Němci ho zastřelili s holubem v náručí. Sověti z něj udělali světce

Bylo to jedno z prvních vítězství Rudé armády od chvíle, kdy dal Hitler povel k zahájení operace Barbarossa. A Stalin ho nutně potřeboval. Železná mašinerie wehrmachtu v září 1941 u Kyjeva obklíčila šest set tisíc sovětských vojáků, vzápětí vstoupila na Krym, probojovala se ke břehům Azovského moře a v listopadu neočekávaně vstoupila do Rostova na Donu.

Klíčové průmyslové město v ústí páté nejdelší evropské řeky ale Němci udrželi jen osm dní. Pro Stalina bylo příliš důležité, a tak vydal rozkaz dobýt ho zpět za každou cenu. Polní maršál Ewald von Kleist dobře věděl, že muži jeho 1. tankové armády jsou vyčerpaní a zásobovací trasy se po bleskovém pochodu na východ příliš protáhly, a tak nařídil ústup.

Zatímco zuřící Hitler nařídil výměnu na nejvyšším postu skupiny armád Jih, váleční reportéři doprovázející sovětské jednotky v Rostově dokumentovali následky krvavého týdne pod nacistickou okupací. Byl mezi nimi i Max Alpert, fotograf agentur TASS a Sovinformbjuro, který o rok později pořídí legendární snímek Kombat.

Svoji nejsilnější fotku z Rostova pořídil ve Frunzeho parku v centru města, kde nacisté popravovali zajaté partajní činitele, příslušníky NKVD a domnělé či skutečné odbojáře. U jedné zdi objevil mrtvolu chlapce v roztrhané bundě. Obličej měl zamazaný od krve a v ruce svíral mrtvého holuba.

Jmenoval se Viktor Ivanovič Čerevičkin, bylo mu šestnáct let a jeho život a smrt jsou dodnes opředené mnoha legendami. A protože pořádné historické zdroje nejsou k dispozici, budeme se muset držet jeho oficiální hagiografie, kterou putinovský režim v rámci budování velkoruského kultu vítězství aktivně přiživuje.

Co tedy praví ruské mediální archivy? Viťa Čerevičkin byl vzorný žák rostovského učiliště, kde se učil na zámečníka. Jeho otec a starší bratr odešli na frontu, on zůstal ve skromném rostovském domku s matkou a dvěma mladšími sestrami a snil o kariéře pilota. Co je pro náš příběh nejdůležitější, byl to vášnivý chovatel holubů. Stále měl po kapsách zrní a zkoušel, jak ptákům nití k noze přivázat pouzdro s dopisem.

„Máma o tom věděla. Pamatuji si, jak ke mně jednou Vitěnka přišel a potichoučku mě poprosil, abych mu dala nitě. Že mu máma nedá. Řekla jsem mu, že mu knoflík přišiji sama. A on se zasmál, že nepotřebuje knoflík, ale nitě,“ cituje rostovský portál Don24.ru Čerevičkinovu sestru Annu, která zemřela před třemi lety.

Když Rostov bleskově obsadili Němci, vydali rozkaz obyvatelům města, aby všechny domácí holuby vybili. Báli se, aby s jejich pomocí nepředávali vzkazy Rudé armádě na druhém břehu Donu. Viťa ale neposlechl, ptactvo dál krmil a vypouštěl z holubníku.

Dál se verze příběhu liší. Podle té první se dozvěděl, že si Němci zhotovili velitelství ve strojírenském závodě Krasnyj Aksaj, kde se před válkou vyráběly kombajny. Rozhodl se, že sovětským letcům ukáže, kde se nachází hlavní štáb wehrmachtu, a vypustil nad továrnu holuby. Jenže očekávaný nálet nepřišel, a tak Čerevičkin strategickou informaci svěřil papíru a poslal ji s holubem přes Don.

Podle jiné verze žádné informace na druhou stranu fronty neposílal. Měl jen tu smůlu, že ho Němci načapali s holuby. Neposlušného pubescenta chytili, zbili, odvedli do parku a zastřelili. Občas se objevuje i tvrzení, že Viťu před smrtí nutili, aby své holuby zabil. On ale odmítl a holuby vypustil na svobodu.

„Toho dne odešel z domu jako obvykle. Neuteklo ani půl hodiny a najednou oknem vidím, jak Němec s puškou vede Vitěnku do dvora. Vedl ho rovnou ke stodole. Mysleli jsme, že ho zastřelí u holubníku. A za chvíli odtamtud vyletěli k nebi holubi,“ vzpomínala po mnoha letech Anna.

Když následující den město osvobodila Rudá armáda, vydaly se Anna s matkou do parku hledat Viťovo tělo. Pohřbily ho do hromadného hrobu spolu s padlými rudoarmějci, o půl roku později ale Rostov opět dobyli Němci a informace o přesném místě jeho posledního odpočinku se ztratila. Matka ze žalu přišla o rozum a obživu zdecimované rodiny musela obstarávat dvanáctiletá Anna.

I ruské zdroje se shodují, že o odbojářské činnosti Viťky Čerevičkina neexistují žádné důkazy. To ovšem sovětské propagandě nebránilo, aby z něj vytvořila hrdinu. Podle historika Vladimira Afanasenka tomu nahrála skutečnost, že Němci v Rostově zastřelili nejméně další tři chlapce s holuby, dva z nich se shodou okolností jmenovali Viťka a jeden z nich skutečně spolupracoval s partyzánským hnutím. Stačilo všechny příběhy spojit s klukem z Alpertovy fotky.

Snímek byl během norimberského procesu předložen jako součást důkazů o fašistických zločinech na východní frontě a Viťa se dočkal druhého života. Komunistické úřady ho ověnčily titulem Pionýr hrdina, v Rostově po něm pojmenovali park, ulici i stanici dětské železnice. Legenda nijak neochabuje, před patnácti lety byla v Rusku nahrána vlastenecká píseň „Žil v Rostově Viťa Čerevičkin“.

Mamutí zásluhu na Viťově svatořečení má spisovatel, který ho ve své padesát let staré povídce líčí jako odvážného člena partyzánského hnutí. Spolu s kamarády potají roznáší sovětské letáky, sabotuje německou vojenskou techniku a holubí poštou informuje rudoarmějce na druhém břehu Donu. Dokud ho jednoho den fašisté nechytnou a za zvuků sílící sovětské dělostřelby neodvedou do parku...

Němci se zastavili. Tlustý máchl zohavenými holuby a hodil je pod borovici. Dlouhý mu přeřezal provazy na rukou. Viťa se vrhl na zem ke svým mrtvým miláčkům a objal je. V tu chvíli krátce zaštěkal automat. „Tak takhle vy? Do zad, bídáci?...“ Pak se odmlčel. Z nízkých borovicových větví spadly na zem velké čepice sněhu.