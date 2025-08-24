Hluboké hnědé oči, ve kterých se každý muž snadno utopí. Jemné rysy, jejichž až klasicky dokonalou formu umocňuje nezvykle krátký sestřih. Lákavé ženské křivky, jejichž kouzlo podtrhuje fakt, že ňadra nejsou vidět v celé své kráse.
Fotka zcela nahé manželky slavného herce Bruce Willise poskytovala mnoho důvodů, proč by si čtenář měl koupit magazín Vanity Fair. Ale důvod, proč se stala ikonickou, byl jiný a těžko přehlédnutelný: velké, vypouklé břicho.
„Dnes je to skoro nepředstavitelné, ale portrét nahé a těhotné Demi Moore na obálce časopisu Vanity Fair byl v roce 1991 skutečně skandální. Pro některé lidi to bylo šokující a morálně urážlivé,“ připustila sama autorka fotografie Annie Leibovitzová.
Snímek ale také odstartoval módu, kdy se těhotné ženy v různých stupních nahoty ukazovaly na předních stránkách ženských a společenských magazínů. Přičítá se mu příchod těsných těhotenských oděvů zdůrazňujících obliny vypuklého břicha. A feministky ho oslavovaly jako odvážné prolomení jednoho z posledních tabu ženské sexuality.
Neplánovaná fotka
Leibovitzová tvrdí, že nic z toho nebylo jejím záměrem. Prostě dostala zakázku portrétovat herečku, která právě zabodovala romantickým hitem Duch a potřebovala zpropagovat svůj další film, nyní již pozapomenutou komedii Řezníkova žena.
Angažmá Annie Leibovitzové bylo poměrně logickým krokem. Dokumentovala svatbu Bruce Willise a Moore, tehdy devětadvacetiletou herečku zachytila už během jejího prvního těhotenství – tyto snímky nicméně nebyly určeny pro veřejnost.
Bývalá fotografka Rolling Stones měla na začátku devadesátých let už výsadní postavení jako jedna z nejvlivnějších a nejuznávanějších portrétních fotografek na světě, která dokázala spojit glamour s uměním. S podobnou zakázkou však ještě neměla zkušenosti. Po poradě s editorkou Vanity Fair se rozhodla, že půjde cestou „glamour a sexy looku“, a pro herečku vybrala zelený saténový župan a svůdné černé prádlo.
Ikonická fotka, na níž má Moore na sobě jen diamantové náušnice a prsten s 30karátovým diamantem, vznikla prakticky náhodou. Leibovitzová ji pořídila až na konci focení a původně byla určená jen pro herečku. „Víš, tohle by byla skvělá obálka,“ řekla prý Leibovitzová své těhotné modelce.
Editorka měla strach, že pokud nahatou fotku skutečně dají na obálku, Demi Moore bude zuřit. O to víc byla překvapená, když bez okolků souhlasila. „Nebylo by úžasné, kdybychom na obálku použili tohle?“ řekla prý Leibovitzové.
Obrovský hit
Žádná z nich si ale nedokázala představit, jakou senzaci odvážný snímek vyvolá. „Nebyla jsem úplně naivní, ale nikdy by mě nenapadlo, že to bude mít takový dopad. Prostě jsem tím jen ukázala svůj názor, totiž že se ženy nemohly během těhotenství vyjádřit,“ sdělila hvězda filmů Skandální odhalení či Neslušný návrh portálu Interview Magazine.
Zájem o neobvyklé číslo Vanity Fair byl obrovský. Na newyorském nádraží Grand Central během ranní špičky okamžitě zmizelo z novinových stánků a celkem se prodalo o více než 500 000 výtisků více, než se očekávalo. Módní a společenský měsíčník získal 75 000 nových předplatitelů.
Pro prudérnější část Ameriky ale bylo vydání s Demi Moore trochu moc. Některé novinové stánky ho vystavovaly v bílém obalu, jako by se jednalo o pornografický časopis. Některé supermarkety ho odmítly prodávat úplně. Konzervativnější venkov herečce vzkazoval: Co to je za nevkus? Co si o tom budou myslet tvoje děti, až vyrostou?
