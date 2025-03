Dva kuchaři vyfotili UFO nad Skotskem, pak zmizeli. Armáda záhadu tutlá dodnes

Byl mlhavý srpnový večer roku 1990, když se do vřesovišť kolem skotské vesničky Calvine vydali dva muži pracující jako kuchaři ve Fisher’s Hotel v nedalekém městečku Pitlochry. Místo fotek čarokrásné vrchoviny pořídili snímky, které přepsaly historii pozorování neidentifikovaných létajících objektů.

Nad kamenitou krajinou spatřili podivný vznášející se stroj ve tvaru diamantu. Podle všeho neměl žádné motory a nezanechával emise. Visel na obloze, jako by zamrzl v čase. Vyděšení muži padli na zem, pak se odplazili do úkrytu za strom a pořídili sérii fotografií. Viděli, jak kolem objektu obkroužila stíhačka Harrier, pak levitující stroj údajně odletěl svisle vzhůru a zmizel, píše The Guardian.

Když se vyklepaní kuchaři vrátili domů, celý příběh a šest fotografií poskytli bulvárnímu deníku Daily Record. Redakci v Glasgow ale jejich svědectví nestačilo, a tak se před publikací takového sólokapra obrátila na základnu Royal Air Force na zámku Pitreavie, ležícím zhruba osmdesát kilometrů od Calvine.

Královskému letectvu zaslali i jednu fotografii, kterou tiskový důstojník Craig Lindsay pro jistotu spolu se svědectvím obou kuchařů předal ministerstvu obrany v Londýně. Rezort si vyžádal všechny snímky série a do Pitreavie vzkázal, ať na celou záležitost zapomenou. Daily Record se příliš mnoha otazníky obestřenou senzaci rozhodl nepublikovat, takže to vypadalo, že nad podivným objektem se zavře voda.

Craig Lindsay se ovšem jednoho dne vydal do londýnské centrály a na podivné fotky narazil znovu. „Při obědové pauze jsem se šel projít po kancelářích ministerstva obrany. Na stěně přede mnou byly nazvětšované ty nejlepší fotky z Calvine,“ vzpomíná.

Ještě jednou si prohlédl všechny snímky série a zjistil, že zatímco stíhačka Harrier je na každém snímku v jiné poloze, levitující „diamant“ se nepohnul ani o palec. Podle svých slov za poslední tři dekády hovořil s mnoha specialisty na fotografie a žádný z nich mu neřekl, že by snímky byly podvržené. Nikdo ale zároveň kosočtvercový objekt nedokázal identifikovat. Vypadalo to, že snímky navždy skončí v trezoru ministerstva obrany.

Případ uzavřen?

Znovu se vynořily v roce 1996, kdy úředník ministerstva obrany Nick Pope vydal knihu Open Skies, Closed Minds. Pope měl na ministerstvu na starosti nevysvětlené létající objekty, někdy se mu v ufologických kruzích přezdívá „skutečný Fox Mulder“.

Ve své knize napsal, že fotky z Calvine představovaly jeden z nejzajímavějších případů ve spisech ministerstva obrany. Analýza expertů z Joint Air Reconnaissance Intelligence Centre podle něj tvrdila, že fotografie nejsou padělky, a dospěla k následujícímu závěru: „Objekt nevysvětlený, případ uzavřen, žádné další kroky nebyly nepodniknuty.“

Čtenářům jeho knihy ale takové vysvětlení pochopitelně nestačilo. Do případu se vložil David Clarke, expert na moderní folklor a paranormální jevy ze Sheffield Hallam University. Když v roce 2009 připravoval materiály o UFO pro Národní archiv, narazil na okopírovaný výkres kosočtverce z Calvine. Vedle náčrtu byla poznámka určená ministrovi obrany v kabinetu dosluhující premiérky Margaret Thatcherové.

„Podívali jsme se na fotografie, ale žádné definitivní závěry ohledně velkého kosočtvercového předmětu jsme neučinili. Jsme přesvědčeni, že tryskové letadlo je skutečně Harrier. Ale nemáme žádné záznamy o stíhačkách Harrier, které by v uvedeném datu a čase operovaly v daném místě. Ministerstvo obrany neobdrželo žádné další zprávy o neobvyklé letecké aktivitě nebo pozorování v daném místě a čase,“ stálo v poznámce.

Záhadný vzkaz jen povzbudil obrazotvornost amatérských pátračů po mimozemských civilizacích. Odkud byly snímky pořízeny? Kdy přesně cvakla spoušť fotoaparátu? Je možné, že objekt se nad skotskou vrchovinou objevil jen jednou, nebo se tam vracel?

Experimentální plavidlo USA

David Clarke se snažil vypátrat originál fotografie, ale dostal se do slepé uličky. Až v roce 2018, kdy ministerstvo obrany částečně odtajnilo své záznamy o UFO, narazil na skutečný poklad – archiváři ministerstva totiž zapomněli začernit jméno vyšetřovatele této záhady.

„Zadal jsem jeho jméno a našel jeho profil na LinkedIn. Během pár minut jsem měl jeho telefonní číslo a mluvili jsme spolu,“ řekl Clarke listu The Guardian s tím, že jméno experta nechce zveřejňovat. Vyšetřovatel mu prý řekl, že si na snímky „dvou pytláků ve Skotsku“ jasně vzpomíná a že ministerstvo vědělo, co bylo na snímku za objekt – údajně se jednalo o experimentální letoun USA.

