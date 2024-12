Jako váleční veteráni. Brutální koulovačka na Princetonu zohyzdila studenty

Mohla by to být dobová fotografie zachycující následky války gangů kdesi v zapadlých koutech britského Birminghamu. Tři zbídačení mladíci pózují v promoklých a krví potřísněných kabátech. Úsměv na jejich tvářích člověk nenajde, možná dávku hrdosti a úlevy: „Přežili jsme.“ Tržné rány a opuchlé oči se dříve nebo později zahojí, ubránění cti za to stálo.

Jen těžko by člověk prosycený přecitlivělými společenskými normami jednadvacátého století tipoval, že na snímku sedí tři studenti prvního ročníku prestižní americké Princetonské univerzity, kteří si zažili tradiční přijímací rituál. Brutální koulovačku, při které „bažanti“ museli ukázat „mazákům“, že si zaslouží místo ve stejných školních lavicích.

Vlevo sedící Darwin R. James, téměř z profilu zachycený John P. Poe a mladík s rukavicí na levé ruce Arthur L. Wheeler v prosinci 1892 testem prošli. Dodnes nikdo neví, proč se po krvavé akci rozhodli pózovat fotografovi. Oficiální univerzitní blog si před pár lety položil poetickou otázku. „Bylo to snad na oslavu hrdinství, nebo šlo o vzpurný protest proti plnění sněhových koulí kameny?“

Ano, i k tomu se ostřílení studenti vyšších ročníků na sklonku devatenáctého století uchylovali. A jejich oběti končily se zničenými tvářemi, které si ničím nezadaly se známou fotografií legendárního kanadského hokejového brankáře Terryho Sawchuka.

Krev na tvářích studentů

Budoucnost ukázala, že studium na Princetonu se hrdinům z fotografie vyplatilo. James se oženil s jistou Gladys Underwoodovou, dědičkou Underwood Typewriter Company, jedné z největších firem na výrobu psacích strojů. O kariéru měl postaráno i Poe, jehož otec, bratranec slavného spisovatele Edgara Allan Poea, byl generálním prokurátorem státu Maryland.

Sněhovým terorem si prošla řada slavných absolventů této univerzity, ke kterým se řadí třeba český archeolog Jiří Frel, spisovatel Francis Scott Fitzgerald či matematik Alan Turing. Čas od času se o krvavé princetonské tradici psalo i v lokálním tisku. V sobotním vydání The Pittsburgh Dispatch z 8. března 1890 titulek hlásá: „Sněhové koule na Princetonu nadělaly paseku na mnohých hlavách.“

O den dříve se podle listu odehrála největší sněhová bitva, jakou kdy Princeton zažil: „Jakmile se třídy prváků a druháků sešly kolem půl šesté večer před halami Whig a Clio, začala bitva. Prváci nejprve pobíhali kolem dokola, ale pak našli odvahu a zaútočili. Druháci však jejich atak odrazili. Prváci se nevzdali, ale po šesté hodině už po tvářích poloviny zúčastněných stékala krev. Nováčci se dali na ústup z areálu univerzity. Před ordinací doktora Bergena se pak vinula dlouhá řada chlapců, kteří čekali na ošetření,“ popsal reportér divokou sněhovou bitvu.

Yale, prase a úd britského premiéra

Brutální koulovačky nebyly pouze výsadou Princetonu, pozadu nezůstávali ani studenti Yaleu. Už od poloviny osmnáctého století zde bylo nepsaným pravidlem, že studenti prvních ročníků vyzvou druháky ke sněhové bitvě, a to „nejpozději během listopadu, nebo jakmile napadne první sníh“. Na špičkování žáků dohlíželi přímo v kampusu profesoři. Dobové prameny popisují „krveprolití“, kterým tyto akce často končily.

V roce 1786 proto tehdejší prezident univerzity Ezra Stiles koulovačky zakázal. Nařízení však platilo pouze na pozemcích školy, tradiční akce tak pokračovaly, jen bez dozoru a oficiálního posvěcení od vedení Yaleu.

Ani o dvě století později podobné iniciační rituály pro studenty prvních ročníků z prestižních univerzit nevymizely. Koulovačky už jsou kvůli brutalitě a nedostatku sněhu minulostí, vynalézavost však nezná mezí. Důkazem budiž kauza z roku 2015, které čelil tehdejší britský premiér David Cameron. Na paškál si ho vzal ve své knize bývalý místopředseda konzervativců Lord Ashcroft.

V poutavé publikaci popisuje, že Cameron se během studií na Oxfordu spřátelil s marihuanou, což překvapí málokoho. Tím však příběh nekončí, jeden z nejznámějších britských politiků podle Ashcrofta prošel také iniciačním rituálem studentského spolku Piers Gaveston Society. Cameron musel v rámci této „pobuřující ceremonie“ vložit své intimní partie do úst mrtvého prasete. Ashcroft uvedl, že z tohoto mezidruhového „milostného“ aktu existují i fotografie.