Osamělý job. JFK se ohnul pod tíhou světa, fotograf zachytil jeho tajné utrpení

Autor:
Seriál
Nahoře vždycky nejvíc fouká. A funkce amerického prezidenta je nakonec nejosamělejší job na světě... Právě pod tímto názvem se zapsal do historie i intimní portrét Johna Fitzgeralda Kennedyho, který tři týdny po jeho inauguraci pořídil v Oválné pracovně George Tames. Jeho příběh přinášíme v dalším díle seriálu Slavné fotografie.
George Tames: Loneliest job (1961)

George Tames: Loneliest job (1961) | foto: George Tames / Swann Auction Galleries

Fotograf George Tames přebírá v Bílém domě od prezidenta Dwighta Eisehowera...
George Tames: Pohřeb Franklina Delano Roosevelta ve Washingtonu D.C. (14. dubna...
George Tames: Portrét Dwighta Eisenhowera
George Tames: Senátor John F. Kennedy (1955)
35 fotografií

Tu fotku si můžete na pár kliknutí pořídit v e-shopu The New York Times. V největším formátu a s fešným černým rámem vás vyjde na 265 dolarů, tedy asi 5 400 korun. Součástí je i certifikát pravosti a malá vodováha, aby vám to doma viselo pěkně rovně.

Slavné fotografie

No nekupte to – vždyť to je kus moderní americké historie. V únoru 1961 ji zastavil George Tames, který jako fotoreportér Timesů dostal za úkol zmapovat jeden den čerstvě jmenovaného prezidenta.

Snímek nazvaný Loneliest job není klasický portrét: Tames prezidenta při čekání na francouzského velvyslance vyfotil zezadu, v protisvětle, jak na pracovním stole cosi studuje...

„Je to dojemný snímek. Kennedy v Oválné pracovně pouhé tři týdny po inauguraci působí dojmem, že na ramenou nese veškerou tíhu světa,“ inzeruje černobílou fotku americký deník, podle nějž Tames prezidenta zachytil při četbě „oficiálního dokumentu“.

K druhému nejmladšímu prezidentovi v dějinách USA se tehdy upíraly zraky celého světa. Osvědčí se v roli vůdce svobodného světa? Vždyť Sovětský svaz tehdy byl na vrcholu moci. O pár týdnů později vypustil do kosmu prvního člověka, naopak Kennedy muset kousat fiasko v Zátoce sviní...

Fotograf George Tames přebírá v Bílém domě od prezidenta Dwighta Eisehowera Grand Award Trophy (19. února 1960)
George Tames: Pohřeb Franklina Delano Roosevelta ve Washingtonu D.C. (14. dubna 1945)
George Tames: Portrét Dwighta Eisenhowera
George Tames: Senátor John F. Kennedy (1955)
35 fotografií

Ano, třiačtyřicetiletý prezident skutečně na fotce působí dojmem vrávorajícího titána Atlase. Jenže je tu pár nesrovnalostí. Za prvé: popiska k fotografii nemá tak docela pravdu. Kennedy tehdy nad pracovním stolem nestudoval oficiální dokumenty, ale noviny. Konkrétně komentář Arthura Krocka, který na stránkách The New York Times tepal jeho plány v oblasti zdravotní a sociální péče.

„Měl před sebou výtisk The New York Times a četl stránku s komentáři. Otočil se a uviděl mě. Netušil, že jsem ho právě zezadu vyfotil. Přejel mě pohledem a řekl: ‚To by mě zajímalo, kam pan Krock chodí na ty kraviny, které napsal do toho svého debilního sloupku.‘ Evidentně ho ten komentář dost rozčílil,“ vzpomínal po letech Tames.

A pak je tu ještě jeden detail. Kennedyho pózu nezpůsobila tíha prezidentské funkce, ale chronické bolesti zad. Zadělal si na ně v mládí při zranění z amerického fotbalu a za druhé světové války se ještě prohloubily, když byl jeho torpédový člun u Šalamounových ostrovů potopen japonským torpédoborcem.

Tajný agent Elvis. Podivná schůzka s Nixonem fascinuje Ameriku dodnes

Kennedy po válce prodělal několik operací a začal nosit korzet. Lékaři mu diagnostikovali Addisonovu nemoc, která zasahuje nadledviny a projevuje se chronickou slabostí, ochabujícími svaly, nechutenstvím, bolestmi břicha, ztrátou váhy a depresemi.

