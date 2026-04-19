Jen ať to Amerika vidí. Fotka zlynčovaného kluka zažehla boj za práva černochů

Matyáš Melich
Seriál
Její statečnost probudila hnutí za občanská práva a ukázala celému světu syrovou brutalitu rasové segregace. Zlynčovaného syna jí to však nevrátilo. Příběh Mamie Tillové a jejího syna Emmetta přináší další díl seriálu Slavné fotografie.
Mamie Till-Mobleyová nad tělem svého zavražděného syna (1955)

Mamie Till-Mobleyová nad tělem svého zavražděného syna (1955) | foto: David JacksonCreative Commons

Mamie Tillová (uprostřed) na pohřbu svého syna, Chicago (6. září 1955)
Mamie Tillová (uprostřed) na pohřbu svého syna, Chicago (6. září 1955)
Ostatky Emmetta Tilla (8. září 1955)
Mamie Tillová popisuje smrt svého syna ve Washingtonu, D.C. (22. října 1955)
Stalo se to nedávno v Mississippi,
Když malý chlapec z Chicaga překročil práh jižanského domu,
Tu tragédii si dodnes dobře pamatuji,
Měl černou barvu pleti a jmenoval se Emmett Till.

Bob Dylan za svou kariéru napsal nepochybně mnoho lepších a slavnějších písní. Ale balada o černošském klukovi umučeném na americkém Jihu dodnes zůstává výmluvnou vzpomínkou na jeho newyorské začátky a první koketování s protestsongem.

Slavné fotografie

Dylan vycházel z tragédie, která se začala odvíjet o šest let dříve v Chicagu, rušné průmyslové metropoli Illinois, kam se za prací v ocelárnách a na jatkách stěhovaly statisíce Afroameričanů ze segregovaného Jihu. Součástí Velké migrace se v dětství stala i Mamie Tillová, svobodná matka čtrnáctiletého Emmetta.

Jednou za nimi do Chicaga dorazil její bratr a začal vyprávět o životě v deltě řeky Mississippi, což jeho synovci znělo jako volání po dobrodružství na venkově. Jeho máma váhala, ale Emmett si nakonec prosadil, že část prázdnin stráví u strýce v chudém městečku Money.

Mamie Till-Mobleyová nad tělem svého zavražděného syna (1955)
Mamie Tillová (uprostřed) na pohřbu svého syna, Chicago (6. září 1955)
Mamie Tillová (uprostřed) na pohřbu svého syna, Chicago (6. září 1955)
Ostatky Emmetta Tilla (8. září 1955)
17 fotografií

Mamie moc dobře znala dynamiku života na Jihu. Byla si plně vědoma rasové segregace a zákonů Jima Crowa, nepsaných místních pravidel, která i bezmála sto let po zrušení otroctví udržovala nerovnost mezi bělošským a černošským obyvatelstvem.

I její rodina kvůli nim před lety utekla na sever. „Chicago a Mississippi jsou dva naprosto odlišné světy. Musíš vědět, jak se chovat, až potkáš bělochy z Jihu,“ varovala syna. Emmett ji bezstarostně uklidňoval, že všemu rozumí a dá si pozor.

Její špatná předtucha se naplnila do posledního detailu. Tehdy, na nástupišti chicagského nádraží, viděla svého syna živého naposledy.

Krvavý Jih

Městečko Money se tehdy skládalo ze tří obchodů, školy, pošty a malé dílny na zpracování bavlny. Žilo zde jen několik stovek obyvatel, kteří sotva vyžili.

Emmett se do problémů dostal brzy po příjezdu, když navštívil jeden z místních obchodů. Podle pozdějších výpovědí se mu mohla zalíbit jeho majitelka, jednadvacetiletá vdaná běloška Carolyn Bryantová.

Dobová rekonstrukce v magazínu Look líčí, že se před svými bratranci vychloubal fotografií své bílé přítelkyně. „V jednom obchodě je tu hezká bílá holka. Když už víš, jak na bílé holky, tak se ukaž a zkus si s ní domluvit rande,“ hecovali ho. „Copak jsi srab?“

Emmett se do obchodu skutečně odvážil jít a u mladé prodavačky si koupil balíček žvýkaček za dva centy. Když mu ho Carolyn podávala, popadl ji údajně za ruku a pravil: „Co takhle jít na rande, zlato?“

Co se však v obchodě skutečně odehrálo, dodnes není zcela jasné. Jeho vrazi později tvrdili, že na Bryantovou pískl nebo se jí nevhodně dotkl. Ať už se stalo cokoli, jeho jednání bylo v očích městečka vnímáno jako poskvrnění odvěkých pořádků.

