Portrét přízračných dvojčat inspiroval Osvícení. Otci se vůbec nelíbil

Jen se na ně podívejte.
Jsou úplně stejné, že?
Stejné manšestrové šaty se stejným bílým límcem a stejnými manžetami.
Stejné účesy.
Stejná čelenka ve vlasech.
Dokonce i stejně umístěné sponky.
A přece je každá jiná.
Jen se podívejte ještě jednou. Pořádně.
Ty punčošky – vzorem se trochu liší.
A hlavně ten výraz.
Dívenka vpravo se andělsky usmívá a má doširoka otevřené oči.
Ta vlevo působí lehce znudeně, má přivřené oči pevně a stisknutá ústa.
Jako by si fotografku nedůvěřivě prohlížela.
Vypadá jako temné alter ego své sestry.
Zlý dvojník.
Doppelgänger.
Připadá vám to přitažené za vlasy? Pak vězte, že fotografie Identická dvojčata od Diane Arbusové vzbuzuje divoké interpretace dodnes. Není divu, vždyť dvojčata a dvojníci jsou pro intelektuály všeho druhu ideální téma pro akademická cvičení v duchaplnosti.
Prostý černobílý portrét z roku 1967 se zařadil mezi nejslavnější fotky americké historie, před dvěma lety se vydražil za závratných 1,2 milionu dolarů a další a další generace kunsthistoriků provokuje k „zásadním otázkám“ o povaze lidské identity. Osmileté holčičky nestále dotírají: pokud jsou si dva lidé tak moc podobní, čím jsou jedineční?
Další interpretace mají nakročeno do sféry tajemna. „Hlavní kvalitou této fotografie je, že působí jako něco z jiného světa. Vyzařuje z ní strašidelný klid a zvláštnost. Člověk věřící v nadpřirozeno by si mohl představit, že dívky – nebo alespoň to dvojče vlevo – jsou posedlé zlým duchem,“ napsal Arthur Lubow, autor biografie Diane Arbusové.
Jak její nejslavnější snímek vznikl? Fotografku z bohaté židovské rodiny (rodiče provozovali obchodní dům na Fifth Avenue) vždy přitahovali jedinci vymykající se normálu. Exoti a podivíni, hříčky přírody. Nudisté a striptérky, burleska, pouťoví akrobaté, liliputi a obři, děti, transvestité, prostitutky… a také sourozenci z jednoho těhotenství.
„Připomínají mi mě samotnou. Mé vlastní dospívající já, seřazené ve třech obrazech za sebou a každý z nich je trochu jiný,“ okomentovala své starší snímky trojčat naaranžovaných v identických šatech na posteli. Téma ji stále pronásledovalo, a tak v roce 1967 dorazila na vánoční večírek pro dvojčata a trojčata v Roselle ve státě New Jersey.
A tam je spatřila. Cathleen a Colleen Wadeovy byly ve svých temně zelených manšestrových šatech dokonalé. Postavila si je na chodník před bílou stěnu, rameno na rameno a vyfotila přímo z anfasu. Svůj oblíbený Rolleiflex přesně ve výšce jejich očí.
Z technického a kompozičního hlediska není na té fotce nic inovativního. Přesto působí znepokojivým dojmem. Nevypadají ani tak jako sestry, dokonce ani jako děti. Spíše jako rozštěpené stránky jedné duše – jsou současně nevinné i zlověstné.
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„Arbusová se velmi zajímala o otázku identity. Kdo jsem já? A kdo jsi ty? Její snímek dvojčat jde přímo k podstatě její vize: vidíme normálnost v bizarnosti a bizarnost v normálnosti,“ zamýšlí se znalkyně jejího díla Patricia Bosworthová.
Když se snímek objevil na přelomové výstavě New Documents v Muzeu moderního umění, newyorská smetánka byla nadšena. Otec portrétovaných holčiček o něco méně. „Mysleli jsme si, že je to jejich nejhorší podobenka, jakou jsme kdy viděli,“ postěžoval si Bob Wade.
„Chci říct, že si jsou podobné. Ale vždycky nás zaráželo, že vypadají tak přízračně. Žádná jiná jejich fotografie, kterou máme doma, tak nevypadá,“ dodal otec osmi dětí, který podobně jako většina obyvatel městečka Roselle pracoval pro ropnou korporaci Esso (dnes Exxon).
Právě ona přízračnost byla hlavním důvodem, proč snímek jeho holčiček inspiroval Stanleyho Kubricka při natáčení kultovního hororu Osvícení. Postavy strašidelných dvojčat v modrých šatičkách, které na chodbách horského hotelu Overlook čekají na malého Dannyho a lákají ho, aby si s nimi šel hrát „na věky věků“, vznikly právě na základě fotografie Diane Arbusové.
Stephen King ovšem ve své knižní předloze píše pouze o přízraku sester ve věku osmi a deseti let, nikoliv o dvojčatech. „Když z nich Kubrick udělal dvojčata, vložil do filmu motiv doppelgängera – což je téma, které se vine celým jeho dílem. A někteří dokonce tvrdí, že to je odkaz na Mengeleho nechvalně známé pokusy s dvojčaty v Osvětimi,“ píše portál The Art Newspaper.
No tak to už je dost praštěné, ne? Ale co s těmi kunsthistoriky naděláte... Jisté je, že Kubrick ve své snaze natočit „nejstrašidelnější film v dějinách“ mocně čerpal inspiraci v umění. A navíc: s Arbusovou se znal, zaučovala ho do tajů řemesla, když ve čtyřicátých letech začínal jako fotograf v časopise Look.
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„Našli jsme fotku dvou malých holčiček. A já jsem si pomyslel: Bože, nic lepšího jsme si nemohli přát,“ vzpomínal Kubrickův asistent Leon Vitali na chvíle, kdy portrét dvojčat Wadeových objevil v katalogu retrospektivní výstavy, kterou Arbusové uspořádalo v roce 1972 Muzeum moderního umění v New Yorku.
Fotografka se jí nedožila, o rok dříve spáchala sebevraždu. Během pobytu v umělecké komunitě v New Yorku spolykala barbituráty a podřezala si žíly žiletkou. S depresemi bojovala celý život, stejně jako její matka. Prý už od mládí jí pronásledovala představa, že má v sobě cosi zlého, jakési temné alter ego. Jako kdyby v jejím těle existovaly dvě bytosti...
Výkyvy nálad jednou v dopise kamarádce popsala:
„Možná jsem taková byla vždycky. Občas se ve mně nahromadí energie a radost a začnu spoustu věcí nebo přemýšlím o tom, co chci dělat, a jsem bez dechu vzrušením, a pak najednou, buď únavou, zklamáním nebo něčím ještě záhadnějším, ta energie zmizí a zanechá mě rozrušenou, přemoženou, zoufalou a vyděšenou z věcí, po kterých jsem tak toužila!“