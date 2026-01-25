Nafotil zázrak lidského stvoření. Převratné snímky zneužili odpůrci potratů

Veronika Pitthardová
Ve své době to byla revoluce, zázrak techniky. První snímek lidského plodu v polovině šedesátých let ohromil svět a číslo magazínu Life, na jehož titulní straně se objevil, se vyprodalo za čtyři dny. Brzo se stal součástí vášnivých debat o tom, kdy a jak začíná lidský život. Jeho příběh vypráví další díl seriálu Slavné fotografie.
Ze série snímků Drama života před narozením švédského fotografa Lennarta Nilssona

Ze série snímků Drama života před narozením švédského fotografa Lennarta Nilssona | foto: Lennart Nilsson/Bukowskis

Ze série snímků Drama života před narozením švédského fotografa Lennarta Nilssona
Lennart Nilsson: Zrození dítěte
Lennart Nilsson: Zrození dítěte
Titulní strana časopisu LIFE z dubna 1965.
14 fotografií

Psal se konec dubna roku 1965, když se na titulní straně slavného časopisu Life objevil snímek osmnáct týdnů starého lidského plodu. Zřetelně na něm vidíme hlavu, obličejové rysy, končetiny i pupeční šňůru. Tělo jako by se vznášelo v temném, beztížném prostoru.

Snímek Lennarta Nilssona byl součástí rozsáhlé série Drama života před narozením, která krok za krokem mapovala vývoj lidského života od oplodnění až po okamžik těsně před narozením. Švédský fotograf navázal na tradici fotografických esejů, ale posunul ji do oblasti, kam se dosud žádný jeho předchůdce nedostal.

Slavné fotografie

„Jsem fotožurnalista. Ať pracuji na knihách, filmech nebo v časopisech, vždy chci vyprávět příběh,“ vysvětloval později. Jenže tento příběh nešlo vyprávět klasickými fotografickými prostředky. Nilsson proto strávil roky vývojem vlastní techniky a navazováním spolupráce s lékaři a nemocnicemi.

První fotografie pořídil v nemocnici Sabbatsberg ve Stockholmu v roce 1952. Z výsledku byl nadšený. „Lidská bytost – zcela obyčejná lidská bytost! Může existovat vznešenější téma? Jedině snad mapa světa vytvořená z fotografií, mapa odhalující, jak moc se navzájem podobáme, navzdory fantaziím, které tvrdí opak,“ nechal se slyšet.

Lennart Nilsson v laboratoři jedné ze švédských nemocnic, kde vznikly jeho...

V následujících sedmi letech pracoval na svém vysněném projektu s dalšími čtyřmi nemocnicemi ve Stockholmu. K dispozici měl speciální makrooptiku a upravené mikroskopické objektivy, které mu umožnily fotografovat detaily lidského embrya z bezprostřední blízkosti. Pracoval také s endoskopy, které lékaři zaváděli nastávajícím matkám do dělohy.

Ale pozor. Většina snímků vůbec nevznikla v děloze, nýbrž mimo lidské tělo. Jsou na nich embrya a lidské plody po spontánním potratu, mimoděložním těhotenství nebo interrupci. Nilsson je fotografoval v laboratorních podmínkách, ponořené do tekutiny a pečlivě nasvícené tak, aby odpovídaly skutečným fázím vývoje.

Ze série snímků Drama života před narozením švédského fotografa Lennarta Nilssona
Ze série snímků Drama života před narozením švédského fotografa Lennarta Nilssona
Lennart Nilsson: Zrození dítěte
Lennart Nilsson: Zrození dítěte
14 fotografií

„Fotografoval jsem lidské embryo šest až sedm týdnů po oplodnění, kdy bylo velké pouze osmnáct milimetrů. Vzorek jsem umístil do skleněné nádoby s trochou tekutiny. Poté jsem ho položil na skleněnou baňku, pod niž jsem umístil reflektor, který vzorek prosvítil silným světlem. Tímto způsobem jsem mohl zachytit všechny detaily: mozkové hemisféry, zárodky úst, nosu a uší, stejně jako ruce a nohy,“ vysvětloval.

Výsledkem byla vědecky přesná rekonstrukce vývoje plodu, jež se stala základem publikace Ett barn blir till (Zrození dítěte).

„Před deseti lety nám švédský fotograf Lennart Nilsson řekl, že hodlá fotografovat jednotlivé fáze lidské reprodukce od oplodnění až po okamžik těsně před porodem. Bylo nemožné, abychom nevyjádřili jistou skepsi ohledně jeho šancí na úspěch, ale Nilsson to nevnímal. Jednoduše řekl: ‚Až ten příběh dokončím, přinesu vám ho.‘ Lennart svůj slib dodržel. Přiletěl ze Stockholmu do New Yorku a přinesl nám podivuhodně krásný a vědecky jedinečný barevný esej, který najdete v tomto čísle,“ vzpomínal šéfredaktor Life George P. Hunt.

Iluze

Háček nastal tam, kde ho nikdo nečekal. Mnoho čtenářů si myslelo, že Nilssonovy fotky nabízejí autentický pohled do dělohy těhotných žen. A právě tento dojem zásadně ovlivnil pozdější přijetí snímků mimo jeho původní vědecký a vzdělávací kontext.

