Všechny převezl a nafotil sopečné závěje na Kanárech. Málem ho pohřbily zaživa

Vaše fotky z erupce sopky na ostrově La Palma působí jako z nějakého snového světa. Jak jste se k ní dostal tak blízko? Vždyť všude kolem byla uzavřená zóna, ne?
Od začátku jsem věděl, že to nebude jednoduché. Ale když si všechno dopředu dobře promyslíte, můžete získat náskok. Musím říct, že já nikdy na povolení nečekám. Když se někam chci dostat, tak tam prostě jdu. A když mě pak někdo zastaví, tak se omluvím. Ale vždy nejdříve jednám, teprve pak se případně omlouvám.
Přesně tak jsem postupoval i u té sopky. Celá oblast byla uzavřená, vstup do okolí byl z bezpečnostních důvodů zakázaný. Rozhodl jsem se, že se budu vydávat za vědce, přestože o sopkách vůbec nic nevím. Novináři by asi takové věci dělat neměli, ale máte na výběr: buď to uděláte, nebo žádné fotky mít nebudete.
Připojil jsem se tedy ke skupině vědců a tvářil se jako jeden z nich. Fotoaparáty jsem měl zabalené v plastovém obalu, takže vypadaly jako přístroje na měření sopečných plynů. Když mě někdo zastavil, tak jsem mu vysvětlil, že pomocí těch přístrojů sleduji koncentraci chemických látek. Nikdy jsem nevyslovil slovo fotoaparát.
Nosil jste masku?
Ano. Nikdo mě nemohl poznat. Vypadal jsem jako jeden z vědců. Občas jsem se od jejich skupiny nenápadně vzdálil. Někdy i několikrát denně. Strávil jsem tam přibližně měsíc, čas od času se mi podařilo vyrazit na vlastní pěst a fotografovat.
Takže jste pracoval v podstatě inkognito...
Naprosto. Když agentura začala vydávat moje snímky, vyhlásili pátrání po fotografovi jménem Emilio Morenatti. Jenže já měl na sobě jmenovku se jménem Pepe Fernández. Nikdy mě nenašli.
Kolegové fotografové na mě byli hrozně naštvaní. Viděli moje snímky a říkali si: „Jak je možné, že se tam Emilio dostane, a my ne?“ Ale tak to prostě je. Je to jedna z mých specialit. Úřady nám stavějí do cesty různé překážky a my se je snažíme překonávat. To samé se děje i při fotografování ve válečné zóně.
Emilio Morenatti
Chodící důkaz, že umělá inteligence špičkové fotografy nikdy nenahradí. A také nesmírně přátelský a skromný chlapík s tunami šílených historek. Když z něj začnou padat, spadne vám brada.
Narodil se v Zaragoze, od roku 2004 pracuje pro americkou tiskovou agenturu AP. Fotil válku v Afghánistánu, domácí násilí v Pákistánu, začátek ruské invaze na Ukrajinu. Za snímky pandemie covidu ve španělských domovech důchodců dostal Pulitzerovu cenu.
Do Prahy dorazil jako porotce soutěže Czech Press Photo. Výběr z jeho snímků je do konce ledna k vidění v galerii Czech Photo Centre.
Jak velká řevnivost panuje mezi fotografy na té top úrovni? Stává se třeba, že vám šéf řekne: „Podívej se, Reuters má super fotky, takové chci taky.“?
To mi nikdo říkat nemusí. Vidím to sám, sám sobě jsem šéfem. Konkurenci sleduji neustále a obdivuji práci ostatních fotografů. Řekněme, že v duchu zdravé soutěživosti. Někdy musíme reagovat na to, co dělá konkurence, a jindy zase oni reagují na to, co děláme my.
Je to zkrátka součást naší práce. Začínal jsem před čtyřiceti lety a od té doby se na tom moc nezměnilo. Rozdíl je jen v tom, že dnes máte víc času zareagovat. Před dvaceti lety jsme fotky od konkurence spatřili až ve chvíli, kdy jsme si ráno otevřeli noviny. Dnes je hned vidíte na sociálních sítích.
Vraťme se ještě k té sopce. Jak obtížné bylo pohybovat se v takovém terénu? Dalo se po tom popílku chodit?
Sopečný popel skutečně padá na zem podobně jako sníh a může vytvořit závěje vysoké dva nebo tři metry. Pod nimi se mohou skrývat různé díry a prohlubně, do kterých můžete spadnout. Mně se to několikrát stalo. A protože jsem tam byl sám, bylo dost komplikované se z toho dostat. Pro mě osobně to bylo mimořádně obtížné, protože mám jen jednu nohu. Několikrát se mi málem stalo, že jsem ztratil protézu.
