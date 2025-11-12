Pozvedla květinu proti bajonetům, její fotka se stala symbolem hippies

Autor:
Seriál
Bylo jí jen sedmnáct let, když se stala tváří generace květinových dětí a protestů proti válce ve Vietnamu. Příběh Jan Rose Kasmirové a jejího gesta u obleženého Pentagonu vám přinášíme v dalším díle seriálu Slavné fotografie.
Marc Riboud: Demonstrace proti válce ve Vietnamu, Washington, D.C. (1967)

Marc Riboud: Demonstrace proti válce ve Vietnamu, Washington, D.C. (1967) | foto: Marc Riboud / leitz-auction.com

Flower power ve Washingtonu. Protest proti válce ve Vietnamu (21. října 1967)
Washington, D.C. Protest proti válce ve Vietnamu (21. října 1967)
Flower power ve Washingtonu. Protest proti válce ve Vietnamu (21. října 1967)
Marc Riboud: Filipíny
13 fotografií

„Vlastně ani nevím, jak jsem se o té demonstraci u Pentagonu dozvěděla. Ale hned mi bylo jasné, že tam musím být. Musela jsem pozvednout hlas proti té hrozné válce,“ vzpomínala po letech Jan Rose Kasmirová na pochod proti americkému angažmá ve Vietnamu, který se ve Washingtonu odehrál 21. října 1967.

Slavné fotografie

K symbolu americké vojenské moci se tehdy od Lincolnova památníku vydalo sto tisíc protiválečných demonstrantů. Někteří provolávali slávu Che Guevarovi, další pálili povolávací lístky, jiní nesli transparenty se slogany jako „Mír teď hned!“, „Zastavte bombardování!“ nebo „Do války nepůjdeme“.

A protože Amerikou se už dva roky podle manuálu Allena Ginsberga na pořádání nenásilných demonstrací šíří heslo „Flower Power“, podstatná část účastníků protestu je vybavena kytkami. „Někdo rozdával květiny, a tak se stalo, že jsem v ruce držela chryzantému,“ popisovala po letech pro The Guardian Kasmirová.

U budovy Pentagonu pochod narazil na příslušníky Národní gardy. V ruce měly pušky s nasazenými bajonety. Sedmnáctiletou studentku ani nenapadlo, že by se jí mohlo něco stát, a tak přistoupila k mlčenlivému kordonu a začala vojáky přemlouvat, ať se k demonstrujícím také přidají.

Marc Riboud: Demonstrace proti válce ve Vietnamu, Washington, D.C. (1967)
Flower power ve Washingtonu. Protest proti válce ve Vietnamu (21. října 1967)
Washington, D.C. Protest proti válce ve Vietnamu (21. října 1967)
Flower power ve Washingtonu. Protest proti válce ve Vietnamu (21. října 1967)
13 fotografií

„Nikdo z nich se mi nepodíval do očí. Ignorovali mě. Ale ten fotograf mi později řekl, že se třásli. Možná se báli, že dostanou rozkaz, aby do nás stříleli,“ vzpomínala Kasmirová a připomněla tak tragické události z protiválečných demonstrací na univerzitě Kent State, které o tři roky později otřásly Spojenými státy.

Pochod k Pentagonu krveprolitím neskončil. Ovšem i zahraniční reportéři si povšimli, že hnací silou protiválečných protestů je mladá generace Američanů. Takto protest u sídla ministerstva obrany popisoval tehdejší zpravodaj Rudého Práva z Washingtonu Přemysl Tvaroh:

Chvílemi zpívají, chvílemi skandují a mávají transparenty, chvílemi se někdo zvedne a pronáší protiválečný projev. Demonstranti marně vyzývají přítomné vojáky a důstojníky, aby i oni vyjádřili svůj názor na vietnamskou válku. Šíří se nepotvrzená zpráva, že jeden z vojáků opustil kordon a připojil se k manifestantům. Ať je to pravda nebo ne, zpráva je přijímána s bouřlivou radostí. Na demonstraci je cosi zvláštního. Není vůbec vyloučeno, že tu proti sobě stojí tváří v tvář příslušníci jedné rodiny.

U Pentagonu tehdy cvakla jen spoušť fotoaparátu. Zmáčkl ji Marc Riboud, francouzský fotograf agentury Magnum. „Podívejte se, jak se tvářím: v tu chvíli jsem cítila nesmírný smutek. Došlo mi, jak hrozně mladí ti kluci jsou. I oni se stali obětí válečné mašinerie, stejně jako všichni ostatní,“ popisovala Kasmirová.

