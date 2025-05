„Milujeme tě Michaeli, ukaž se nám,“ křičel dvousethlavý dav fanoušků před hotelem Adlon v Berlíně, do kterého si Jackson před chvílí v obklopení bodyguardů proklestil cestu. Král popu do německé metropole přicestoval v listopadu 2002, aby tu převzal cenu za celoživotní dílo.

Příznivci i reportéři nedočkavě sledovali okna hotelu v naději, že se jim zpěvák v některém z nich ukáže. „Michael, Michael, Michael,“ skandovala masa. To, co následovalo, ale předčilo její očekávání.

Ve třetím patře se rozletěly balkonové dveře, v nichž se zjevil Jackson v doprovodu svého pětiletého syna Prince Michaela a čtyřleté dcery Paris. Ačkoli trojice obratem zmizela v útrobách pokoje, zpěvák se rozhodl pozdravit své příznivce ještě jednou. Tentokrát ale třímal cosi v rukou.

„Proboha, to je dítě,“ zalapali po dechu přihlížející, zatímco hudebník přehoupl přes zábradlí svého půlročního syna. Kojence oděného v modrých dupačkách držel jednou rukou kolem hrudníku, druhou mu na hlavě přidržoval ručník. Působil u toho dost neohrabaně a nebezpečně.

Scéna dole na chodníku vyvolala smíšené reakce. Jedni se radovali, že Jackson poprvé ukázal světu svého třetího potomka, o jehož existenci se v posledních týdnech vášnivě spekulovalo. Druzí se obávali, že dítě upustí. K úlevě všech přítomných se zpěvák odebral dovnitř. Davu pak ještě hodil dolů ubrus se vzkazem: „Miluji vás z celého srdce“.

Kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Média druhý den ráno Jacksona nazývala bláznem, cvokem nebo špatným otcem. Incident odsoudilo několik organizací na ochranu dětí i někteří zpěvákovi přátelé, včetně jasnovidce Uriho Gellera. „Myslím, že to byla hloupost. Pravděpodobně to udělal proto, že ho ta situace emocionálně přemohla,“ uvedl.

Pranýřovaný Jackson se za své chování omluvil. „Udělal jsem strašnou chybu. Nechal jsem se unést vzrušením. Nikdy bych úmyslně neohrozil životy svých dětí,“ řekl podle stanice BBC.

Balkonová scéna se posléze objevila v řadě pořadů, mimo jiné v jedné z epizod seriálu Griffinovi nebo třetím díle filmové série Scary Movie.

Obvinění ze sexuálního zneužívání

Jackson, který v roce 2009 zemřel v jednapadesáti letech na předávkování anestetikem, zůstává rozporuplnou postavou.

Za svoji kariéru celosvětově prodal až 500 milionů nahrávek. Do historie se nesmazatelně zapsal deskou Thriller – nejprodávanějším albem všech dob, ale i tanečními kreacemi včetně „moonwalku“ nebo sahání si do rozkroku. V posledních letech svého života ale poutal pozornost spíše svým výstředním chováním i obviněními ze sexuálního zneužívání dětí.

Michael odmala zpíval se svými čtyřmi bratry v populární skupině Jackson 5, které pevnou rukou vládl jejich autoritativní otec. Souběžně s tím Jackson odstartoval sólovou kariéru, která stoupala strmě vzhůru.

Jeho první hit, Got to Be There, vyšel v roce 1971. O osm let později už album s názvem Off The Wall překonalo hranici deseti milionů prodaných kopií. Vrcholu kariéry se Michael dočkal v 80. letech právě s deskou Thriller, za kterou získal osm sošek Grammy – tehdy rekordní počet.

V září 1996 pobláznil také Prahu, zahajovací koncert k turné k albu HIStory na Letenské pláni, avizovaný mimo jiné obří sochou Jacksona na místě Stalinova pomníku, vidělo na 120 tisíc diváků.

Od 90. let ale média informovala častěji o jeho excesech než o jeho hudbě. Nespočet plastických operací, chorobná touha po čistotě i nezbytná rouška přes ústa – to vše zavdávalo podnět ke spekulacím o jeho zdraví.

Hlavní problém vyvstal v roce 1993, kdy poprvé čelil obžalobě ze sexuálního zneužití třináctiletého chlapce. Podezření se neprokázalo, Jackson ale přišel o pečlivě budovanou image ochránce slabých, který duší stále zůstává dítětem – samozvaným Petrem Panem.

V nadcházejících letech vyvstala další obvinění, zpěvák ale jakoukoliv vinu popíral. V roce 2019 jeho někdejší přátelé Wade Robson a James Safechuck v dokumentu Odchod z Neverlandu otevřeně promluvili o tom, že je král popu jako děti léta sexuálně zneužíval. Snímek vzbudil pobouřené reakce, některá rádia Jacksonovy písně přestala vysílat.