Několik nocí po incidentu se manžel Carolyn Roy Bryant a jeho nevlastní bratr J. W. Milam o půl třetí ráno vloupali do domu Emmettova strýce. Přišli si pro čtrnáctiletého kluka, který v jejích očích porušil pravidla rasové segregace.

Roy Bryant (vlevo) a J. W. Milam (uprostřed) diskutují se svým obhájcem (vpravo), Summer, Mississippi. (30. září 1955)

Oba muži později tvrdili, že ho chtěli „pouze“ zmlátit rukojetí pistole a vyděsit ho. Ale to se jim nepodařilo. „Vy parchanti, já se vás nebojím. Jsem stejně dobrý jako vy. Už jsem měl bělošky. Moje babička byla běloška,“ vzdoroval svým únoscům.

Čekalo ho nepředstavitelné utrpení. Přivázali ho za krk ke konstrukci nákladního vozu a smýkali ho po prašných a kamenitých silnicích. Stále dýchal a vnímal všechnu bolest. „Moc nekrvácel. Údery pažbou pistole způsobují spíš modřiny než řezné rány,“ popsal poslední hodiny jeho života Look.

Pitva později potvrdila, že mu zaživa vydlabali oči z důlků a uřízli mu penis, který mu nacpali do úst. Nakonec mu přikázali, aby se svlékl a do kufru vozu naložil ventilátor z čističky na bavlnu. Pak ho Milam střelil do hlavy pistolí Colt ráže .45.

Stál tam nahý.
Bylo nedělní ráno, krátce před sedmou.
Milam: „Jsi pořád stejně dobrý jako já?“
Emmett: „Jo.“
Milam: „Pořád jsi na bílý ženský?“
Emmett: „Jo.“

Aby se zbavili ostatků, znetvořené a bezvládné tělo přivázali ostnatým drátem k ventilátoru a hrůzný náklad hodili do řeky Tallahatchie. Říční proud měl jejich zločin navždy skrýt.

Po třech dnech však tělo vyplavalo na hladinu a všimla si ho skupinka dětí rybařící u řeky. Bylo natolik nafouknuté a zohavené, že ho místní poznali jen s obtížemi. Identitu hocha poznali díky prstenu, který patřil jeho otci.

Soudní show

Měsíc po incidentu, 23. září 1955, stanuli Roy Bryant a J. W. Milam před soudem. Obvinění: únos a lynč Emmetta Tilla. Proces trval pět dní a o rozsudku rozhodovala porota sestavená výhradně z bělochů.

Byla to show pro celou deltu Mississippi. K procesu dorazila spousta místních bělochů, rodiče s sebou přivezli děti a piknikové koše a v přítomnosti truchlící Mamie pojídali kornouty se zmrzlinou.

Z vrahů se staly celebrity. Bratři dorazili do soudní síně v naškrobených bílých košilích, Bryant a jeho žena byli místním tiskem oslavováni jako mimořádně pohledný pár a Carolyn se dočkala přezdívky „Marilyn Monroe z Crossroads“. J. W. Milam byl zase obdivován pro svou urostlou postavu a zálibu v doutnících.

Hrstka Afroameričanů byla odsunuta do zadních lavic. Celé dění pozorovali se strachem a opatrností. Po pěti dnech dospěla porota k závěrečnému verdiktu.

Oba bratři byli osvobozeni.

Roy popadl Carolyn a vášnivě ji políbil. Jeho nevlastní bratr se vítězoslavně šklebil do objektivů. Později se dokonce k vraždě sami přiznali: na základě zákona o ochraně před dvojím trestním stíháním věděli, že zákon už na ně nemůže.

O čtyři měsíce svůj příběh prodali magazínu Look za čtyři tisíce dolarů, což v přepočtu na dnešní hodnotu činí asi 49 tisíc dolarů. „No, co jiného jsme mohli dělat? Byl beznadějný případ. Nejsem žádný tyran; v životě jsem žádnému černochovi neublížil. Mám černochy rád – pokud zůstávají na svém místě – vím, jak s nimi zacházet,“ hájil se Milam.

