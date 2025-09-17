Vzal do náručí zakrvácené dítě, cvakla spoušť. A Amerika ochutnala běsy Iráku

Autor:
Seriál
Podle plánů George Bushe to měla být blesková válka. Jenže ještě než stačil na palubě letadlové lodi oznámit, že mise v Iráku úspěšně skončila, začaly z okupované země přicházet znepokojivé výjevy. Příběh jednoho z nich vám přináší seriál Slavné fotografie.
Americký zdravotník Richard Barnett drží irácké dítě ve střední části země....

Americký zdravotník Richard Barnett drží irácké dítě ve střední části země. (29. března 2003) | foto: Damir ŠagoljReuters

Svržení sochy Saddáma Husajna se stalo symbolem porážky iráckého režimu. (4....
Prezident Spojených států George W. Bush 1. května 2003 na palubě letadlové...
Vojáci USA v jednom z poničených paláců Saddáma Husajna v Bagdádu (7. dubna...
George Bush během války v Iráku (2003)
22 fotografií

Vlastně se začal odehrávat v Sarajevu, kde se v roce 1971 narodil Damir Šagolj. Rodina se záhy stěhovala do Moskvy: jeho otec v metropoli Sovětského svazu působil jako zpravodaj bosenského deníku Oslobođenje a mladý Damir zde vystudoval Moskevský energetický institut.

Slavné fotografie

Když se počátkem devadesátých let vrátil do Sarajeva, Jugoslávie už pukala ve švech. Narukoval do bosenské armády a brzy dostal příležitost nakouknout pod ruku západním fotoreportérům pokrývajícím válku. A protože sám rád fotil, leccos se od nich přiučil.

„Jako armádní průvodce jsem jednou na frontu doprovázel slavného fotožurnalistu. Kamarád mi poradil: ‚Prostě ho sleduj a dělej to samé jako on.‘ Ten novinář mi pak nabídl, že mé snímky pošle svému bývalému agentovi. Nakonec se naše fotografie objevily ve stejném čísle časopisu Newsweek,“ vzpomínal později Šagolj.

Z amatéra se postupně stal profesionál, z fotoaparátu hlavní prostředek obživy. Když alianční nálety donutily bosenské Srby k podepsání mírové dohody, povýšil na kmenového fotografa agentury Reuters v Bosně. V jejích službách brzy přišly i první výjezdy do konfliktních zón: Írán, Libanon, Izrael a po teroristických útocích z 11. září také Afghánistán a Irák.

Právě během tažení proti Saddámovi Husajnovi pořídil fotku, která se zapsala do dějin jednoho z největších traumat Spojených států. V březnu 2003 se přidal k příslušníkům 1. divize námořní pěchoty, jež od jihu bleskovou rychlostí postupovala k Bagdádu. Ostatně její velitel, generálmajor James Mattis, považoval svižný postup za klíč k úspěchu: „Čím dříve s tím budeme hotovi, tím lépe. Naším hlavním principem bude rychlost, rychlost, rychlost.“

Americký zdravotník Richard Barnett drží irácké dítě ve střední části země. (29. března 2003)
Svržení sochy Saddáma Husajna se stalo symbolem porážky iráckého režimu. (4. dubna 2003)
Prezident Spojených států George W. Bush 1. května 2003 na palubě letadlové lodi USS Abraham Lincoln prohlásil, že boje v Iráku jsou u konce a „mise je splněna“.
Vojáci USA v jednom z poničených paláců Saddáma Husajna v Bagdádu (7. dubna 2003)
22 fotografií

Ten den však mariňáci dostali den volna. Šagolj měl poraněnou nohu a odpočíval ve svém krytu, když náhle začala rachotit palba z ručních zbraní a těžkých kulometů. Když po patnácti minutách utichla, vystrašený fotograf vylezl ven. Spatřil rozstřílené auto, kolem lidská těla. Několik zraněných lidí volalo o pomoc.

Co přesně se stalo, se nikdy nedozvěděl. Iráčtí vojáci podle všeho donutili auto plné civilistů, aby se přiblížilo k ležení mariňáků, a když dorazilo k předsunuté hlídce, začali zezadu střílet. „Mariňáci zareagovali tak, jak mariňáci v takových situacích obvykle reagují – zahájili palbu,“ vzpomínal Šagolj.

Američané jí rozstříleli rodiče, fotka zkrvavené holčičky armádu rozčílila

Na místě přestřelky pořídil svoji nejznámější fotku z Iráku: Zasmušilého paramedika námořní pěchoty, jak v náručí drží zakrvácené dítě v růžovém pyžamu. Zdravotník se jmenoval Richard Barnett a ještě ten rok celý incident detailně popsal na stránkách armádního časopisu Navy Medicine.

