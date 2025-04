Příběh, jehož pointa se vznáší vysoko na oběžné dráze Země, začíná skromně v jednom zapadlém supermarketu na Floridě. Jen pár dní před svou neslavnější misí do něj nakráčel jistý John Glenn, astronaut a jeden ze symbolů vesmírného programu Spojených států.

Rychle zamířil do sekce s drobnou elektronikou, dobře věděl, co chce v zaplněných regálech ulovit. O pár minut později už si v košíku nesl drobný fotoaparát Contax a ruličku 35mm filmu. Výbava za pár dolarů měla o několik dní později vstoupit do historie.

Americký projekt Mercury, jenž měl za cíl dostat do vesmíru prvního člověka, odstartoval v říjnu 1958. O rok později NASA představila sedm odvážlivců, ti se měli v letech následujících o do té doby nemyslitelný kousek postarat. Po prvotním zklamání přišel na sklonku roku 1960 dílčí úspěch v podobě suborbitálního bezpilotního letu, následoval další test, tentokrát s šimpanzem Hamem na palubě. Americké naděje však 12. dubna 1961 pokazil Jurij Gagarin.

Američané se ovšem nenechali odradit a o pár týdnů později suborbitální let absolvovali v těsném sledu za sebou astronauti Alan B. Shepard a Virgil I. „Gus“ Grissom. Kolečko testů uzavřely orbitální lety, nejprve bez pilota a následně s šimpanzem Enosem. Prvnímu americkému pilotovanému orbitálnímu letu již nestálo nic v cestě.

Cesta na oběžnou dráhu

Velení vybralo jako pilota Glenna, zálohu mu dělal M. Scott Carpenter. Oba podstoupili náročný mnohaměsíční trénink, neúspěch nepřicházel v urputném boji se Sověty v úvahu. Sedmadvacátého ledna 1962 se Glenn nasoukal do skafandru a za pomoci asistentů usedl do kapsle, která mu měla být těsným dopravním prostředkem po oběžné dráze Země. Odpočet do startu se zastavil na čase 13 minut, nad mysem Canaveral byly mraky, což znemožňovalo pozorování startu.

Start byl odložen na 20. února. Glenn se toho rána opět oblékl do své „pracovní kombinézy“, předtím si dopřál bohatou snídani v podobě steaku a vajíček. K vybavení si přibalil i malý fotoaparát. Před hangárem S nasedl do přistavené dodávky, jež ho dovezla k asi šest kilometrů vzdálenému startovacímu komplexu. Cesta trvala jedenáct minut a Glenn mohl z okénka pozorovat obří nosnou raketu Atlas, která měla vynést jeho modul Friendship 7 na oběžnou dráhu, píše NASA na svých webových stránkách.

Když ho technici po nezbytných procedurách pevně připoutali do nepříliš pohodlné sedačky a zavřeli za ním vstup, Glenn trpělivě vyčkával. V kapsli nakonec kvůli několika odkladům strávil čtyři hodiny. V 9:47 ráno místního času se konečně zažehly tři motory rakety Atlas a Glenn se vydal na historickou misi. Po dvou minutách a devíti sekundách se dva motory oddělily a raketu od té doby poháněl pouze jeden středový, v pěti minutách letu se Glenn rozloučil i s ním. Modul Friendship 7 byl na oběžné dráze.

Po oddělení se modul stočil tepelným štítem směrem k dráze letu, Glenn vyhlédl z malého okénka a pod sebou viděl nezaměnitelný tvar Floridy. Vytáhl fotoaparát a pořídil první snímek. Mimo záběr si všiml nosné rakety. Během prvního obletu v pravidelných intervalech hlásil technický stav modulu i průběh letu, úspěšně držel předepsanou výšku. Na malou chvíli oněměl, když spatřil svůj první orbitální západ i východ slunce.

Vesmírné divadlo

Pak se za oknem odehrálo představení, které vstoupilo do dějin. Jako by ve vesmíru kousek od Friendship 7 poletovaly jakési zvláštní světlušky. Glenn zamířil fotoaparát a zmáčkl spoušť. Zachytil cosi abstraktního, kousek Země, sluneční paprsky a tajemné odlesky. Z přepisu komunikace s pozemním velením mise je patrný jeho úžas.

Glenn: Tady je Friendship 7. Pokusím se popsat, co se teď děje. Jsem uprostřed jakési masy velmi malých částic, které jsou dokonale nasvícené, skoro jako by svítily. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Vypadá to, jako by kolem mě kroužily. Takové malé hvězdy, celá sprška hvězd. Vidím je všude.