Takže jste se musel z popela sám vyhrabat?
Ano. Byly to chvíle skutečné úzkosti. V jednu chvíli jsem si představoval, že tam zůstanu pohřbený pod nánosy popela. Pomoc bych si nepřivolal, nebyl tam mobilní signál a kolem dokola nebyl nikdo. To byl také hlavní důvod, proč policie vstup do okolí sopky zakázala.
Někdy jsem se pohyboval po kolenou a rukama ohmatávat terén. Nebo jsem k tomu používal dlouhou tyč. Úplně stejně, jako když se pohybujete v hlubokém sněhu a potřebujete zjistit, jestli je pod vámi pevná zem. Nikdy nevíte, co vás čeká. Jestli je tam pevný povrch, nebo se to pod vámi propadne.
Zvlášť obtížné bylo dostat se na místo, kde vznikla tato fotografie (viz snímek výše, pozn. red.). Je to zahrada zasypaná popelem. Pořídil jsem ji po dešti, který smyl popel z rostlin, takže byly zase vidět jejich barvy. Bylo to velmi nebezpečné místo a pohyb tam byl mimořádně obtížný. Musel jsem se tam doplazit po kolenou, opatrně jsem se postavil, udělal fotografii a pak se stejnou cestou vrátil. Bylo to docela dobrodružné.
A co láva?
To byl další problém. Láva vytékající ze sopky sice postupovala velmi pomalu, ale pořád. Snadno se může stát, že vám odřízne ústupové cesty a zůstanete uvězněný. Pak není úniku. Zabere spoustu času, než láva ztuhne natolik, aby se po ní dalo chodit.
Někdy jsem trochu propadal panice, když jsem viděl, jak se ke mně pomalu blíží. Musel jsem se naučit, jak se v takovém prostředí pohybovat. Hodně mi pomohl dron. Díky němu jsem mohl sledovat terén a hledat potenciální únikové cesty.
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Vracíte se tam?
Ne. Přijel jsem se tam podívat po roce, ale byla tam spousta lidí a všechno si fotografovali. Už mě to nezajímalo. Vzpomínal jsem na dobu, kdy jsem tam byl úplně sám. Právě to mě vzrušovalo. Nikdo na mě netlačil, nikdo mě neovlivňoval tím, co fotografují ostatní. Byl jsem tam jen já a krajina. Záleželo jen na mně, na co namířím objektiv.
Fascinující bylo, jak se krajina den za dnem mění. Popel a láva postupně všechno pohřbily. Někdy jsem kvůli jednomu záběru klidně čekal čtyřiadvacet hodin. Kvůli jednomu snímku! Sledoval jsem, jak se krajina mění, věděl jsem, že ta scéna už vypadá skvěle, ale pokud počkám ještě dva nebo tři dny, až napadne další vrstva popela, tak budou snímky ještě působivější.
Jako třeba fotografie kříže zasypaného popelem. Stále jsem čekal na okamžik, kdy zakryje téměř celý kříž a postava Krista bude sotva viditelná. Byla to zkrátka úplně jiná práce než všechno, co jsem dělal předtím.
Jak to?
Na těch fotkách nejsou žádní lidé. To bych si dříve nedokázal představit, vždycky se snažím, aby moje fotografie měly lidský rozměr. Tentokrát to ale nebylo možné, a tak jsem se rozhodl, že hlavním hrdinou mých fotografií bude sopečný popel. Chtěl jsem s ním pracovat, využívat jeho proměny. Tentokrát nešlo o lidi, ale o čas. A toho jsem potřeboval opravdu hodně. Někdy jsem tam dokonce přespával, abych tam nemusel neustále dojíždět a znovu procházet kontrolami.
Kde jste spal?
V autě. I s tím byly spojené komplikace, protože ze sopky občas létaly kameny. Někdy mě probudil rachot kamenů dopadajících na střechu auta. V takové chvíli se nemáte kam schovat, dokonce jsem několikrát zalezl pod auto, abych se před nimi ochránil. Byla to nesmírně zajímavá reportáž. Úplně jiná než cokoli, co jsem do té doby fotografoval.
Trunco a Paper Cut
V roce 2009 jste v Afghánistánu přišel o levou nohu. Jak se to stalo?
Tehdy jsem byl na jihu Afghánistánu a cestoval jsem s americkými vojáky. Náš konvoj se dostal do léčky a musel projet přes minové pole. Naše vozidlo a několik dalších vyletělo do povětří.