Už jako senátor musel často chodit o berlích. Chodil na masáže, horké koupele a prezidentskou kampaň přežil jen díky silným anestetikům a nejspíš i injekcím amfetaminu. Na veřejnosti však své utrpení pečlivě tajil. Nic nesmělo narušit image mladého a energického politika nastupujícího po sedmdesátiletém Eisenhowerovi.

„Spousta lidí si to neuvědomovala. Ani nemohl moc dlouho sedět, po třiceti čtyřiceti minutách se musel zvednout a projít se. Když ho to obzvlášť bolelo, tak měl ve zvyku přenášet tíhu na ramena. A to doslova. Ohnul se nad stůl, zapřel se o roztažené dlaně a přenesl tíhu trupu na ramenní svalstvo. Protáhl si tak záda a ulevil jim,“ popisoval George Tames.

Právě při takovém strečinku vznikla jeho slavná fotka. Tames přiznal, že ji úmyslně podexponoval, aby navodil temnou atmosféru. „Postavil jsem se vedle jeho houpacího křesla, zarámoval si ho mezi dvěma okny a zmáčkl spoušť. Udělal jsem jen dva snímky – tehdy jsme s filmem zacházeli dost konzervativně,“ líčil.

„Jsem jen šašek“

Kennedy nebyl jediným prezidentem, kterého fotografoval, ale ty demokratické měl rozhodně daleko radši. Potomek řeckých imigrantů sám o sobě tvrdil, že voličem demokratů se už narodil, vždyť od maminky už v dobách velké hospodářské krize slýchával, že Franklin Delano Roosevelt je světec a Herbert Hoover rohatá bestie.

Začínal jako novinový poslíček v Kapitolu a ke konci druhé světové války se vypracoval na fotografa. Stihl ještě vyfotit rodinného světce Roosevelta, jeho snímek Eisenhowera oznamujícího konec korejské války se dokonce stal předlohou poštovní známky. Posledním prezidentem v jeho portfoliu byl George H. W. Bush.

Úlet novin pečetil Trumanův triumf, lovec gangsterů už šok nerozdýchal

Pro Kennedyho měl slabost, ale jeho favoritem byl Truman, protože jako první prezident se k fotografům choval s respektem a pustil je i do těch částí Bílého domu, jež dříve měli zapovězené. „Jsem prezidentem nejmocnější země na světě. Od nikoho nepřijímám rozkazy, až na fotografy,“ nechal se jednou slyšet.

Tames si vysloužil pověst zábavného chlapíka, který všechny zná a má všude dveře otevřené. Bez přestání šmejdil po Kapitolu, vtipkoval s politiky, lovil drby a zásoboval redakci Timesů přísunem jedinečných fotek z centra americké politické moci.

Málokdo měl tak dobré oko a tak privilegovaný přístup k mocným jako on.„Má role v našem království politiky byla jen neoficiální. Byl jsem jen šašek. Nosič zpráv, drbů a šťavnatých pomluv z Kapitolu,“ ohlížel se George Tames za svou kariérou v autobiografii Oko nad Washingtonem.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Slavné fotografie

Nafotil zázrak lidského stvoření. Převratné snímky zneužili odpůrci potratů

Ze série snímků Drama života před narozením švédského fotografa Lennarta...

Seriál Ve své době to byla revoluce, zázrak techniky. První snímek lidského plodu v polovině šedesátých...

Mizející rasa. Indiány nafotil jako ušlechtilé divochy, realitu si však vylepšil

Snímek amerického fotografa Edwarda S. Curtise „Mizející rasa“ zobrazuje...

Seriál Pomalu odcházejí z našeho světa. Snímek Navahů mizejících v nejasné budoucnosti se stal symbolem...

Krásná Palestinka s AK-47 okouzlila svět. Kvůli teroru podstoupila šest plastik

Lajla Chálidová, jedna z osob zapojených do únosu letadla Boeing společnosti...

Seriál Vypadá, jako kdyby ten kalašnikov dostala do ruky nedopatřením. Její snímek se pro revolučně...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Kdo vlastní opičí selfie? Spor se táhl roky, makak přivedl fotografa na mizinu

Jedna z fotografií, kterou makak chocholatý pořídil na indonéském ostrově...

Seriál Komu patří autorská práva? Opici, nebo fotografovi? Selfie makaka chocholatého obletělo před...

Vídni navzdory. Zeman políbil Drábovou, atomová hubička spustila Temelín

Miloš Zeman líbá Danu Drábovou, vlevo Miroslav Grégr. (9. října 2000)

Seriál Pokud jste tento týden přišli zapálit svíčku za tento týden zesnulou Danu Drábovou, nemohli jste si...

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Farmaceutické firmy sázejí na lamy. Jejich protilátky mohou léčit rakovinu

Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně....