Velení mise: Příjem, Friendship 7. Slyšíte, že by ty částice nějakým způsobem dopadaly na kapsli? Přepínám.

Glenn: Negativní. Putují stejnou rychlostí, jako já, vzdalují se jen minimálně. Pohybují se ale jinak, jako by kroužily kolem kapsle. Zmizí a zase se vrací.

Magický moment se dočkal vysvětlení až po přistání. Ukázalo se, že jde o odraz slunečních paprsků na krystalcích vodní páry z dechu a potu, vypouštěných ventilem mimo kabinu. Glenn se po chvilce začal věnovat předepsaným úkonům. Snědl své jediné jídlo za celou dobu pobytu na oběžné dráze, v rámci experimentu spořádal jablečný protlak a pilulku xylitolu.

Drama, při kterém šlo o život

Po přeletu mysu Canaveral, krátce po začátku druhého obletu Země, přišly první potíže. Kontrolka na pultě jednoho z operátorů na Zemi signalizovala uvolnění tepelného štítu. Pokud by to byla pravda, kabina modulu by po vstupu do atmosféry shořela. Existovala však naděje, že štít je na svém místě a vadná je jen signalizace.

Pozemní kontrola nenápadně zjišťovala, v jaké poloze je spínač pro uvolnění tepelného štítu. Glenn byl naštěstí natolik zaneprázdněn ručním řízením lodi, že spínač zkontroloval a celou věc pustil z hlavy. Až když se ho Shepard, který se při misi staral o sledování lodi během letu, zeptal, zda neslyší nějaké rány, došlo mu, že něco nebude v pořádku.

Mezitím technici na Zemi vymysleli řešení. Tepelný štít nebyl upevněn přímo ke dnu kosmické lodi, ale pod ním byl schovaný „airbag“ tlumící dopad kabiny na hladinu oceánu. K uvolnění zámků štítu a naplnění vaku docházelo normálně těsně před přistáním. Během sestupu se štít nesměl posunout a musel zůstat na správném místě.

Na vnější straně tepelného štítu bylo pomocí tří plechových pásků upevněné pouzdro s brzdícími raketami. Při normálním průběhu letu je měl astronaut před vstupem do atmosféry odhodit. Tentokrát měl Glenn tento krok přeskočit a pásky měly „přidržet“ štít na správném místě. Pouzdro s raketami samozřejmě změnilo aerodynamické charakteristiky dna kabiny a nikdo nedokázal odhadnout, jak dlouho pásky štít udrží, než je vysoká teplota přepálí. Ale nebylo na výběr.

Minuty v nejistotě

Řídící středisko rozhodlo o ukončení letu po třetím obkroužení Země. V čase 4 hodiny a 30 minut po startu byla zahájena sestupová sekvence. O pět sekund později zážeh tří brzdicích raket zpomalil kabinu tak, že začala klesat. O dalších 10 minut později vstoupila loď Friendship 7 do atmosféry a obklopil ji oblak žhavé plazmy, který přerušil radiové spojení. V řídicím středisku nikdo ani nedýchal. Netušili, zda Glenna ještě někdy uslyší a jestli se velký úspěch nestane zároveň tragédií.

Shepard věděl, že musí čekat, ale do mikrofonu neustále opakoval: „Tady Mys. Friendship, jak mě slyšíte? Přepínám!“. Dlouho se ozývalo jen praskání z éteru. Teprve po šesti minutách z reproduktoru zaznělo: „... jasně a hlasitě. Jak mě slyšíte?“ Místo dopadu se kvůli změněné aerodynamice posunulo asi o 10 kilometrů proti plánu. Záchranný torpédoborec USS Noa spěchal na místo. Kabinu vylovil 17 minut po jejím dopadu na vodní hladinu (celý příběh Johna Glenna si můžete přečíst v obsáhlém článku zde).

Glenn se v následujících letech stal živoucí legendou amerického vesmírného programu. Stal se rovněž nejstarším člověkem, který byl ve vesmíru, v roce 1998 mu při misi STS-95 bylo 77 let. Mezi lety 1975 až 1999 si střihl rovněž úspěšnou kariéru politika coby senátor za stát Ohio. Zemřel 8. prosince 2016 ve věku 95 let.

Německý sběratel vesmírných fotografií Daniel Blau připomíná i jeho zápis do dějin fotografie. Snímky z mise Friendship 7 jsou prvními barevnými fotografiemi pořízenými ve vesmíru. „A rozhodně jde o nejdražší fotky v dějinách, když si vezmeme, kolik miliard dolarů padlo na to, aby se Glenn mohl dostat na oběžnou dráhu,“ dodává pobaveně Blau pro list The Guardian.