Dojatá dívčina čelící s kytkou v ruce bajonetům se stala tváří generace květinových dětí. Její gesto se v následujících letech uchytilo jako symbol mírumilovných převratů: květiny se těžkooděncům či vojákům podávaly během karafiátové revoluce v Portugalsku, během naší sametové revoluce a vytasila se s ní třeba i Julija Tymošenková během té oranžové v roce 2004.

Sametová revoluce na ukrajinský způsob. Julija Tymošenková podává karafiát těžkooděncům (23. listopadu 2004)

Snímek se objevil v časopise Look, ale jeho hlavní hrdinka se o jeho existenci dozvěděla až v osmdesátých letech. Nejspíš byla příliš zaměstnána revoluční činností, ostatně kvůli ní také nezvládla dokončit studium medicíny v Marylandu.

Ještě na univerzitě se navíc stala obětí sexuálního napadení a značnou část sedmdesátých let bojovala se závislostí. Nakonec si otevřela masérskou praxi v Jižní Karolíně a před několika lety odešla do penze. S autorem své slavné fotky se potkala v roce 2003, když ji odpůrci George Bushe přivezli do Británie na protest proti americké invazi do Iráku.

Jan Rose Kasmirová během republikánské kampaně v Jižní Karolíně (18. března 2018)

Vášeň pro politiku ji neopustila ani po odchodu do penze, po prvním vítězství Donalda Trumpa se zapojila do masových demonstrací amerických žen Women March. Do ulic vyrazila vyzbrojená transparentem, na kterém byla nazvětšovaná její slavná fotka pořízená o padesát let dříve.

Tou dobou byl její autor už rok na onom světě. Marc Riboud ale rozhodně nebyl jen mužem jedné slavné fotografie. Rodák z městečka Saint-Genis-Laval nedaleko Lyonu se už v útlém mládí zapojil do odboje proti nacismu. Otec bankéř ho viděl v nějaké seriozní profesi, ale své plány si sám sabotoval, když mu ke čtrnáctým narozeninám daroval kapesní fotoaparát Vest Pocket Kodak.

Riboud po konci války stál u počátků slavné agentury Magnum Photos, kde ho školili takoví velikáni jako Henri Cartier-Bresson nebo Robert Capa. Jako jeden z prvních západních fotoreportérů procestoval Sovětský svaz i Maovu Čínu, konflikt ve Vietnamu dokumentoval na obou stranách frontové linie.

Marc Riboud: Malíř na Eiffelově věži

Jeden z jeho nejslavnějších snímků však vznikl daleko od válečné vřavy v jihovýchodní Asii a protestů na druhé straně Atlantiku. Je na něm zachycen muž jménem Zazou, který v padesátých letech natíral Eiffelovu věž. Na Riboudově černobílé fotografii působí dojmem, jako kdyby na její konstrukci vysoko nad ulicemi Paříže tancoval.

„Nejsem ani válečný fotograf, ani zpravodajský fotograf. Vždy jsem měl větší cit pro krásy tohoto světa než jeho násilí a monstra. Mojí obsesí bylo fotografovat život v jeho maximální intenzitě. Co nejvíce je to možné,“ svěřil se jednou Riboud.

Vstoupit do diskuse

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

VIDEO Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...

Na hraně šílenství. Hrůzná stařena ověšená šperky zvěčnila lesk a bídu Paříže

Brassai: Madame Bijou (1932)

Seriál Při jedné ze svých pověstných nočních toulek narazil na hypnotickou postavu ověšenou šperky. Dámu,...

Hitler nacvičoval gesta diktátora, fotky z tajné generálky měly navždy zmizet

Adolf Hitler nacvičuje svůj projev před zrcadlem v roce 1925.

VIDEO Seriál Adolf Hitler, čerstvě propuštěný z vězení, stojí před zrcadlem. Sleduje každý pohyb své ruky, každý...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Vídni navzdory. Zeman políbil Drábovou, atomová hubička spustila Temelín

Miloš Zeman líbá Danu Drábovou, vlevo Miroslav Grégr. (9. října 2000)

Seriál Pokud jste tento týden přišli zapálit svíčku za tento týden zesnulou Danu Drábovou, nemohli jste si...

V lesích natočili obřího prsatého lidoopa. Záhadný film dráždí Ameriku dodnes

Roger Petterson a Bob Gimlin zachytili 20. října 1967 údajného Bigfoota v...

VIDEO Seriál V Himálaji mají yettiho, za Atlantikem pobíhá Bigfoot. Je to pouhá legenda, nebo se v lesích na...

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Místo vánoční atmosféry opevnění. V Německu ruší trhy, prodražila je hrozba teroru

Premium
Opevněné trhy. Masivní zábrany, jako na tomto vánočním trhu v západoněmeckém...