Vědci objevili speciální protilátky, které mají potenciál léčit závažná onemocnění. Takzvaná nanotělíska produkují lamy a další savci z čeledi velbloudovitých a jsou schopna do tkání proniknout lépe....

1. února 2026

Osamělý job. JFK se ohnul pod tíhou světa, fotograf zachytil jeho tajné utrpení

George Tames: Loneliest job (1961)

Nahoře vždycky nejvíc fouká. A funkce amerického prezidenta je nakonec nejosamělejší job na světě... Právě pod tímto názvem se zapsal do historie i intimní portrét Johna Fitzgeralda Kennedyho, který...

1. února 2026

„Krematoria sýrů“, kde se výrobci zbavují odpadu? Test taveňáků ukázal realitu

Premium
ilustrační snímek

Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?

1. února 2026

Tahle země není pro seniorky. Deset kroků, jak nebýt chudá v důchodu

ilustrační snímek

Ženy žijí déle, vydělávají méně a častěji se starají o druhé. Výsledek? Nižší důchody a vyšší riziko chudoby. Ale i s tím se dá bojovat – jen začít je třeba dřív.

1. února 2026

Tajemství ministerstva dopravy: kilometry chodeb, Husákův výtah i podzemní bunkr

Premium
Hlavní foyer ministerstva dopravy s exponátem z Národního technického muzea....

Stojíme uprostřed dvorany, kde se mramor a mosaz lesknou tak chladně, že i v létě máte chuť si zapnout kabát. Tiše tu hučí páternostery a v labyrintu chodeb na člověka promlouvají dějiny. Tady, kde...

1. února 2026

Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50

Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů....

Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel, vyrazil do zasněžených Jizerských hor. Bývalý fotbalový útočník Jan Koller se v sobotu zúčastnil...

31. ledna 2026  20:45

Vlaku je lepší se vyhnout. Ženy v ruském pohraničí čelí násilí ze strany vojáků

Ruští vojáci absolvují výcvik na okupovaném Krymu na Ukrajině. (23. ledna 2026)

Každodenní život žen v ruské Belgorodské oblasti se stává stále nebezpečnějším kvůli masivní přítomnosti vojáků nasazených na Ukrajině. V pohraničním regionu přibývá zpráv o obtěžování a znásilnění,...

31. ledna 2026  20:31

Proruští, nebo ne? Lepenovci sahají po moci a vedou generační boj o svůj směr

Premium
Předseda francouzského Národního sdružení Jordan Bardella s bývalou předsedkyní...

Francouzské Národní sdružení dlouhodobě čelí podezřením, že patří mezi nejvíce proruské strany v Evropě. Vzestup více centristicky orientovaného křídla soustředěného kolem současného lídra Jordana...

31. ledna 2026

Po sjezdovce chodili jako mravenci, teď vlekaři zasněžování řídí počítačem ze židle

Premium
Sněžná děla vstřikují vodu do proudu studeného vzduchu. Na vrcholu Černé hory...

Minulostí je pohyb po svahu i ruční ovládání. Všechny úkony při práci s nejmodernějšími typy zasněžování již dělají technici v kanceláři na počítači nebo na telefonu. Jak velkou proměnou obor u nás...

31. ledna 2026

„Není to jen o náhodě a štěstí.“ Hráči měřili síly v Člověče, nezlob se!

První ročník měl účast 64 hráčů, dnes už bývá číslo zhruba dvojnásobné. (31....

Mezigeneračním soubojem vyvrcholil turnaj v Člověče, nezlob se!, který se v sobotu konal v Jívoví na Žďársku. Síly tam ve známé deskové hře změřilo celkem 124 lidí. Klání nakonec ovládla desetiletá...

31. ledna 2026  19:42

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Trhalo střechy a vyvracelo stromy. Ve Francii poničilo minitornádo 300 domů

ilustrační snímek

Obec Mios ve francouzském departementu Gironde v sobotu kolem poledne zasáhlo minitornádo, které poničilo 300 domů, ale nikoho nezranilo. Uvedli to hasiči a představitelé prefektury.

31. ledna 2026  18:57

Nejen ČT. Tlaku nacionalistů a škrtům čelí veřejnoprávní média po celé Evropě

Sídlo francouzské veřejné mediální skupiny France Televisions v Paříži (24....

Francie, Itálie, Litva... Veřejnoprávní televize a rozhlasové stanice v Evropě čelí značným rozpočtovým škrtům a stávají se cílem otevřeného nepřátelství krajní pravice. Rostoucí moc...

31. ledna 2026  18:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.