Demi Moore podobné reakce jen ironicky komentovala a tvrdila, že se při focení cítila „okouzlující, krásná a svobodnější“. Rozruchu kolem fotky prý nerozumí ani o tři dekády let později. „Nechápala jsem, proč se to tak řeší. Proč se těhotné ženy musí schovávat? Proč musíme popírat, že jsme měli sex? Je za tím strach. Že když ukážete břicho, znamená to, že jste měli sex.“
Fotka v Americe skutečně něco změnila. Od budoucí matky se totiž tehdy stále očekávalo, že bude chodit cudně zakrytá, bude se chovat zdrženlivě a svou sexualitu obětuje ve prospěch potomka. „V té době to působilo kontroverzně, jako odvážný, ale jednorázový počin. Ale tato jediná fotosérie navždy změnila vnímání toho, co to znamená být těhotnou ženou,“ zdůrazňuje portál stanice KQED.
|
Herzigová se culila na své vnady, její fotky vyhrály „podprsenkovou válku“
Dnes už to není žádná vzácnost, z „pózování s bubnem“ se stala poněkud otravná móda. Těhotná se už na obálkách časopisů odhalila Cindy Crawfordová, Jessica Simpsonová, Britney Spearsová, Claudia Schifferová či Serena Williamsová. Kim Kardashianová si zase vystavila nahaté selfie na sociálních sítích a skoro se zdá, že každá matka dnes musí mít památku na doby, jak vypadala v rouše Evině, když v jejím těle rostl nový život.
Annie Leibovitzovou taková revoluce těší. Je ráda, že díky její práci se změnil pohled žen na vlastní tělo. Z technického hlediska však slavný snímek nepovažuje za příliš povedený. „Byla to populární fotografie, průkopnická. Ale nemyslím si, že sama o sobě to je dobrá fotografie. Kdyby to byl skvělý portrét, nezakrývala by si prsa. A nemusela by se dívat do objektivu.“
Tvůrkyně ikonických fotografií
Těhotná Demi Moore je nicméně dodnes uváděna mezi jejími nejznámějšími díly – přesto, že v tvorbě slavné fotografky má obrovskou konkurenci. Leibovitzová osobně za své nejdůležitější dílo považuje snímek nahého Johna Lennona v objetí s Yoko Ono, který pořídila jen pár hodin před jeho smrtí.
Umělecký magazín Arstper zase klade na první místo herečku Whoopi Goldbergovou ve vaně plné mléka. Inspiraci pro politicky provokativní portrét byl skeč komičky o černošce používající čistící prostředek Clorox, aby si vybělila kůži. Laškovný výraz a vyplazený jazyk byl dílem náhody, Goldbergová totiž ve vaně uklouzla.
Tvorba dnes pětasedmdesátileté rodačky z Connecticutu se vyznačuje vysokou stylizací a pečlivou kompozicí, díky níž její fotky vypadají jako malby – zřejmě pozůstatek studia umění.
Svou kariéru započala dokumentováním protestů proti válce ve Vietnamu či života v izraelském kibucu, kde chvíli pobývala. Pak do jejího života vstoupili Rolling Stones, s nimiž v polovině sedmdesátých let absolvovala turné po USA. Divoký rockový život se na ní silně podepsal. „Všecko, co si představujete, že jsem při něm mohla dělat, jsem dělala,“ vypráví o své závislosti na drogách.
Pozdější práce ji katapultovala do role špičkové fotografky celebrit. Před objektivem měla Leonarda DiCapria, Arnolda Schwarzeneggera, Meryl Streepovou či Kate Mossovou. Zachytila i bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu s rodinou a jako první Američanka fotila britskou královnu Alžbětu II.
Ke svým dokumentárním začátkům se v devadesátých letech vrátila během války v bývalé Jugoslávii. Hrůzy ničivého konfliktu zachytila svým typicky uměleckým stylem. Dokladem je citlivý, přesto děsivě vypovídající snímek, který pořídila v Sarajevu: převrácené kolo, od kterého se táhne krvavá stopa.