O pár let později mu Craig Lindsay poslal původní kopii fotografie od Calvine, kterou našel zahrabanou v garáži. Clarkův univerzitní kolega specializující se na fotografie snímek analyzoval a ověřil jeho pravost. Ať už byl levitující objekt cokoliv, byl to skutečný předmět na skutečné fotografii.

Clarke svoji verzi příběhu zveřejnil v roce 2022, ale zapomněl dodat jeden významný detail. Na zadní straně fotografie, kterou dostal od bývalého tiskového mluvčího RAF, byla červeným inkoustem napsaná poznámka: „Autorská práva Kevin Russell, Daily Record, Glasgow“. Nikomu se nepodařilo zjistit, o koho se jedná.

Záhadou zůstává i identita mužů, kteří fotografie pořídili. Jeden z jejich bývalých kolegů z Fisher’s Hotel pro dokumentární film The Program uvedl, že během jednoho deštivého večera u hotelu zastavilo auto a k oběma kuchařům užívajícím si pauzu na cigáro přistoupili dva muži v černém.

„Do hotelu se vrátili úplně bledí. Něco se jim stalo. Něco viděli. Nevím, kdo tehdy z toho auta vystoupil, ale vyděsil je k smrti,“ popsal Richard Grieve. Oba muži podle něj po nepříjemném setkání začali pít, přespávali v autě a o čtyři týdny později beze stopy zmizeli. „Kuchař se vám přece jen tak nepropadne do země a nestane se, že dalších třicet čtyři let nikde nepracuje. Kde jsou?“

Záhadou zůstává i povaha levitujícího objektu. Někteří ufologové si stále myslí, že se jedná o mimozemskou vesmírnou loď či plavidlo vytvořené lidmi podle havarovaného mimozemského stroje. Další tvrdí, že je to záhadami opředené špionážní letadlo Aurora, které údajně Pentagon vyvinul v osmdesátých letech. Většina odborníků tento stroj označuje za mýtus.

Spekulace o Auroře přiživil i fakt, že fotografie u Calvine byly pořízeny jen dva dny poté, co irácký diktátor Saddám Husajn napadl Kuvajt. Na druhou stranu, pokud byste chtěli otestovat tajnou zbraň, provedli byste test za bílého dne v relativně obydlené oblasti?

Spekulace by mohlo ukončit jen britské ministerstvo obrany, k záhadě se však nikdy oficiálně nevyjádřilo. „K neidentifikovaným vzdušným objektům už komentáře neposkytujeme,“ řekl letos v únoru listu The Guardian mluvčí resortu a nabídl hypotézu, že na fotce je horský vrchol pokrytý mlhou.

Jen odraz ve vodě?

Oficiální místa sice i po pětatřiceti letech zarputile mlčí, s o to větší vervou se však v záhadě od Calvine nimrají nadšení amatéři. S pomocí služby Google Earth Pro našli přesné místo pořízení fotografie, která je podle nich zasazena do lokality Kindrochet Lodge nedaleko Calvine. Jiní lovci ufonů namítají, že v takovém případě by na fotkách musel být vidět reliéf krajiny a plaňky plotu by měly jiný tvar, a domnívají se, že fotka byla pořízena z vedlejšího kopce An Teampan.

Snímky nejznámějšího UFO byly údajně zasazeny do lokality Kindrochet Lodge nedaleko Calvine. Pokud by však byly skutečně pořízeny zde, vypadala by skutečná fotografie takto.

A pak jsou tady otázky ohledně tvaru objektu. Na původních snímcích je spíše vidět vršek „vzdušné lodi“. Pokud by však fotograf stál pod levitujícím objektem, zachytil by spodní část. Podle skeptiků tak nejspíš vyfotil něco úplně jiného: kamenitý ostrůvek v jezeře Loch Errochty ležícím nedaleko Calvine.

Při pohledu ze břehu má ostrůvek tvar trojúhelníku, který díky odrazu ve vodě vytvoří dojem kosočtverce. Část zrcadlící se ve vodě je tmavší, původní objekt je světlejší – tedy stejně jako na fotkách z roku 1990.

David Clarke však tvrdí, že hypotézy o odrazu ve vodě či fotomontáži zasněženého vrcholu vyvrátily předchozí expertizy. „Ministerstvo by tuto záhadu mohlo velmi snadno objasnit tak, že by zveřejnilo závěry své analýzy z let 1990 až 1992. Pokud dospělo k závěru, že fotografie byly padělané, lze je zveřejnit, aniž by bylo nutné zveřejnit osobní údaje o fotografovi. Ale tím, že odmítají celou věc komentovat, jen přiživují konspirační teorie a domněnky, že mají co skrývat.“

Příběh o UFO z Calvine je starý přesně 35 let, přesto je stále živý. Zůstává záhadou, která vzbuzuje vášnivé debaty. Co je na snímcích skutečně zachyceno? Tajná americká technologie? Malý ostrůvek uprostřed skotského jezera? Nebo je pravda ještě bizarnější, než si dokážeme představit?