„Ale prostě jsem se rozhodl, že je na čase dát pár lidem jasně najevo, jak to je. Dokud budu žít a budu s tím moct něco udělat, černoši zůstanou na svém místě. Černoši nebudou volit tam, kde bydlím. Kdyby to dělali, ovládli by vládu. Nebudou chodit do školy s mými dětmi. A když se černoch jen zmíní o sexu s bílou ženou, je po něm. Pravděpodobně ho zabiju,“ pronesl chladnokrevně s tím, že z Emmetta chtěl udělat odstrašující příklad.

Oddělená pítka pro černé a bílé připomínají rasovou segregaci v USA

O celém případu promluvil i předseda poroty. „Kdybychom se nezastavili na limonádu, netrvalo by to tak dlouho,“ popisoval debaty o vině a nevině bratrů. Článek měl pro další vývoj kauzy zásadní dopady: vrazi sice proces vyhráli, ale přišli o sympatie veřejnosti.

Černoši přestali navštěvovat jejich obchody s potravinami, načež brzy zkrachovaly. Roy si nemohl najít práci, a tak odvezl rodinu do východního Texasu a nastoupil do školy pro svářeče. Jeho nevlastní bratr ho brzy následoval. O několik let později se oba muži vrátili do Mississippi.

Milam umřel v roce 1981 na rakovinu kostí. Jeho bratr zemřel na rakovinu o třináct let později. Ani jeden z nich nebyl za vraždu černošského chlapce nikdy potrestán.

Statečná Mamie

To, čím si Emmett v posledních hodinách života musel projít, si nikdo nedokáže představit. Neskutečné utrpení však zažívala i jeho matka.

Úřady v Mississippi udělaly vše pro to, aby se pravda o brutální vraždě nikdy nedostala na veřejnost. Emmettovo tělo proto zaslaly do Chicaga v zapečetěné dřevěné bedně s přísným příkazem ji otvírat.

Zdrcená Mamie však trvala na tom, aby tělo jejího syna bylo vystaveno v otevřené rakvi. Pohřeb se konal v kostele Roberts Temple Church of God in Christ, kde skutečnou tvář amerického Jihu spatřily desítky tisíc lidí. „Chtěla jsem, aby svět uviděl, co udělali mému dítěti,“ pronesla Mamie.

Mamie Tillová (uprostřed) na pohřbu svého syna, Chicago (6. září 1955)

Mainstreamová média o brutální vraždě mlčela, snímky Mamie truchlící nad otevřenou rakví zveřejnily magazíny Jet a Chicago Defender. Ten nejslavnější pořídil fotograf David Jackson: Mamie je na něm v objetí snoubence a shlíží na zohavenou tvář svého syna. Časopis Time snímek zařadil mezi sto nejvlivnějších fotografií všech dob.

„Bez těchto fotek by asi nikdo neuvěřil násilí, jehož jsme byli svědky. Ty snímky mají dodnes ohlas, stále mají sílu,“ zamyslel se v době největší síly hnutí Black Lives Matter nad starými černobílými snímky Bryan Stevenson z organizace Equal Justice Initiative.

Plivance a urážky. Kurážnou černošku vyštvali ze školy pro bílé za čtyři dny

Na začátku hnutí za občanská práva stálo právě gesto Mamie Tillové. Její rozhodnutí nebylo jen snahou poukázat na brutalitu rasové segregace a krutost lynče. Chtěla odhalit hluboké trhliny v křehkém systému americké demokracie.

V Montgomery se několik měsíců po pohřbu konalo shromáždění na památku zavražděného chlapce. V jeho čele stál Martin Luther King Jr. a manifestace se zúčastnila i Rosa Parksová, která o pár měsíců později odmítne uvolnit místo bělochovi v autobusu a rozpoutá tak kauzu, která skončí až před Nejvyšším soudem.

Národní asociace pro povznesení barevných lidí (NAACP) spatřila v Mamie Tillové skvělou řečnici a zafinancovala její turné napříč státem Illinois, aby vyprávěla příběh svého zavražděného syna. Ještě jednou se provdala, ale další dítě už na svět nepřivedla. Zemřela v roce 2003 na srdeční selhání. Na jejím náhrobku stojí: „Její bolest spojila národ.“

Jen ať to Amerika vidí. Fotka zlynčovaného kluka zažehla boj za práva černochů