Plod ve formalínu na fotografii Lennarta Nilssona z roku 1952
Embryo ve formalínu na fotografii Lennarta Nilssona z roku 1952

Zpočátku převládal obdiv k technickému průlomu, teprve později se začalo mluvit o etice. O tom, zda je v pořádku tímto způsobem fotografovat embrya a lidské plody. Kritici upozorňovali, že Nilssonovy snímky ukazují plod jako samostatnou bytost, zatímco tělo ženy, její zkušenost i fyzickou realitu těhotenství zcela pomíjí.

Od 70. let se Nilssonovy fotografie začaly objevovat i v kampaních proti interrupcím. Obrazy, které měly původně vysvětlovat a ukazovat, začaly fungovat spíš jako silný emocionální apel.

Sám Nilsson se od takového využívání svých snímků opakovaně distancoval a upozorňoval, že je pořizoval jako dokument a pomůcku k porozumění, nikoli jako nástroj politického boje.

Ze série snímků Drama života před narozením švédského fotografa Lennarta Nilssona

Navzdory všem kontroverzím zůstává série Drama života před narozením jedním z důležitých mezníků moderní fotografie. Změnila způsob, jakým se v medicíně pracuje s obrazem, ovlivnila výuku biologie i sexuální výchovu.

Předznamenala dobu, kdy se pohled na nenarozené dítě stal samozřejmostí díky ultrazvuku. Nilsson tehdy ukázal něco, co svět do té doby neviděl. A tím zásadně proměnil i to, jak o počátku lidského života přemýšlíme.

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Nafotil zázrak lidského stvoření. Převratné snímky zneužili odpůrci potratů

Ze série snímků Drama života před narozením švédského fotografa Lennarta Nilssona

Ve své době to byla revoluce, zázrak techniky. První snímek lidského plodu v polovině šedesátých let ohromil svět a číslo magazínu Life, na jehož titulní straně se objevil, se vyprodalo za čtyři dny....

Zelená politika může rozbít EU. Plošně konat „dobro“ je drahé, říká ekonom Zámečník

Miroslav Zámečník

Jak se Čechů dotknou plánované masivní dotace německé vlády pro tamní průmysl? Proč dopad připravovaných emisních povolenek pro domácnosti (ETS 2) bude pro lidi na východě Evropské unie mnohem...

Když jde Číňan k lékaři. Kvalita péče je rozdílná, nemoc může zruinovat rodinu

Úroveň lékařské péče v Číně značně kolísá. Na snímku špičkové pracoviště na...

Od naší spolupracovnice v Číně Když se řekne zdravotní péče, v Číně to může znamenat leccos. Hodně záleží na tom, kam se k doktorovi vydáte. Rozdíly jsou nebetyčné. V praxi tak působí jako dva světy v jednom: moderní východní...

Neplýtvat neznamená vařit ze zbytků. Stále více restaurací jde cestou zero-waste

Restaurace Baldío se snaží zpracovávat i části surovin, které by jiní vyhodili....

Udržitelné vaření se v posledních letech stává větším a větším trendem. Navíc už nejde jen o ekologii, na významu v gastronomii získává i ekonomický rozměr. Vaření „ze zbytků“ ovšem vyžaduje odlišný...

Mrázka zastřelili kvůli Setuze, šlo o byznys, promluvila policie. Vražda je promlčená

Kmotr František Mrázek na oslavě podniku Setuza, který se konal v červenci roku...

Je to definitivní. Vrah kmotra podsvětí Františka Mrázka, kterého zastřelil před dvaceti lety, už nikdy nebude potrestán. Vražda kontroverzního podnikatele je totiž od neděle podle zákona promlčena....

Agenti v Minneapolisu zastřelili muže. Ať dělají svou práci, reaguje na kritiku Trump

Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu hlídají oblast, kde se...

Muž postřelený federálními agenty v Minneapolisu při sobotní potyčce zemřel. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že byl ozbrojený a agent střílel v sebeobraně. Guvernér státu Minnesota Tim Walz...

Ukrajinci děkují Česku za pomoc. Ruské útoky na energetiku nahněvaly i Slovensko

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem...

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha poděkoval Česku za praktickou pomoc, která pomáhá zmírnit energetickou krizi způsobenou ruskými útoky. K utrpení ukrajinských civilistů kvůli útokům na...

Ruské drony útočily na Kyjev a Charkov. Přes milion lidí v zemi je bez elektřiny

Ruské drony útočily na ukrajinské hlavní město Kyjev, jeden člověk zemřel. (24....

Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinské metropole Kyjev, útoky hlásil i Charkov. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. V Kyjevě jeden člověk zahynul, další jsou...

„Nenašli jsme společnou cestu.“ V UDG po dvaceti letech končí polovina kapely

UDG pokřtili desku Emotikon. (Lucerna Music Bar, Praha, 30. března 2016)

Kapela UDG, kterou proslavily hity jako Hvězdář, Motýl nebo Kurtizána, po více než dvaceti letech vymění část členů. Skupina oznámila, že byť navenek mohla působit stabilně, uvnitř se ukazovalo, že...

