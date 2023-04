Ježov nechal pro Stalina zmizet statisíce lidí. A pak zmizel i Ježov

Na té fotce není nejzajímavější to, co na ní je, ale to, co na ní není. Zmizení popraveného šéfa NKVD Nikolaje Ježova ze společného snímku se Stalinem se stalo jednou z nejznámějších ukázek manipulace s fotografií v Sovětském svazu. Pojednává o ní další díl seriálu Slavné fotografie.