Spousta vojáků tehdy utrpěla velmi vážná zranění. Mně to utrhlo levou nohu. Pamatuji si, že jsem si pro ni chtěl dojít, ležela několik metrů ode mě. Měl jsem také vážné zranění hlavy. Myslel jsem si, že je to konec, byli jsme uprostřed pouště. Nakonec se ale podařilo zajistit evakuaci a na palubě vrtulníku nás přepravili do nemocnice v Kandaháru.
Pak jsem na několik dní ztratil vědomí. Když jsem se probral, uvědomil jsem si, že nemám nohu. Bylo mi jasné, že se můj život úplně změní. Co budu dělat bez nohy? Říkal jsem si, že bych se mohl stát fotoeditorem a zpracovávat snímky jiných fotografů.
Co změnilo váš názor?
Poslali mě na rehabilitaci do Washingtonu, do vojenské nemocnice Walter Reed. Zotavoval jsem se tam společně s vojáky, kteří byli zraněni při stejném útoku. Strašně moc jsem se toho od nich naučil. Všichni byli mladší než já, ale byli úplně jinak duševně nastavení. Díky nim jsem pochopil jednu zásadní věc: amputace se týká mé nohy, ne mé hlavy.
Ti vojáci byli opravdu těžce zranění. Někteří přišli o nohy i ruce. Mně říkali Paper Cut – jako když se jen říznete o papír. Moje zranění jim připadalo úplně bezvýznamné. Sice jsem měl tělo plné střepin, ale přišel jsem jen o jednu nohu. Oni na tom byli mnohem hůř.
Jednomu z nich jsem začal říkat Trunco. Ve španělštině tak můžete někoho familiárně oslovit, je to něco jako „kámo“. Ale zároveň to znamená trup nebo pahýl. Vysvětlil jsem mu, co to znamená, a zeptal se: „Můžu ti říkat Trunco?“ A on na to: „Jasně, chlape, klidně mi tak říkej.“ Takže jsme byli Trunco a Paper Cut.
Za jak dlouho jste se vrátil k focení?
Rehabilitace trvala několik měsíců a už během ní jsem fotografoval všechno kolem sebe. Potom jsem se vrátil do Barcelony a požádal šéfa, aby mě znovu poslal do terénu. Chtěl jsem zjistit, jestli to zvládnu. Potřeboval jsem se otestovat.
Zpočátku to bylo těžké. Mé možnosti pohybu se výrazně omezily, měl jsem spoustu dalších zranění, takže jsem se musel vyrovnávat s mnoha fyzickými limity. Už jsem se nemusel starat jen o fotoaparáty, ale také o protézu. Byl jsem zranitelnější.
Ale díky tomu jsem se také dostal mnohem blíž k obětem válečných konfliktů. Dokázal jsem s nimi mluvit jako člověk, který má zkušenost s tělesným handicapem. Jako kdybych získal zvláštní povolení, které mi k nim otevírá dveře. Dostal jsem se k lidem, kteří stejně jako já při výbuchu přišli o nohu, a mohl jsem jim říct: „Podívejte, já jsem zažil úplně totéž.“
Viděl jsem vaši sérii z Ukrajiny na toto téma. Stačí tedy těm lidem říci, že jste také přišel o nohu, a jsou vůči vám otevřenější? Svěřují se vám se svými příběhy?
Řekněme, že normální, zdraví lidé, kteří si takovou zkušeností neprošli, vůbec netuší, co takový život obnáší. Nevědí, jak funguje protéza, jak se nasazuje, jak drží na pahýlu.
Občas se mě nějaký blbec zeptá: „A sundáváte si tu nohu, když jdete spát?“ Já bych ho v tu chvíli nejradši zabil. Sundávání protézy je pro mě velmi osobní záležitost a potřebuji na to pár minut soukromí. Navíc mě to neustále bolí. Lidé vůbec netuší, o čem mluví.
Takže ano, díky své zkušenosti se k těmto lidem dokážu dostat blíž. Můžu jim být užitečný. Možná je dokážu nějakým způsobem inspirovat. Rozhodně se ale nepovažuji za žádného hrdinu. To ani náhodou.
Když jsem viděl vaše fotografie z Kyjeva z prvních dnů ruské invaze, měl jsem z nich podobný pocit surreálna jako ze snímků krajiny pokryté sopečným popelem. Je v nich až dystopická atmosféra. Na té nejznámější fotce je zajímavý kontrast: všichni se před ruským ostřelováním ukrývají pod mostem, ale vy jste evidentně nahoře.
