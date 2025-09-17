Vzal do náručí zakrvácené dítě, cvakla spoušť. A Amerika ochutnala běsy Iráku

Vlastně se začal odehrávat v Sarajevu, kde se v roce 1971 narodil Damir Šagolj. Rodina se záhy stěhovala do Moskvy: jeho otec v metropoli Sovětského svazu působil jako zpravodaj bosenského deníku Oslobođenje a mladý Damir zde vystudoval Moskevský energetický institut.
Když se počátkem devadesátých let vrátil do Sarajeva, Jugoslávie už pukala ve švech. Narukoval do bosenské armády a brzy dostal příležitost nakouknout pod ruku západním fotoreportérům pokrývajícím válku. A protože sám rád fotil, leccos se od nich přiučil.
„Jako armádní průvodce jsem jednou na frontu doprovázel slavného fotožurnalistu. Kamarád mi poradil: ‚Prostě ho sleduj a dělej to samé jako on.‘ Ten novinář mi pak nabídl, že mé snímky pošle svému bývalému agentovi. Nakonec se naše fotografie objevily ve stejném čísle časopisu Newsweek,“ vzpomínal později Šagolj.
Z amatéra se postupně stal profesionál, z fotoaparátu hlavní prostředek obživy. Když alianční nálety donutily bosenské Srby k podepsání mírové dohody, povýšil na kmenového fotografa agentury Reuters v Bosně. V jejích službách brzy přišly i první výjezdy do konfliktních zón: Írán, Libanon, Izrael a po teroristických útocích z 11. září také Afghánistán a Irák.
Právě během tažení proti Saddámovi Husajnovi pořídil fotku, která se zapsala do dějin jednoho z největších traumat Spojených států. V březnu 2003 se přidal k příslušníkům 1. divize námořní pěchoty, jež od jihu bleskovou rychlostí postupovala k Bagdádu. Ostatně její velitel, generálmajor James Mattis, považoval svižný postup za klíč k úspěchu: „Čím dříve s tím budeme hotovi, tím lépe. Naším hlavním principem bude rychlost, rychlost, rychlost.“
Ten den však mariňáci dostali den volna. Šagolj měl poraněnou nohu a odpočíval ve svém krytu, když náhle začala rachotit palba z ručních zbraní a těžkých kulometů. Když po patnácti minutách utichla, vystrašený fotograf vylezl ven. Spatřil rozstřílené auto, kolem lidská těla. Několik zraněných lidí volalo o pomoc.
Co přesně se stalo, se nikdy nedozvěděl. Iráčtí vojáci podle všeho donutili auto plné civilistů, aby se přiblížilo k ležení mariňáků, a když dorazilo k předsunuté hlídce, začali zezadu střílet. „Mariňáci zareagovali tak, jak mariňáci v takových situacích obvykle reagují – zahájili palbu,“ vzpomínal Šagolj.
Američané jí rozstříleli rodiče, fotka zkrvavené holčičky armádu rozčílila
Na místě přestřelky pořídil svoji nejznámější fotku z Iráku: Zasmušilého paramedika námořní pěchoty, jak v náručí drží zakrvácené dítě v růžovém pyžamu. Zdravotník se jmenoval Richard Barnett a ještě ten rok celý incident detailně popsal na stránkách armádního časopisu Navy Medicine.
Prvním pacientem byla malá holčička. Jedno oko jí poranila střepina, měla také střelné rány na obou nohách a v břiše. Otec měl střepinové poranění nohou. Zatímco byli lékaři zaměstnaní holčičkou, přinesli nám malého chlapce. Měl na sobě růžové bavlněné pyžámko své sestry, které bylo celé od krve.
Byl celý ztuhlý, těžce dýchal a vypadal jako zraněné zvířátko. Kromě pár povrchových škrábanců od střepin jsme však nenašli žádné jiné zranění. Plíce byly čisté, žebra bez zjevných fraktur. Srdce mu bilo silně, ale působil dojmem, jako by se dusil.
Svatební fotka znetvořeného mariňáka dojala svět. Happy end se nekonal
To je jedna z nejhorších věcí, které jako záchranář můžete zažít. Víte, že je něco špatně. Pořád vám to šrotuje v hlavě a dítě vám přímo před očima rychle slábne. Najednou jsem si všiml malé rány na hrudi. Někdo ho musel držet. Někdo si to dítě přitiskl na hruď a absorboval kulku svým vlastním tělem. Bylo jasné, že v autě musí být ještě jedno tělo.
Když jsme dorazili k vozidlu, bylo proděravělé kulkami. Motor zastavila rána z kulometu ráže .50. Uvnitř jsme našli tělo chlapcovy matky. Byla mrtvá. Rána jí prošla zády do srdce, krev potřísnila její vlastní dítě. Už jsme pro ni nemohli nic udělat. Mohli jsme jen zachovat její důstojnost.
Snímek okamžitě obletěl svět. Stal se jedním z prvních důkazů, že spojenecká operace nepřinese Iráčanům jen „mír a svobodu“, jak o deset dní dříve zvěstoval George W. Bush. Možná očekával, že z Iráku budou přicházet sexy snímky naleštěných stíhaček, tanků Abrams valících se pouští a hroutících se soch Saddáma Husajna – podobně jako v době prezidentování jeho otce a první války v Zálivu.
Jenže netrvalo dlouho a světové noviny byly plné fotek zakrvácených dětí, kterým američtí vojáci zastřelili rodiče, ohořelých kontraktorů visících z mostu ve Fallúdži, ponižovaných a mučených zajatců ve věznici Abú Ghrajb a smutných svatebních portrétů znetvořených mariňáků...
Muž s kápí. Fotka z věznice Abú Ghrajb odhalila americká zvěrstva v Iráku
Než se Američané po téměř devíti letech stáhli, stala se z Iráku jejich noční můra. Válka je stála více než 800 miliard dolarů, padlo v ní téměř 4 500 amerických vojáků. Ještě vyšší cenu zaplatili iráčtí civilisté: konzervativní odhady mluví o přibližně 120 tisících mrtvých.
Šagoljova fotka se dočkala rozličných interpretací. Zastánci invaze v postavě zasmušilého zdravotníka v uniformě viděli otcovskou figuru, symbol Ameriky zachraňující irácký národ. Pro rostoucí zástupy kritiků sloužila jako ideální ilustrace k jízlivým komentářům o nekonečné válce v poušti a novodobém Vietnamu.
„Má fotka si brzy začala žít vlastním životem, který jsem já sám mohl ovlivnit jen minimálně. Otiskovali ji, oslavovali, diskutovali o ní, vytrhávali ji z kontextu a zase ji zasazovali zpět,“ zavzpomínal o dvacet let později bosenský fotograf, jenž se za zpravodajství z Iráku ocitl mezi finalisty Pulitzerovy ceny – vyhrál ji však až před sedmi lety za snímky genocidy Rohingů.
Barnett v řadách armády sloužil jednadvacet let, pak nastoupil do nemocnice v Los Angeles. Do důchodu odešel v sedmapadesáti letech uprostřed první vlny covidu, protože byl frustrovaný nedostatkem roušek a špatnými dezinfekčními procedurami. „Byla to jasná volba. Buď odejdu, nebo se nakazím a pak nakazím i svoji rodinu. Anebo odejdu až poté, co se nakazím. Nebylo nad čím přemýšlet,“ postěžoval si v březnu 2020 deníku The Washington Post.