Černý maratonec se utkal s lokomotivou. Životní závod mu ukradl apartheid

Fotografie běžícího Kandy vedle jedoucího vlaku byla pořízena v červnu roku 1968 a měla sloužit jako propagace olympijského týmu Rhodesie (dnešní Zimbabwe). Do zahájení her v Mexico City zbývalo ještě pár měsíců, olympiáda se ten rok konala až v říjnu.

Ani fotografie ověnčená první cenou v soutěži World Press Photo ale Kandovi ke startu na největší sportovní události nepomohla. Rhodesie byla z olympiády na nátlak dalších afrických zemí kompletně vyloučena. Důvod? V zemi stále fungoval apartheid.

Ale pojďme popořádku. Mathias Kanda poprvé startoval na olympiádě v roce 1964 v Tokiu. Tam skončil na 51. příčce s časem 2:41:09. Byť se nejednalo o kdovíjak oslnivý výsledek, Kanda formu piloval a pár měsíců před hrami v Mexiku se o něm začínalo mluvit jako o medailové naději.

Svůj výkon z Tokia dokázal na maratonech v Rhodesii a Jižní Africe vylepšit a své osobní maximum stlačil pod dvě a půl hodiny. Posledních osm kilometrů maratonu v Rhodesii bylo navíc do kopce, a tak není divu, že si svými výkony Kanda vysloužil značnou pozornost.

Samotná fotografie s lokomotivou Beyer-Garratt vznikla během spolupráce fotografa Davida Payntera s australským koučem Rhodesie Johnem Cheffersem, jehož svěřenci v minulosti dosahovali výtečných výsledků na Hrách Commonwealthu.

Kanda, ani nikdo další z týmu Rhodesie ale na olympiádu do Mexika nakonec neodcestoval. Rhodesie a Jižní Afrika měly v 60. letech minulého století totiž společného ještě něco jiného než jen Kandovy výborné výkony – apartheid. Ten se stal oficiálním důvodem pro neúčast těchto dvou zemí na olympijských hrách v Mexico City.

Pro Kandu a další to byl obzvlášť krutý osud. Dá se vlastně mluvit o dvojím trestu pro černé atlety. Nejen, že Kanda kvůli barvě pleti nemohl chodit k volbám, nemohl se ani zúčastnit největšího závodu své kariéry. Trest za politiku rasové segregace byl zkrátka plošný.

I tehdy tak probíhaly tolik časté debaty, zda politika patří do sportu. Těžce to nesl právě australský kouč Cheffers, který rozhodnutí považoval za čistě politické a do konce života s ním nesouhlasil.

Nezávislost jen na oko

Cheffersovi se nelze divit. Rasová segregace možná sice zní jako neoddiskutovatelný důvod k zákazu účasti na velké sportovní události, tak jednoduché to ale nebylo.

Apartheid panoval na území dnešního Zimbabwe a Jihoafrické republiky dlouhodobě. V britské kolonii Jižní Rhodesie žilo jen sedm procent bělochů, přesto černoši nemohli volit ani zakládat odbory. Tak proč mohl Kanda a ostatní startovat v roce 1964 v Tokiu ještě jako součást výpravy Jižní Rhodesie a v roce 1968 již ne?

Důvodem byla politika. Bílá vládnoucí třída v Salisbury (dnes Harare) totiž v roce 1965 jednostranně vyhlásila nezávislost na britské koruně. Dobře si uvědomovala, že antikolonizační hnutí nabírá na síle a její moc může každou chvíli padnout. A labouristická vláda v Londýně dala jasně najevo, že Rhodesie dostane nezávislost jen v případě, že se na moci bude moci podílet i většina jejího obyvatelstva – tedy černoši.

Londýn ani OSN tedy jednostranně vyhlášenou nezávislost nepřijaly. Nový režim kromě JAR a Salazarova Portugalska nikdo neuznával a Matthias Kanda a další rhodeští atleti mohli na cestu do Mexico City zapomenout.

Ze stejných důvodů měli zakázáno startovat i na dalších olympiádách. Zvlášť hořké bylo vyloučení Rhodesie z olympiády v Mnichově v roce 1972. Mezinárodní olympijský výbor ji vyškrtl pouhé čtyři dny před zahajovacím ceremoniálem. Tehdy totiž sílil protest ostatních afrických států, Keňa a Etiopie dokonce hrozily bojkotem.

Kanda byl aktivním sportovcem až do roku 1976, zemřel před šestnácti lety po dlouhé nemoci. „Už od narození jsem byl vytrvalec. Když jsem chodil do školy nebo když jsem pásl dobytek, vždy jsem musel urazit dlouhé vzdálenosti. Úspěch jsem si musel tvrdě odpracovat. Nebylo to lehké a měl jsem štěstí, že jsem nepil ani nekouřil – to mi dalo spoustu času soustředit se na sport,“ vzpomínal později.

A jak to dopadlo s Rhodesií? Černošské obyvatelstvo proti bělošské nadvládě vedlo vleklou guerrilovou válku. Povstalci z Vlastenecké fronty Zimbabwe během ní sestřelili dvě civilní letadla, vládní jednotky podporované JAR zase při náletech pozabíjely tisíce povstalců.

Únava z války a rostoucí mezinárodní izolace nakonec rhodeského premiéra Iana Smithe donutily ustoupit a v roce 1979 v londýnském paláci Lancaster House dosáhla černošská většina na skutečnou nezávislost. Jednou z předních postav Zimbabwe se stal Robert Mugabe, který zemi železnou pěstí vládl sedmatřicet let, znárodnil bělošské farmy a ekonomiku dovedl k rekordní hyperinflaci.

Kandovy vítězné časy z maratonských běhů v Africe by na olympiádě v Mexiku stačily na šestou příčku. Do dějin olympijského hnutí a jeho výbušného prolínání s politikou se tak zapsal především díky svému závodu s lokomotivou.