Ano, byli jsme tam úplně bez krytí. Tu situaci si pamatuji úplně přesně. Fotografii, kterou jsem chtěl pořídit, jsem vlastně vyfotit nestihl. V naší bezprostřední blízkosti začaly dopadat dělostřelecké granáty a museli jsme utíkat pryč.
Asi jsem kvůli tomu přišel o jeden ze svých nejlepších snímků. V takové situaci nemůžete přemýšlet o fotografování. Musíte okamžitě pryč.
Pamatuji si, jak jsem se naposledy ohlédl k mostu a viděl lidi, kteří se pod ním ukrývali. Naposledy jsem zariskoval a udělal několik fotek. Mám je dodnes, ale jsou rozmazané. Nejsou dobré. Pokud bychom tam zůstali o několik vteřin déle, tak by nás zasáhlo ostřelování. Střepiny by nás téměř jistě zabily. Později jsme se tam vrátili a viděli díry v konstrukci mostu. Říkali jsme si: „Přesně tady jsme před pár minutami stáli.“
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Jaká byla tehdy atmosféra v Kyjevě? Ukrajinští vojáci prý byli extrémně podezřívaví vůči cizincům a občas nejdřív stříleli a teprve pak se ptali...
Byl jsem úplně ztracený. Vůbec jsem nechápal, co se děje. Mysleli jsme, že Rusové obkličují Kyjev a nám zbývá jen několik hodin na evakuaci. Volal mi španělský velvyslanec a přesvědčoval mě, že musím odjet. Já mu odpověděl: „Nikam nejedu.“ Vždyť na takový okamžik jsem čekal celý život!
Tím nechci říct, že bych si přál zůstat v obklíčení. Ale pro mě bylo zásadní, že jsem dostal možnost zůstat v obléhaném městě a dokumentovat, co se tam odehrává. Někteří novináři se rozhodli zůstat, jiní odjeli. Já jsem zůstal. Trvalo několik dní, než jsme si uvědomili, jak je to nebezpečné.
Vydávali jsme se do obklíčených oblastí a pořád jsme si kladli otázku: Za jak dlouho Rusové proniknou do města? Na každém checkpointu se nás ukrajinští vojáci ptali: „Kdo jste? Odkud jste?“ Neměli jsme žádnou akreditaci…
Počkat, vy jste neměli akreditaci od ministerstva obrany?
Ne. V té době ještě nic takového neexistovalo. Měli jsme fixera. Na checkpointech jsme se prokazovali tak, že jsme provolávali „Sláva Ukrajině!“ I tak byli vůči nám velmi podezřívaví. Prohlíželi nám fotoaparáty a vyptávali se, co jsme fotili. Nikdy nám neublížili, ale někdy na nás už při příjezdu na checkpoint mířili zbraněmi. Pak si jen v duchu říkáte: „Člověče, hlavně klídek.“ Stačí jeden jediný blbec, co zmáčkne spoušť, a je konec.
Pamatuji si, jak jsem volal manželce a dětem a říkal jim: „Poslouchejte, nevím, jestli se odsud dostanu a jestli vás ještě někdy uvidím. Možná vypadne signál a tohle je náš poslední telefonát. Kdoví. Ale chci, abyste věděli, že udělám všechno pro to, aby to dobře dopadlo.“ Ale nejhorší zkušenost svého života jsem udělal až o dva roky později u Chersonu.
Povídejte.
Hledali jsme jeden opuštěný checkpoint, jenže jsme ho přejeli a vůbec jsme si toho nevšimli. Neměli jsme signál. Ujeli jsme asi sedm kilometrů po dlouhé rovné silnici, až jsme dorazili k vesnici, kterou už obsadili Rusové. Začali jako zběsilí střílet na naše auto. Vyběhli jsme z auta a schovali se v lese. Jenže oni nás začali hledat, stříleli všude kolem, dokonce vypustili dron. Byla hluboká noc, naprostá tma. Museli jsme se plížit. Trvalo nám pět nebo šest hodin, než jsme se dostali pryč.
Když jsme konečně dorazili na ukrajinskou stranu, začali po nás střílet zase Ukrajinci, protože si mysleli, že jsme Rusové. Opatrně jsme se k nim přibližovali a ukazovali jim, že nemáme žádné zbraně ani výbušniny. Viděl jsem, jak se po našich tělech pohybují laserové zaměřovače. Stříleli do vzduchu. Nakonec jsme se k nim doplazili a oni pochopili, že jsme jen skupina novinářů, kteří se ztratili.
