Lidský špunt. Vyfotil nápor běženců na bránu Evropy, pak dostal zásah slzákem

K nekonečným rovinám jižně od města Szegéd se tehdy upíraly zraky celé Evropy, která po letech opět poznávala velké stěhování národů. Na Balkán v září 2015 autem vyrazil i Jan Zátorský, aby zachytil fenomén zmítající evropskou politikou a společností dodnes.
Do Maďarska od začátku roku dorazilo už 170 000 uprchlíků a maďarští vojáci na hranicích spěšně dokončovali plot korunovaný žiletkovým drátem. Největší nápor se tvořil na hraničním přechodu Horgoš–Röszke, který byl slavnostně otevřen jen o devět let dříve a na jehož výstavbu přispěla deseti miliony eur Evropská unie.
Zátorský krizi nejdříve dokumentoval na maďarské straně hranice: fotil tábory migrantů, jejich společné modlitby i další putování na sever. „Někteří mě dokonce přemlouvali, abych je vzal do auta a odvezl je do Německa nebo do Prahy. Nabízeli mi za to docela dost peněz, bylo vidět, že doma to asi byli zámožní lidé. Kdybych byl podnikavý, mohl jsem na tom docela vydělat,“ vzpomíná fotograf vydavatelství MAFRA.
Nebyla to jeho první zkušenost s migrační krizí, už dříve fotil tábory migrantů u Ventimiglie. Byl tady jeden zásadní rozdíl: zatímco na italsko-francouzském pomezí se hromadili hlavně mladí muži ze subsaharské Afriky, balkánskou cestou mířili do Evropy uprchlíci z Blízkého východu. Povětšinou to byli Syřané, někdy celé rodiny.
„Tvrdili, že utíkají před válkou. Samozřejmě, že správně by měli zůstat v první sousední zemi a tam požádat o azyl. Ale když Angela Merkelová vyhlásila, že je všechny vítá, tak pochopili, že jim bude v Německu lépe než v Turecku. To je docela pochopitelné,“ vysvětluje pětačtyřicetiletý fotograf.
V polovině září se situace na přechodu Horgoš–Röszke dramaticky změnila. Maďarská bariéra byla hotová a na srbské straně se začali štosovat uprchlíci. Srbové situaci spíše jen stoicky přihlíželi. Dobře věděli, že jsou jen tranzitní zemí a destinací desetitisícových zástupů je Německo.
Zátorský pochopil, že napětí může brzy vyeskalovat, a ve snaze pořídit co nejlepší záběry přejel na srbskou stranu. „Chtěl jsem být na straně uprchlíků, protože jsem věděl, že se tam začne něco dít. Oni tam pořád posedávali, nebylo extra moc fotit a hodně kolegů to už vzdalo a odjelo. Ale já jsem pořád čekal. Tušil jsem, že se nakonec o něco pokusí,“ vzpomíná.
Trpělivost se vyplatila, 16. září tlakový hrnec nastřádaného napětí explodoval. Frustrovaní běženci se vrhli na hraniční plot, někteří se chopili klacků a kamenů, další zapálili pneumatiky. Podařilo se jim proniknout až za bariéru, Maďaři však nasadili slzný plyn a vodní děla a dav nakonec zatlačili zpátky. Zranění utrpělo dvacet policistů a také dvě děti, které uprchlíci podle maďarských úřadů přehodili přes plot.
Zátorský se tehdy ocitl v samém epicentru dění – uprostřed davu uprchlíků tlačících se asi pět metrů širokou mezerou v plotě v místě hraničního přechodu. Jenže Zátorský tlačenici nevyfotil ve chvíli, kdy se migranti hrnuli na území EU, ale když couvali zpět do Srbska, do bezpečí před maďarskými obušky a slzným plynem.
„Oni se rozhodli, že se tam nějak všichni najednou prohrnou. Jenže Maďaři už na ně byli připravení. Policajti to tam zatarasili a chtěli na ně vlítnout. Oni se lekli a začali utíkat nazpátek. A protože to bylo úzké místo a byla to velká masa lidí, tak se to tam zašpuntovalo a lidi začali padat přes sebe,“ vypráví fotograf, který se tehdy sám ocitl uprostřed tlačenice.
„Já byl taky v tom klubku, ale nějak jsem z něho vypadl. Otočil jsem se a vyfotil to. Pak tam začali střílet slzný plyn a to už mě docela omezilo – sice jsem pořád fotil, ale pořádně jsem neviděl, protože jsem také dostal zásah,“ vzpomíná. Nebyl sám. Když se pozorně zadíváte na jeho snímek, najdete blonďatého muže s fotoaparátem, který nekontrolovaně padá do masy těl pod sebou.
Zátorského snímek byl o měsíc později v Czech Press Photo vyhlášen fotografií roku. Téma migrační krize tehdy prestižní soutěž zcela ovládlo, změť těl na hranicích Evropy však na porotce zapůsobila nejsilněji. Bylo v ní všechno: nezastavitelná touha dostat se do země zaslíbené (tedy Německa), ale i násilí a rostoucí obavy části evropské veřejnosti z přílivu jiné civilizace.
Snímek vynikl i svým estetickým přesahem. Mlýnice lidských těl a zoufalé výrazy na tvářích běženců mnohým připomněla obrazy dávných bitev či biblických výjevů. „Vítězný snímek migrantů chaoticky padajících přes sebe, ve snaze překonat maďarskou hranici, v sobě obsahuje nejen žurnalistickou informaci a symboliku současné uprchlické krize v Evropě, ale je zároveň i vizuálně silným obrazem připomínajícím apokalyptická malířská plátna velkých mistrů,“ uvedla porota.
Zátorského snímek však také křísí vzpomínky na tehdejší vyhrocené debaty mezi „vítači“ a odpůrci migrace. Téma migrace už z evropské politiky nikdy nezmizelo. Německá solidarita se postupem času rozplynula, dědictví Angely Merkelové a jejího hesla „Wir schaffen das“ se zřekla i její domovská strana, kterou dnes v průzkumech stíhá protiimigrantská Alternativa pro Německo.
Jan Zátorský tvrdí, že na migrační krizi neměl vyhraněný názor. Na maďarské hranici tehdy dělal jen svou práci. Během těch napjatých zářijových dní roku 2015 přesto s lidmi prchajícími před válkou částečně soucítil.
„Ve Ventimiglii bylo od pohledu jasné, že z toho bude průšvih. Byli to samí chlapi, ekonomičtí migranti. Ale tady to vyloženě působilo jako útěk před válkou. Samozřejmě že i tady byla ekonomická motivace, ale když jsem se s nimi bavil, tak to často byli chytří lidé. A i když měli jiné náboženství, tak nám byli docela podobní. Byla to taková směs pocitů: na jednu stranu obavy, na druhou stranu chápete, že tam je válka.“
