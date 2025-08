Cestou do Nagasaki ho obklopovali komáři a mouchy. Že se blíží k troskám dvousettisícového města, poznal Joe O’Donnell podle nesnesitelného zápachu, který sílil každým metrem. Postupně se k němu přidalo také ticho. Žádný ptačí zpěv, žádné psí štěkání. Jako by příroda zmlkla. Co na místě najde, si třiadvacetiletý rodák z pensylvánského Johnstownu nedokázal představit ani v těch nejhorších nočních můrách.

„V ten moment byste přísahali, že jste jediným člověkem na planetě Zemi,“ vzpomínal před třiceti lety v pořadu All Things Considered americké NPR. „Některá místa vypadala, jako kdyby je zametlo obří koště. Výbuch musel způsobit strašný vítr.“

Město dříve pulzující životem smetla 9. srpna 1945 v 11:02 hodin místního času plutoniová bomba Fat Man. Tři dny předtím shodila posádka amerického bombardéru B-29 Enola Gay uranovou pumu pojmenovanou Little Boy na Hirošimu. Tam podle odhadů zemřelo do konce roku 140 tisíc lidí, v Nagasaki okolo 70 tisíc. Další tisíce civilistů podlehly v následujících měsících a letech následkům ozáření.

Fotograf americké námořní pěchoty uprostřed zmaru pořídil svůj nejznámější snímek – bosého chlapce v ošuntělém bílém oblečení, jenž na zádech nese povadlé tělo mladšího bratra. Zatímco rozmazané pozadí černobílého výjevu se utápí ve stínech, jasně osvětlená dětská tvář promlouvá o prožitém utrpení. Neteče po ní jediná slza. Oči hledí do dáli, rty se pevně tisknou k sobě.

Model jaderné bomby Fat Man. Ta vraždila v Nagasaki.

„Fotil jsem tehdy krematorium, byl jsem na malém kopci a díval se dolů na vodu. Měli tam vykopanou jámu a pálili těla a lidské kosti. Otočil jsem se a uviděl, že k místu přichází chlapec. Říkal jsem si, co asi bude dělat,“ líčil O’Donnell pro NPR.

Aby mohl scénu lépe pozorovat, sešel k dítěti. „Nevěděl jsem, proč si s sebou bere bratra. Netušil jsem, že je mrtvý,“ vysvětloval. K chlapci posléze přišli muži v bílých maskách a sundali mu sourozence ze zad.

„Kluk tam stál v pozoru a sledoval, jak jeho bratra pokládají na uhlí. Ani se nepohnul. Stál jako voják a kousal se do rtu,“ popisoval fotograf. Následně se chlapec otočil a v tichosti odešel.

Snímky půl století schovával

K japonským břehům dorazil O’Donnell na začátku září 1945. Společně s dalšími vojáky připlul do přístavu Sasebo ležícím na západě ostrova Kjúšú. V té době sloužil v armádě necelé čtyři roky, narukoval krátce po útoku na Pearl Harbor. Při zápisu sice nejvíce stál o pozici parašutisty, ale nakonec do rukou dostal fotoaparát.

Kontroverze Po O’Donnellově smrti se otevřela debata o jeho práci. Za svého života o sobě totiž prohlašoval, že po válce působil takřka dvacet let jako fotograf Bílého domu. Jak ale zjistil deník The New York Times, tuto pozici nezastával. Prezidenty sice fotografoval, ale pracoval pro vládní agenturu United States Information Agency. Zároveň se ukázalo, že některé snímky, které prohlašoval za své, patří jiným fotografům. O’Donnellova rodina to vysvětlila tím, že ke konci života se fotografovi zhoršovalo zdraví a omylem si spletl svá díla s jinými. V době, kdy pracoval, se totiž pod spoustu vládních a agenturních snímků nepsalo jméno fotografa. Pravost snímků z Japonska nebyla zpochybněna a jako jejich autor se dodnes uvádí Joe O’Donnell.

Zatímco ostatní vojáci dohlíželi na okupaci a poválečný přerod kapitulovaného Japonska, mladý seržant dokumentoval následky spojeneckých náletů. Během sedmi měsíců navštívil řadu míst, včetně Hirošimy a Nagasaki. Silných snímků pořídil v obou městech desítky.