Malé, zhruba třicetitisícové porýnské město Overath je jedním z mnoha v Německu, které letos ruší populární vánoční trhy. Žádné svařené víno, žádné perníky. Radnice už si nemůže dovolit platit...

12. listopadu 2025

Osm kilometrů za devět dní. Silničáři zkouší zkrátit uzavírky

Dálnice D8 na Ústecku před hranicí s Německem se kvůli plánovaným pracím v...

Silničáři se pokusili napodobit zahraniční trend rychlých oprav silnic a zkrátit stavební práce z týdnů na jednotlivé dny. Výsledek na zkušebním úseku dálnice D8 dopadl pozitivně. Délka oprav se...

12. listopadu 2025

Zdražení vajec na spadnutí. Cena vyskočila za rok o třetinu, zlevnění je v nedohlednu

Premium
ilustrační snímek

Cena vajec v posledních letech stoupá a nezdá se, že by měla mít důvod k poklesu. Nyní v říjnu stálo podle Českého statistického úřadu desítkové balení již přes 48 korun. Loni touto dobou stálo deset...

12. listopadu 2025

Na Turka se mě v Evropě ptají. Lipavský o vstupu do ODS i vztahu Babiše s Trumpem

Premium
Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)

Bývalý pirát Jan Lipavský loni nesložil funkci jako ostatní pirátští ministři a opustil stranu. V letošních volbách kandidoval za SPOLU jako nominant ODS a dostal nejvíc preferenčních hlasů po...

12. listopadu 2025

Pozvedla květinu proti bajonetům, její fotka se stala symbolem hippies

Marc Riboud: Demonstrace proti válce ve Vietnamu, Washington, D.C. (1967)

Bylo jí jen sedmnáct let, když se stala tváří generace květinových dětí a protestů proti válce ve Vietnamu. Příběh Jan Rose Kasmirové a jejího gesta u obleženého Pentagonu vám přinášíme v dalším díle...

12. listopadu 2025

Kvůli válce na Ukrajině zdražily výbušniny. Hrozí vyšší ceny staveb, ale i energií

Jedním z důsledků ruské války na Ukrajině je globální nedostatek výbušniny TNT....

Jedním z důsledků ruské války na Ukrajině je globální nedostatek výbušniny TNT. Ta je přitom klíčová pro řadu průmyslových odvětví, včetně těžby a stavebnictví. Několikanásobný nárůst ceny TNT může v...

11. listopadu 2025  22:02

Nadvláda angličtiny se otřásá, s novou prezidentkou může opět povstat irština

Kandidátka na irského prezidenta Catherine Connollyová (10. října 2025)

Nová irská prezidentka Catherine Connollyová vzbuzuje naděje na oživení irštiny, píše server The Guardian. Connollyová, která byla v úterý jmenována do funkce svým předchůdcem Michaelem Higginsem,...

11. listopadu 2025  21:33

Rodiče v Rakousku nechali zemřít syna hlady. Mysleli si, že ho ovládl démon

ilustrační snímek

Rakouská prokuratura v Innsbrucku obvinila sedmadvacetileté rodiče tříletého chlapce z vraždy. Dítě podle vyšetřovatelů zemřelo v květnu 2024 hlady a žízní. Rodiče ho podle obvinění úmyslně mučili,...

11. listopadu 2025  20:18

Česko má ukrajinské uprchlíky, pomáhat s migranty na jihu nemusí, uznal Brusel

Poměrně dobře se nově příchozí Ukrajinci adaptovali i na pracovním trhu. Hodně...

Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu...

11. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  20:01

Čínský trh s luxusním zbožím ožívá. LVMH plánuje otevření nových prodejen

ilustrační snímek

Konglomerát luxusního zboží LVMH plánuje v prosinci otevřít několik velkých obchodů v Pekingu. Zahajuje tak expanzi v Číně, kde luxusní značky konečně zaznamenávají první známky oživení. Podle...

11. listopadu 2025

Dcera proti matce. Shutdownová „zrada“ zažehla u demokratů válku generací

Premium
Lídr demokratické menšiny v Senátu Charles Schumer čelí kritice...

Rozhodnutí osmi demokratických senátorů spojit se s republikány a schválit návrh zákona o poskytnutí financí federální vládě vzbudilo uvnitř Demokratické strany silnou nevoli. Progresivní křídlo...

11. listopadu 2025

Za polární září nemusíte cestovat až na sever. I v Česku máte už brzy šanci ji vidět

Polární záře pozorovaná v Chrástu u Plzně. (10. května 2024)

V noci na středu a na čtvrtek bude velká šance pozorovat v Česku polární záři, uvedli na síti X meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Potenciál zahlédnutí záře bude podle nich...

11. listopadu 2025  18:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.