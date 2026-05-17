Komu píše? Snímek Clintonové ovládl internet, předznamenal však její pád

Lenka Kuřilová
Seriál
Byla to jen jedna fotka z mnoha. Obyčejná momentka. Po několika měsících si však portrétu tehdejší americké ministryně zahraničí Hillary Clintonové všimli dva vtipálci a snímek z diplomatické cesty proměnili na virální mem. Příběh internetové senzace přináší další díl seriálu Slavné fotografie.
Ministryně zahraničí Hillary Clintonová kontroluje svůj telefon značky...

Ministryně zahraničí Hillary Clintonová kontroluje svůj telefon značky Blackberry u stolu v letadle C-17 při odletu z Malty ve Středozemním moři směrem do libyjského Tripolisu. (18. října 2011) | foto: Kevin LamarqueProfimedia.cz

Americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová pracuje u svého stolu před...
Americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová se po příletu do libyjského...
Americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová vystupuje z vojenského...
Šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová na neohlášené návštěvě Tripolisu...
Brzy se stane nejvýše postavenou představitelkou Spojených států, která do Libye zavítá od pádu Muammara Kaddáfího. Bez ohlášení přiletí do hlavního města Tripolisu, setká se se zástupci Přechodné národní rady a na adresu svrženého diktátora mimo jiné prohlásí: „Doufáme, že může být brzy dopaden nebo zabit, abyste se ho už déle nemuseli obávat.“

Na její slova dojde o dva dny později. Kaddáfí zemře 20. října 2011 poté, co jej povstalci dopadnou poblíž jeho rodného města Syrta a zlynčují. Občanská válka končí. Alespoň prozatím.

Teď však ministryně zahraničí Hillary Clintonová sedí na palubě vojenského letounu C-17, který do libyjské metropole míří z Malty. Zrovna skrze tmavé sluneční brýle hledí do svého telefonu značky BlackBerry, když nedaleko ní cvakne spoušť.

„Pomyslel jsem si: No dobře, hezká fotka. Ale brzy jsme měli přistát v Tripolisu a bylo jasné, že tam vzniknou snímky, které bude chtít vidět celý svět,“ vzpomínal fotograf agentury Reuters Kevin Lamarque, jenž se tajné cesty účastnil. A měl pravdu. Momentka z letadla zprvu nijak zvlášť nevynikala. Po půl roce se to však změnilo.

V dubnu 2012 ji totiž objevili Stacy Lambe a Adam Smith, dva experti na komunikaci z Washingtonu, a udělali z ní virální mem.

„Čau Hill, co děláš?“

„Stacy a já jsme byli zrovna v baru, šli jsme po práci na skleničku. Začali jsme se bavit o té fotce. Přišla mi skvělá. Řekl jsem: ‚Udělejme z ní mem.‘ A Stacy odpověděl: ‚Zprávy od Hillary (v originále Texts from Hillary)!‘“ vyprávěl Smith pro CNN o počátku stejnojmenného účtu na sociální síti Tumblr, jenž se stal internetovou senzací. Společně s Lamarqueovým snímkem využili i obdobný od fotografky časopisu Time Diany Walkerové, jež političku zachytila z trochu jiného úhlu.

Zásadní otázka zněla: Komu Clintonová píše?

Tehdejšímu viceprezidentovi Joeovi Bidenovi? Svému muži Billovi? Nebo snad zakladateli Facebooku Marku Zuckebergovi?

Inu, na internetu je možné vše. Jako první si autoři vybrali někdejšího šéfa Bílého domu Baracka Obamu. Do úst – v tomto případě spíše do zprávy – mu vložili: „Čau Hill, co děláš?“ A k ministryni s kamennou tváří připsali: „Řídím svět.“

Další koláže na sebe nenechaly dlouho čekat. „Věděli jsme, že jsme vytvořili mem, který je zábavný, autentický a dokáže lidi zaujmout. Myslím, že právě proto se tak uchytil,“ dodal pro americkou stanici Lambe.

A uchytil se natolik, že si ho všimla i samotná Clintonová. Jen pár dní po založení blogu pozvala oba autory na schůzku. „Kancelář ministryně je velmi dobře zabezpečená. Hned u vchodu vám vezmou mobilní telefony. Vyšla ze své pracovny a podala nám ruku. Byla samý úsměv, velmi srdečná, velmi přátelská. Řekla nám, jak moc se jí náš blog líbí,“ popisoval Smith návštěvu, z níž vznikl speciální mem. Šéfka diplomacie ho fixou podepsala jako „Hillary, ‚Hillz‘“ a přidala: „Díky za všechnu srandu (v originále použila zkratku LOLZ).“

Lambe a Smith se s Clintonovou vyfotili – jak jinak než s mobily v rukách – a pak…

…oznámili konec.

„Jakmile potkáte hlavní hrdinku vašich memů, je těžké to ještě něčím překonat,“ vysvětlil Smith pro CNN. Ikonická momentka se však na sítích šířila dál. Dokonce když v červnu 2013 Clintonová vstoupila na Twitter (dnes síť X), vybrala si jako profilový obrázek právě fotografii od Walkerové. Tehdy ještě netušila, co přijde o dva roky později.

E-mailová kauza

V březnu 2015 deník The New York Times napsal, že Clintonová v letech 2009 až 2013, kdy stála v čele americké diplomacie, používala na ministerstvu výhradně svůj soukromý e-mail. Začalo vyšetřování, zda tím politička neporušila zákon.

Během něj se mimo jiné zjistilo, že úředníci z její kanceláře neměli dlouho přehled o tom, jak ministryně vlastně komunikuje. Až momentka z letadla je přiměla se o záležitost zajímat. „Když se v médiích objevila fotografie paní Clintonové, na které – jak se zdálo – používala nějaké telefonní zařízení, Clarence Finney se obrátil na IT oddělení, aby si ověřil, zda stále platí, že nemá e-mailový účet s doménou state.gov,“ popsala Karin Langová.

V tu dobu už jako avatar na Twitteru snímek Walkerové nesvítil. Krátce po začátku aféry zmizel.

V červenci 2016 FBI nakonec oznámila, že přes soukromou adresu Clintonové prošlo nejméně 110 zpráv obsahujících tajné informace. Političku a její podřízené pokárala, že si počínali „nesmírně lehkomyslně“, trestní stíhání ale nedoporučila. Clintonová si mohla oddechnout a naplno se věnovat prezidentské kampani.

O to víc ji pak muselo zasáhnout, když pouhých jedenáct dní před volbami FBI případ znovu otevřela. Sice po přibližně týdnu došla ke stejnému závěru jako v létě, voličům to však kauzu znovu připomnělo. Nakolik konečný výsledek ovlivnila právě kontroverze s e-maily, lze jen odhadovat. Jedno je ovšem jisté.

Clintonová volby prohrála a vítězem se stal Donald Trump.

16. května 2026  20:45,  aktualizováno  17. 5.

