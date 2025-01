Tajný agent Elvis. Podivná schůzka s Nixonem fascinuje Ameriku dodnes

Zapomeňte na slavný polibek na Times Square, vztyčování vlajky na Iwodžimě, hořící Pearl Harbor, vylodění v Normandii, atomový hřib nad Hirošimou nebo společnou fotku chřadnoucího Roosevelta se Stalinem a Churchillem v Jaltě.

Nejžádanější fotka v Národním archivu Spojených států amerických je na první pohled docela nudná. Žádná válečná vřava ani osudový milník, který pootočil kormidlem dějin. Jen dva lidé tisknoucí si ruce: Richard Nixon a Elvis Presley. Setkání muže považovaného za největšího padoucha ve funkci amerického prezidenta a krále rokenrolu Američany fascinuje dodnes.

„Hlavním důvodem, proč tato fotka v americké veřejnosti stále rezonuje, je reputace Richarda Nixona jako člověka, který o popkulturních ikonách své doby nevěděl vůbec nic,“ řekl BBC historik Gregory Cumming z Nixonovy prezidentské knihovny. „Lidi tento totální rozpor fascinuje. Symbol všeho, co je cool, se potkává se symbolem chladné vypočítavosti,“ dodává historik umění Kelly Grovier.

Proti drogám, proti Beatles

Potkali se v prosinci roku 1970, oba tehdy byli na vrcholu svých kariér. Nixon se po dvou letech v úřadu díky slibům ukončit válku ve Vietnamu a boji s pokračující segregací škol na americkém jihu těšil vysoké popularitě, do propuknutí aféry Watergate ještě zbývaly dva roky.

Elvis se po letech natáčení více či méně špatných filmů a svatbě s Priscillou dočkal oslnivého comebacku. Nešťastná hollywoodská etapa byla zapomenuta, nespoutaný živel v černém koženém kompletu si korunu krále rokenrolu vzal zpátky. Následovala série vyprodaných koncertů v Las Vegas a chvalozpěvy od kritiků, kteří ho už dávno odepisovali.

„Je něco kouzelného sledovat muže, který se ztratil a opět našel sám sebe. Elvis zpíval se silou, jakou lidé u zpěváků rokenrolu neočekávají. Pohyboval se bez námahy a s takovým nasazením, že by Jim Morrison zezelenal závistí,“ velebil nejslavnějšího obyvatele Memphisu Jon Landau.

Nápad na setkání nejpopulárnějšího zpěváka Ameriky a strojeného prezidenta se zrodil v Elvisově hlavě a podle všeho šlo o náhlou inspiraci. Během letu do Washingtonu, D.C. si vyžádal kus papíru a naškrábal svérázný vzkaz, ve kterém Bílému domu nabídl své služby a požadoval, aby byl jmenován federálním agentem s volnou působností.

„Důkladně jsem studoval zneužívání drog i komunistické techniky vymývání mozků a jsem v nejlepší pozici, abych mohl být co nejprospěšnější,“ stojí ve vzkazu, který Elvis 21. prosince ráno osobně předal ochrance u Bílého domu. „Velmi rád se s vámi setkám a pozdravím vás, pokud nemáte moc práce,“ připsal tehdy pětatřicetiletý zpěvák.

Proč toužil po funkci tajného agenta? Elvis byl vášnivým sběratelem policejních odznaků a majitelem mnoha střelných zbraní. Podle vzpomínek jeho ženy obzvlášť toužil po odznaku Úřadu pro narkotika a nebezpečné drogy (předchůdce dnešní DEA).

„Odznak protinarkotického úřadu pro něj představoval nejvyšší moc. Věřil, že s ním může legálně vstoupit do kterékoli země s jakýmikoliv zbraněmi a jakýmikoliv drogami,“ vzpomínala Priscilla Presleyová ve svých memoárech Elvis a já.

Nixona vzkaz zaskočil, ale na setkání nakonec kývl, což byla zásluha jeho poradce Egila ‚Bud‘ Krogha, velkého Elvisova fanouška. „Král“ se dostavil v černé kombinéze s nohavicemi do zvonu a masivním opaskem, oči skryté za stylovými brýlemi. A protože jeho rozhovor s Nixonem nikdo nezaznamenával, historici se mohou opřít jen o stručné shrnutí z Kroghova pera.

Elvis se nejdřív pochlubil svojí sbírkou policejních odznaků a pak začal pomlouvat Beatles, kteří podle něj podněcovali protiamerické nálady. „Řekl, že Beatles přijeli do této země, vydělali si peníze a pak se vrátili do Anglie, kde šířili protiamerická témata. Prezident souhlasně kývl a vyjádřil překvapení. Prezident pak naznačil, že lidé užívající drogy často stojí v čele protiamerických protestů. Násilí, užívání drog, odpor, protest, to vše se snoubí v té samé skupině mladých lidí,“ poznamenal Krogh.

Elvis si nakonec z netradičního setkání odnesl to, po čem prahl nejvíc. Nixon mu udělil svolení nosit odznak agenta úřadu pro boj s drogami a zpěvák ho nadšeně objal. Následoval společný snímek, který vstoupil do dějin a před několika lety se stal inspirací pro komedii, ve které Elvise hraje Michael Shannon a Nixona Kevin Spacey.

Zbytek už jsou dějiny. Nixona o čtyři roky později smetla aféra Watergate, Elvise našli mrtvého v roce 1977. V pouhých dvaačtyřiceti letech podlehl zástavě srdce, na které se výrazně podepsalo užívání léků na předpis jako Dilaudid, Percodan, Demerol nebo kodein.

Elvise tak paradoxně zabily drogy, proti kterým chtěl jako Nixonův agent bojovat. „Největší vtip byl v tom, že my jsme skutečně brali nelegální drogy, ale podívejte se, co se stalo jemu,“ vzpomínal o mnoho let později Paul McCartney.