Prvním pacientem byla malá holčička. Jedno oko jí poranila střepina, měla také střelné rány na obou nohách a v břiše. Otec měl střepinové poranění nohou. Zatímco byli lékaři zaměstnaní holčičkou, přinesli nám malého chlapce. Měl na sobě růžové bavlněné pyžámko své sestry, které bylo celé od krve.

Byl celý ztuhlý, těžce dýchal a vypadal jako zraněné zvířátko. Kromě pár povrchových škrábanců od střepin jsme však nenašli žádné jiné zranění. Plíce byly čisté, žebra bez zjevných fraktur. Srdce mu bilo silně, ale působil dojmem, jako by se dusil.

Svatební fotka znetvořeného mariňáka dojala svět. Happy end se nekonal

To je jedna z nejhorších věcí, které jako záchranář můžete zažít. Víte, že je něco špatně. Pořád vám to šrotuje v hlavě a dítě vám přímo před očima rychle slábne. Najednou jsem si všiml malé rány na hrudi. Někdo ho musel držet. Někdo si to dítě přitiskl na hruď a absorboval kulku svým vlastním tělem. Bylo jasné, že v autě musí být ještě jedno tělo.

Když jsme dorazili k vozidlu, bylo proděravělé kulkami. Motor zastavila rána z kulometu ráže .50. Uvnitř jsme našli tělo chlapcovy matky. Byla mrtvá. Rána jí prošla zády do srdce, krev potřísnila její vlastní dítě. Už jsme pro ni nemohli nic udělat. Mohli jsme jen zachovat její důstojnost.

Snímek okamžitě obletěl svět. Stal se jedním z prvních důkazů, že spojenecká operace nepřinese Iráčanům jen „mír a svobodu“, jak o deset dní dříve zvěstoval George W. Bush. Možná očekával, že z Iráku budou přicházet sexy snímky naleštěných stíhaček, tanků Abrams valících se pouští a hroutících se soch Saddáma Husajna – podobně jako v době prezidentování jeho otce a první války v Zálivu.

Jenže netrvalo dlouho a světové noviny byly plné fotek zakrvácených dětí, kterým američtí vojáci zastřelili rodiče, ohořelých kontraktorů visících z mostu ve Fallúdži, ponižovaných a mučených zajatců ve věznici Abú Ghrajb a smutných svatebních portrétů znetvořených mariňáků...

Muž s kápí. Fotka z věznice Abú Ghrajb odhalila americká zvěrstva v Iráku

Než se Američané po téměř devíti letech stáhli, stala se z Iráku jejich noční můra. Válka je stála více než 800 miliard dolarů, padlo v ní téměř 4 500 amerických vojáků. Ještě vyšší cenu zaplatili iráčtí civilisté: konzervativní odhady mluví o přibližně 120 tisících mrtvých.

Šagoljova fotka se dočkala rozličných interpretací. Zastánci invaze v postavě zasmušilého zdravotníka v uniformě viděli otcovskou figuru, symbol Ameriky zachraňující irácký národ. Pro rostoucí zástupy kritiků sloužila jako ideální ilustrace k jízlivým komentářům o nekonečné válce v poušti a novodobém Vietnamu.

„Má fotka si brzy začala žít vlastním životem, který jsem já sám mohl ovlivnit jen minimálně. Otiskovali ji, oslavovali, diskutovali o ní, vytrhávali ji z kontextu a zase ji zasazovali zpět,“ zavzpomínal o dvacet let později bosenský fotograf, jenž se za zpravodajství z Iráku ocitl mezi finalisty Pulitzerovy ceny – vyhrál ji však až před sedmi lety za snímky genocidy Rohingů.

Barnett v řadách armády sloužil jednadvacet let, pak nastoupil do nemocnice v Los Angeles. Do důchodu odešel v sedmapadesáti letech uprostřed první vlny covidu, protože byl frustrovaný nedostatkem roušek a špatnými dezinfekčními procedurami. „Byla to jasná volba. Buď odejdu, nebo se nakazím a pak nakazím i svoji rodinu. Anebo odejdu až poté, co se nakazím. Nebylo nad čím přemýšlet,“ postěžoval si v březnu 2020 deníku The Washington Post.

Vstoupit do diskuse

Lidský špunt. Vyfotil nápor běženců na bránu Evropy, pak dostal zásah slzákem

Uprchlíci na hranici Srbska a Maďarska (září 2015)

Seriál Celá Evropa před deseti lety sledovala příliv uprchlíků přes Balkán. Největší drama se odehrávalo...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Snímek Dalí Atomicus od fotografa Philippa Halsmana (1948)

Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...

Poslední Velikonoce před válkou. Fotka loučení u vlaku předpověděla tragédii

Fotografie Ladislava Sitenského „Sbohem a na shledanou!“ zachytila poslední...