Zpočátku nám vůbec nevěřili. Nedokázali pochopit, že se z druhé strany může někdo vrátit živý. Nakonec nás pustili, ale byli na nás hodně naštvaní a museli jsme hned opustit zemi. Pořád jsem myslel na své děti a říkal jsem si: „To by tedy byl hodně hloupý způsob, jak zemřít. Kvůli tak pitomé chybě…“
Vy máte na podobné historky docela štěstí. Brzo po nástupu k AP vás unesli v Gaze. Tehdy tam zuřila občanská válka mezi Hamásem a Fatahem. Kdo vás unesl?
Klan Doghmúšových. Je to rozsáhlý rodinný klan, disponoval vlastní ozbrojenou milicí a působil nezávisle na Hamásu a Fatahu. Chtěli přinutit Izrael, aby propustil některé palestinské vězně, a mě k tomu chtěli použít jako rukojmí.
Jenže Španělsko tehdy mělo velmi dobré vztahy s palestinskou samosprávou v Ramalláhu. Začalo vyvíjet velký tlak na moje propuštění, zapojily se do toho palestinské úřady a únoscům vzkázaly: „Chlapi, uneste si někoho jiného, ale ne Španěla.“ O tři dny později skutečně unesli jednoho Brita a toho pak drželi v zajetí asi sto dní.
Oni si mysleli, že jste Izraelec?
Mysleli si, že jsem Američan, protože jsem pracoval pro americkou agenturu. Asi dostali špatné informace. Byl tam naprostý chaos. Gaza tehdy byla sud prachu. Všude probíhaly střety mezi různými palestinskými frakcemi, všichni bojovali proti všem. Za mým únosem stály politické zájmy, na druhou stranu jsem se díky politice dostal na svobodu. Byl jsem z toho zmatený.
V Praze vystavujete i své fotky obětí domácího násilí z Pákistánu, žen znetvořených po útocích kyselinou. Jak se vám je podařilo přemluvit, aby před vámi odhalily tvář?
Na té sérii jsem spolupracoval s jednou neziskovou organizací, která jim zajišťovala operace ve Spojených státech a provozovala kosmetické salony, kde je zaměstnávala jako kadeřnice. Byla to nesmírně traumatizující zkušenost. Zvlášť silně na mě zapůsobila dívka jménem Nadžaf. Bylo jí jen čtrnáct let, ale vypadala jako stařena. Byla slepá a vůbec nemohla vycházet z domu.
Ty ženy ke mně byly velmi vstřícné, ale zároveň se strašně bály. Čelily stigmatizaci, některé podaly trestní oznámení na muže, kteří je zohavili, a bály se pomsty. Museli jsme chránit jejich totožnost, a proto jsme nikde neuváděli, kde ty fotky vznikly. Rozhovory s nimi vedla moje manželka, protože já jako muž jsem s nimi vůbec nemohl mluvit. Je to velmi konzervativní společnost.
Jak velký problém to v Pákistánu je? Kolik žen se stává obětí útoků kyselinou?
To se nedá zjistit. Většina žen to nikdy neoznámí. I proto, že pachatelem je často někdo z rodiny. Teprve když se jim podaří uniknout z rodinného prostředí, mohou vyhledat pomoc a jejich příběhy se dostanou na veřejnost. My jsme se setkali asi s třiceti nebo čtyřiceti ženami. Ale zveřejnili jsme pouze snímky a příběhy těch, u nichž jsme měli stoprocentní jistotu, že se staly obětí domácího násilí. Pro mě to byla obrovská odpovědnost, protože všechny portréty vznikly bez závoje.
Vzpomínám si na jednu ženu. Pracovala na univerzitě a po celou dobu rozhovoru měla nasazené obrovské sluneční brýle, které jí zakrývaly velkou část obličeje.
Tušil jsem, že má nějaký problém, ale vůbec jsem netušil, jak vážný. V jednu chvíli jsem se jí zeptal: „Můžu vás vyfotografovat?“ Předpokládal jsem, že ji vyfotím i s brýlemi. Ona si je ale sundala.
Zůstal jsem úplně ohromený. Rozplakal jsem se. Říkal jsem si: Jak je to vůbec možné? Každý den chodila do práce a skrývala, co se jí stalo. Řekl jsem jí, že pokud její fotografii zveřejníme, tak ji lidé poznají. Uvidí její tvář. „Jestli to něčemu pomůže, tak ji zveřejněte,“ odpověděla mi. Ta odvaha na mě udělala nesmírný dojem.