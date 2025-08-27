Píše se rok 1945 a na Londýn dopadají německé rakety V-2. V troskách domů, mezi hromadami cihel a zkrouceného železa, pátrají záchranáři po přeživších. Britská metropole je po šesti letech války zdevastovaná, ulice zpustlé.
A právě tam se vydala ani ne čtyřicetiletá Toni Frissellová. Americká fotografka tehdy pracovala pro Červený kříž. Úkol zněl tedy jasně: zdokumentovat okamžiky lidského utrpení, ale i neuvěřitelné odolnosti.
Při jedné z vycházek si Frissellová všimla osamělého malého chlapce. Seděl sám uprostřed ruin, jako by nevnímal okolní chaos. V náručí svíral plyšového medvídka. Poslední kousek dětského světa, který mu ještě zůstal. Všechno ostatní mu válka vzala. Jeho dům se proměnil v hromadu trosek, pod nimiž zahynula celá jeho rodina.
Frissellová neznala jeho jméno, ani neměla čas se nějak zvlášť na chlapcův osud vyptávat. „Řekli mi jen, že si hrál venku a když se vrátil, našel svůj dům v troskách. Jeho matka, otec i bratr leželi mrtví pod sutinami,“ líčila později fotografka.
Bez váhání zmáčkla spoušť. Z opuštěného chlapce se tak rázem stal symbol následků bombardování Anglie. Snímek se stal jedním z nejznámějších válečných portrétů dětí, lidé mu začali přezdívat „malý Churchill“ – podle nezdolného britského premiéra.
Hoch mu totiž skutečně byl podobný. Na jedné z pořízených fotografií se dívá nahoru na oblohu a v jeho tváři se zračí zmatek, ale i vzdor. „A právě ta ho činila podobným mladému Winstonovi Churchillovi,“ vzpomínala Frissellová.
Tento příměr nebyl náhodný. V době, kdy Londýn zažíval nejhorší vlny německého bombardování, se právě ministerský předseda s tváří i povahou buldoka stal zosobněním britského odhodlání a neústupnosti. Spojené království provedl jeho nejtemnější hodinou a jeho projevy vstoupily do dějin.
„Budeme bránit náš ostrov, ať to stojí cokoliv. Budeme bojovat na plážích, budeme bojovat na přistávacích plochách. Budeme bojovat v polích a v ulicích, budeme bojovat v kopcích. Nikdy se nevzdáme,“ sliboval národu ministerský předseda 4. června roku 1940, kdy do začátku německého blitzu zbývaly jen tři dny.
Fotografie chlapce v troskách bývalého domova po válce obletěla svět. Ukázala tvář války trochu jinak. Tak jak ji prožívají ti nejmenší. Snímek využila technologická společnost IBM k propagaci výstavy v Londýně a díky tomu se malý hrdina na fotce po letech poznal.
„Chlapec po válce vyrostl a stal se řidičem kamionu. Když procházel kolem kanceláří IBM, poznal svou fotografii,“ vyprávěla fotografka. S kým po válce vyrůstal a jak se jmenoval, ovšem z jejích svědectví není zřejmé. Pro Brity i celý svět tak navždycky zůstal klukem z fotky, jenž přečkal hrůzy války.
Fotila válku, ale i módu a sport
Toni Frissellová vynikala svou všestranností. Kromě válečných událostí fotografovala také módu či sport a její snímky se vyznačovaly přirozeností, dynamikou i silným emočním nábojem.
Narodila se v roce 1907 do prominentní newyorské rodiny, začínala jako módní fotografka pro prestižní časopisy Vogue či Harper’s Bazaar. Na rozdíl od tehdejších stylizovaných studiových portrétů upřednostňovala autentické situace. Často fotografovala v plenéru nebo zachycovala ženy při každodenních aktivitách.
Během druhé světové války se Frissellová přihlásila jako dobrovolnice k Americkému červenému kříži a později se stala oficiální fotografkou Ženského armádního sboru. „Móda mě frustrovala, tak jsem si chtěla dokázat, že můžu dělat skutečnou reportérskou práci,“ vzpomínala později.
Dvakrát cestovala na evropskou frontu a strávila nějaký čas v Londýně, kde dokumentovala hrůzy války. Právě tehdy vznikly nejslavnější snímky její kariéry. Fotografie zobrazující zkázu britské metropole byly publikovány v časopise Life a formovaly povědomí Američanů o dopadech války na druhé straně Atlantiku.
Frissellová byla rovněž talentovanou portrétistkou. Zachytila Winstona Churchilla, Johna F. Kennedyho nebo Fridu Kahlo, nejčastěji v přirozeném světle a v neformálních okamžicích. Zároveň se stále zajímala o aktivní ženy a sport. V roce 1953 začala fotit pro časopis Sports Illustrated.
„Když jsem pracovala pro Sports Illustrated, byla jsem nadšená. Platili mě za to, že jsem fotografovala všechny sporty, které mě zajímaly. Sportovní fotografie je sama o sobě sport. Je to opravdu hra, zachytit lidi nepřipravené a přesvědčit je, aby zapomněli, že jsou fotografováni,“ líčila jedna z mála žen v řadách sportovních fotografů.