Seriál Na první pohled je to jen dívka v okně vlaku. Usmívá se, drží něčí ruku. Loučí se. Za tímto tichým...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Nesnesitelná fotka. Mrtvý pasažér z boeingu vykolejil i otrlého reportéra

Donbas. Tělo pasažéra ze sestřeleného letu MH17 (18. července 2014)

Seriál Kde je úcta k obětem? K pozůstalým? Snímky mrtvých cestujících ze sestřeleného letu MH17 vyvolaly...

Kluk, který začal světovou válku. Fotografický švindl ze Sarajeva žije dodnes

Zatčení podezřelého v Sarajevu (1914)

Seriál Většina fotografických omylů světové historie už byla dávno vyvrácena. Špatná popiska u zřejmě...

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Putin sledoval rusko-běloruské manévry. Dorazili i vojáci z Íránu a Indie

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý ve vojenské uniformě na polygonu Mulino v ruské Nižegorodské oblasti sledoval rusko-běloruské vojenské cvičení Západ 2025, kterého se podle jeho slov zúčastnilo...

16. září 2025  21:50

Trump žaluje deník New York Times o miliardy. Nejzvrhlejší hlásná trouba, tvrdí

Prezident Spojených států Donald Trump žaluje deník New York Times o 15 miliard dolarů (310 miliard Kč) za pomluvu. List označil za nejhorší a nejzvrhlejší a za hlásnou troubu Demokratické strany,...

16. září 2025  8:17,  aktualizováno  21:12

V Dnipru vzplál sklad Člověka v tísni. Údajně kvůli vojenskému materiálu Ukrajinců

Požár v ukrajinském Dnipru, který nevznikl po ruském útoku, zcela zničil sklad s humanitární pomocí organizace Člověk v tísni, uvedla v úterý večer Česká televize (ČT) bez upřesnění, kdy sklad...

16. září 2025  20:56

Nejsme váš bankomat. Slováci vyšli do ulic proti vyššímu zdravotnímu pojištění

Lidé na Slovensku v úterý protestovali proti návrhu nového konsolidačního balíčku vlády premiéra Roberta Fica, který zatíží zejména zaměstnance a živnostníky. Demonstrace do Bratislavy, kde se podle...

16. září 2025  20:47

„Byl jsem to já, je mi to líto.“ Podezřelý z vraždy Kirka se údajně přiznal ve zprávě

Muž obviněný z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka se k činu zřejmě přiznal na komunikační platformě Discord, sdělil mluvčí platformy. V úterý soud Tylera Robinsona obžaloval z vraždy s...

16. září 2025  16:37,  aktualizováno  20:46

Prodlouží se čekací lhůty? Operace nádorů prsu budou už jen v onkocentrech

Ministerstvo zdravotnictví na doporučení České chirurgické společnosti vyškrtne operace zhoubných nádorů prsu ze seznamu výkonů vhodných pro jednodenní péči, kam je zařadilo před dvěma lety. Serveru...

16. září 2025  20:44

USA schválily první zbraně pro Ukrajinu, za které už zaplatí spojenci z NATO

Spojené státy schválily první balíčky zbraní pro Ukrajinu za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Zbraně, které poprvé v rámci nového mechanismu zaplatí spojenecké země Severoatlantické aliance, by tak...

16. září 2025  20:23

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

16. září 2025

S Rusy se nejedná, s Rusy se bojuje. Ukrajinští vojáci hodnotí Trumpovo tápání

Premium

Od našich zpravodajů na Ukrajině Zatímco Donald Trump dál tančí diplomatické tango s Vladimirem Putinem, ukrajinští vojáci na frontě se pokoušejí zastavit ruský tlak. „My svou zemi nikomu nedáme. Vojáci to vědí, lidé to vědí. A i...

16. září 2025

„Přiznali vinu.“ Lukašenko omilostnil 25 lidí, jsou mezi nimi i političtí vězni

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko podepsal výnos o udělení milosti 25 vězňům, oznámila v úterý Lukašenkova kancelář. Mezi omilostněními jsou i političtí vězni, ale přesný počet ještě...

16. září 2025  19:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Do penze v 63 letech, neutralita Česka, hromadný odchod z EU, slibuje Stačilo!

Hnutí Stačilo! zveřejnilo svůj volební program. Vyhlašuje v něm, že chce neutralitu České republiky. „Abychom mohli začít, je potřeba nejdříve uklidit nepořádek po vládě Petra Fialy. Proto prvním...

16. září 2025  16:12,  aktualizováno  19:30

Ne ruský dron, dům na východě země zničila střela z naší stíhačky, píší v Polsku

Ruské drony, které minulý týden pronikly na území Polska, nezpůsobily větší škody. Jako výjimka byl uváděn dům v obci Wyryki na východě země. Polský deník Rzeczpospolita ovšem nyní přišel s tvrzením,...

16. září 2025  15:43,  aktualizováno  19:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.