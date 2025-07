Když se později rozjelo vyšetřování, ukázalo se, že špatně bylo snad úplně všechno.

V dvaadvacetipatrovém hotelu nebyly žádné únikové východy.

Žádné sprinklery, požární alarm nefungoval.

Pokoje neměly ohnivzdorné dveře, zato luxusní koberce, tapety a dřevěný nábytek představovaly pro plameny ideální potravu.

Dva roky stará budova neměla vnější požární schodiště, pouze dvě vnitřní sloužící hlavně jako záloha při poruše výtahu. Když oheň propukl naplno, staly se z nich obří komíny naplněné dusivým, toxickým kouřem.

A i když se po nich několika nešťastníkům podařilo doklopýtat až k východu na střechu, v hrůze zjistili, že je zamčeno. Když hasiči po deseti hodinách požár dostali pod kontrolu, u železných dveří našli třiadvacet spečených mrtvol.

Ohnivé inferno do základů otřáslo zemí, která pod tvrdou rukou vojenské diktatury prožívala ekonomický skok srovnatelný s poválečnou obrodou Německa. Hotel Daeyeonggak byl jeho symbolem, vždyť byl jednou z prvních výškových budov v Soulu, právě tady se ubytovávali Američané a zahraniční diplomaté.

„Za zfušovanou kolaudaci nakonec potrestali pouze ředitele hotelu a jednoho manažera. Přetrvávalo přesvědčení, že stejně to funguje i jinde, v hotelu Daeyeonggak jen měli smůlu. Následovaly další obří požáry a katastrofy, které ztrapnily Jižní Koreu v zahraničí. Byl to výsledek posedlosti rychlostí a naprosté lhostejnosti k bezpečnosti během éry našeho hospodářského rozvoje,“ napsal portál Sedaily.com.

Příliš krátký žebřík

Požár vypukl na Štědrý den ráno v hotelové restauraci nacházející se v druhém patře hotelu. Pozdější vyšetřování ukázalo, že příčinou byla exploze propanbutanové bomby. Plameny se děsivou rychlostí rozšířily, na místo dorazily všechny hasičské jednotky v Soulu, později i jihokorejská armáda, prezidentská garda a vrtulníky americké 8. armády.

Už bylo pozdě. Hodinu po explozi v kuchyni byla celá budova plamenech, ohnivé inferno dál rozfoukával prudký vítr.

Hosté uvěznění ve vyšších patrech rozbíjeli okna a křičeli, ale nebylo jim pomoci. Nejdelší žebřík dosáhl jen do sedmého patra, hasiči neměli žádné záchranné doskočné matrace. Zoufalí lidé tísnění nesnesitelným žárem a dusivým kouřem nakonec volili zoufalé řešení: skok do prázdna.

Celkem jich bylo osmatřicet. Nepřežil ani jeden. Jejich tragédii sledovalo v přímém přenosu sedm set tisíc Korejců. „Viděl jsem v televizi lidi držící se zuby nehty okenních rámů. Pak padali dolů. Bylo to strašné. Na místě byly velké davy čumilů. Sám jsem zvažoval, že tam půjdu, ale nakonec jsem to neudělal,“ popsal pro Korea Herald dnešní osmdesátník Kang In-gu.

Na místo dorazili i lučištníci, kteří se do vyšších pater pokusili vystřelit šípy s provazy. Marně, provazy byly příliš těžké. Dva hosté skočili na ližiny prolétávajících helikoptér, ale neudrželi se na nich. Asi deset zoufalců se z hořících pokojů vrhlo s matracemi v ruce. Doufali, že dopadnou do měkka a zachrání si život.

Právě tuto scénu na místě neštěstí zachytil Kim Tong-džun, fotograf deníku Shinmun Daily. Jeho snímek obletěl svět, o rok později byl oceněn v soutěži World Press Photo. „Muž skákající z hořícího hotelu Daeyeonggak v Soulu. Matrace jeho pád nezmírnila, zemřel na následky zranění,“ stojí v popisce fotky, jež zůstává mementem jednoho z nejhorších neštěstí v historii Jižní Koreje.

„Byl to první požár výškové budovy v Jižní Koreji. Dnešní Soul je městem mrakodrapů, ale tehdy hotel Daeyeonggak výrazně vyčníval nad nízkou zástavbu. Byl to symbol úspěchu a moderního luxusu. Tragédie se stala podnětem pro zvýšení požární bezpečnosti, vedla ke změnám stavebních předpisů, přísnějším regulacím a zdokonalení reakce na požáry,“ píše portál The Korea Herald.

V korejských zdrojích nelze dohledat, že by ověnčený snímek vyvolal otázky ohledně novinářské etiky. Možná se na to v sedmdesátých letech ještě tolik nehrálo, možná tehdy byla Jižní Korea ještě příliš vzdálená a rozvojová země na to, aby se v jejím případě mediální teoretici s podobnými problémy trápili.

Letmý pohled do historie našeho seriálu ukazuje, že v jiných případech podobné snímky budily značné kontroverze. Ukázkovým případem je „Padající muž“ z 11. září 2001, kterého u severní věže Světového obchodního centra zachytil fotograf agentury AP Richard Drew.

Fotka, již den po útoku otiskly The New York Times a stovky dalších listů po celém světě, vyvolala protesty rozlícených čtenářů. Stěžovali si, že noviny nemístně zasahují do soukromí obětí teroristického útoku a dělají z jejich smrti pornografii. Autocenzura v zjitřené atmosféře zafungovala, Drewova fotografie a záběry dalších skokanů na dlouho zmizely z médií.

Vánoční tragédie v Soulu může připomínat i požár hotelu Winecoff v Atlantě, při němž v prosinci 1946 zahynulo 119 lidí. Zoufalé hosty skákající z patnáctipatrového hotelu tehdy nafotil student Arnold Hardy, který za své snímky jako první amatérský fotograf v historii získal Pulitzerovu cenu.

Později se ukázalo, že to nebyla náhoda, Hardy šel štěstíčku dost naproti: když osudový večer cestou z taneční zábavy zaslechl hasičské sirény, zavolal na stanici, představil se jako novinář a zeptal se, kde hoří. Na místě pořídil celou sérii fotek, tři z nich druhý den prodal za tři sta dolarů agentuře AP. Štěstí v neštěstí měla i letící dívka na snímku, za který získal Pulitzera – zlámala si snad všechny kosti v těle, ale přežila.