Čtrnáctiletého chlapce s popálenými zády, kterému do ran zalézali červi a mouchy.

Muže zabaleného v několika vrstvách oblečení, jimiž se snažil chránit spálené tělo před žhavým sluncem.

Osamocené děti potulující se mezi sutinami.

Půl století ovšem jeho nejsilnější snímky zůstaly před světem skryty.

O’Donnell v Japonsku fotil na dva přístroje. Z jednoho odevzdával negativy armádě, fotky z druhého si nechával pro sebe. Když zemi opouštěl, podařilo se mu je propašovat do vlasti, ale pohlédnout na ně nedokázal. Tři sta filmových políček proto vložil doma do kufru, který měl zůstat už navždy zavřený. Snažil se zapomenout.

Marně.

Bolestné prožitky mu znovu připomněla na konci 80. let socha plameny zjizveného muže na kříži, který se podobal Ježíši Kristu. Vytvořila ji jedna z loretánských sester v Kentucky na památku obětí z Hirošimy a Nagasaki. Sošku koupil, otevřel kufr – a s ním i staré rány.

„Po letech, po mnoha letech, začaly noční můry: hlasy dětí, nekonečné pásy trosek a kostí, zápach. Stále dokola. Ty hlasy byly vždycky žalostné, vždycky prosebné. A zároveň obviňující,“ vzpomínal O’Donnell pro časopis American Heritage.

Jejich volání vyústilo až v knihu. V roce 1995 vyšla v Japonsku, o dekádu později se pod názvem Japan 1945: A U.S. Marine’s Photographs from Ground Zero (Japonsko 1945: Fotografie amerického mariňáka z místa dopadu) objevila i ve Spojených státech.

Pátrání po chlapci

Z publikovaných snímků si největší pozornost získal zejména chlapec nesoucí mrtvého bratra. Začaly se rojit otázky. Kdo to je? A jaký byl jeho další osud?

Odpovědět se na ně snažili mnozí, mezi nimi i japonská televize NHK. Černobílý snímek za pomoci odborníků převedla do barvy a udělala z něj 3D model. Díky tomu objevila v chlapcově oku šedou skvrnu a všimla si krve vytékající z jeho nosní dírky.

„Pokud se mu nedařilo delší dobu zastavit krvácení, mohlo by to značit vystavení se silnému ozáření, které poškodilo kostní dřeň. V krvi by v tom případě měl méně krevních destiček, což by přispívalo k nosnímu krvácení,“ řekl hematolog Saito Osamu s tím, že i šedivý flek podporuje toto tvrzení. Není však podle něj pravděpodobné, že se chlapec při dopadu bomby nacházel v okruhu 1,5 kilometru od epicentra. Spíše tudy později procházel.

Kdy ani kde přesně O’Donnell na chlapce narazil, se dodnes s jistotou neví. Zmíněné symptomy by ovšem podle NHK mohly značit, že fotografii pořídil v druhé polovině října 1945. Model snímku pak odpovídá krajině, která se nachází deset kilometrů severně od centra Nagasaki.

Nejčastěji pokládaná otázka – kdo je kluk z fotky – zůstává nezodpovězená.

Papež František navštívil japonské město Nagasaki. (24. listopadu 2019)

I bez jména ale chlapec s pevným pohledem a mrtvým bratrem na zádech dál symbolizuje tisíce dětí, které se staly oběťmi jaderného bombardování.

Možná i proto si snímek na sklonku roku 2017 vybral papež František a nechal z něj udělat kartičky s jednoduchým nápisem „Plod války“. Fotografii ukázal také o dva roky později při návštěvě Nagasaki, kdy vyzval ke globálnímu jadernému odzbrojení.

Ostatně, negativní postoj k jaderným zbraním zaujímal až do své smrti 9. srpna 2007 – v den 62. výročí svržení pumy Fat Man – i samotný O’Donnell. V rozhovoru pro NPR řekl: „Kdybych byl na místě prezidenta Harryho Trumana, neudělal bych to. Takový je můj názor. Jsem přesvědčen, že jsme měli jít v Japonsku po armádě. Ano, byli hrozní. Ale shodit bombu na ženy, děti a staré lidi? Tam jsem si nakreslil čáru a stále se jí držím.“