čelit následkům

Premium

Kritici amerického prezidenta Donalda Trumpa se přestávají veřejně vyjadřovat. Obávají se jeho pomsty. Někteří lidé, které považuje za své oponenty, už byli obžalováni. Někdejší státní úředníci z éry...

25. října 2025

Místo „holodomoru“ jen hladomor. Kazachstán zametá stopy po vině Rusů

Oficiálně Kazachstán slaví Den památky obětí politických represí a hladomoru každý rok na konci května. Začátkem října se ovšem na památníku v Astaně něco změnilo. Zatímco původně se o událostech z...

25. října 2025  19:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Operace proti drogám, nebo tlak na Madura? Americká flotila míří do Karibiku

Desítky amerických válečných lodí a letadel a na 10 tisíc vojáků, které během posledních dvou měsíců vláda Spojených států vyslala do Karibiku, jsou největším vojenským nasazením v tomto regionu za...

25. října 2025  19:07

Jak může být dítě terorista? Dostat se do USA je pro Kubánce stále těžší

Kubánští Američané snažící se přivést své příbuzné z ostrova do USA, narážejí na stále častější odmítnutí svých žádostí. Trumpova cestovní omezení mají čtyři měsíce po zavedení devastující důsledky...

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.