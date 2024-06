Rampa se spustila, on zmáčkl spoušť. V Normandii vyfotil „chřtán smrti“

Krátce po páté hodině ráno se do jednoho z vyloďovacích člunů sune hlouček mužů. Před pár hodinami si naposledy prošli stručný brífink mise, která vejde do dějin jako operace Neptun, námořní část vylodění spojeneckých vojsk v Normandii. Je 6. června 1944 a na palubě je i jeden z mnoha členů Americké pobřežní stráže, pro jejíž muže šlo o největší akci, jíž se kdy účastnili.

Robert Sargent nebyl na sklonku války žádným vyjukaným nováčkem, zocelily ho invaze na Sicílii a v Salernu. Úkol jeho bratrů ve zbrani byl jednoduchý: uštědřit nacistické armádě rozhodující ránu a v následujících měsících dojít až do Berlína. Sargent však mimo standardního vybavení nesl na krku i fotoaparát. Podobně jako desítky dalších spojeneckých fotografů a zpravodajů, kteří čekali na vylodění po celé Normandii.

Sargentův člun se před šestou hodinou odpoutal z bezpečné formace, jíž vévodila americká útočná loď USS Samuel Chase. Příští stanicí byl sektor pláže Omaha s kódovým označením Easy Red. Za kormidlem plavidla byl William E. Harville, o bezchybný chod motoru se staral Anthony J. Helwic, klíčovou roli po dosažení pláže hrál Patsy J. Papandrea, jenž ovládal přední rampu.

Plavba byla zprvu klidná, jak si později zapsal Sargent do deníku. S blížícím se pobřežím se zvedly vlny, voda se dostala i do člunu. Někteří vojáci kvůli rozbouřenému moři zvraceli. „Jinak byli všichni až neobvykle tišší, svírala nás zima, oblečení jsme měli po pár minutách promočené,“ vzpomíná Sargent. V dáli poprvé zahlédl útesy, které ostře vystupovaly z písčité pláže.

Poklidná cesta ke smrti

Začal odpočítávat minuty do akce, tep se mu zrychlil, ale snažil se být co nejklidnější. Pohledem přes bok člunu viděl, jak se v moři topí vyřazená armádní technika. Němci do moře nastražili i další překážky, které měly zastavit případnou invazi. Třicet sekund do otevření rampy. Sargent se ohlédl na druhou stranu, uviděl vyloďovací člun kapitána Delba L. Nivense.

Z plavidla se ozval výbuch a vyšlehly plameny. Střela z německého kulometu, kterými bylo osazeno celé pobřeží, si našla cestu přesně do míst, kde měl jeden z vojáků zavěšený granát. Posádce se podařilo oheň rychle uhasit a většina vojáků dokončila vyloďování, zraněné muže člun dopravil zpět do bezpečí k USS Samuel Chase.

Dramatická scéna se odehrála během pár sekund, pro Sargenta však trvala dlouhé minuty. Když se vrátil k sobě, pomalu se před ním otevírala rampa jeho člunu. Bylo 7:40 ráno. Posádka měla štěstí, palba se jí vyhnula. Vojáci rychle vyskákali ven, před nimi bylo ještě několik desítek metrů. Sargent zvedl připravený fotoaparát a zmáčkl spoušť.

Vylodění v Normandii

Tehdy netušil, že zachytil jeden z ikonických momentů druhé světové války. V popředí snímku vidíme nezaostřeného Papandreau, který se po otevření rampy stáhl co nejvíce dozadu. Hlavním dějištěm akce je moře, jímž se dere skupinka vojáků. Všichni ze Sargentova člunu už mají zbraně vyndané z obalů, zcela vpravo je však vidět puška vojáka z jiné skupiny, která je stále zabalená do igelitu. Společně pomalu kráčí do neznáma, pláž je zahalena do mlžného oparu, z nějž vystupují jen strmé stěny skalnatého pobřeží.

Další rozměr dodává snímku jeho zdánlivá poklidnost, není na něm patrná nepřátelská palba. Vojáci přitom ví, že mnozí jen pár metrů cesty na pláž nepřežijí. V originálním popisku při první publikaci fotografie stálo: „Američtí vojáci sesedají z rampy vyloďovacího člunu, aby překonali poslední nebezpečné metry k pláži v Normandii. Nepřátelská palba bude některé z nich stát život.“

Dvě tváře fotografie

Fotografie plná kontrastů strhujícím způsobem zachytila nejen krvavé boje v Normandii, zároveň skvěle vystihla tenkou hranici mezi slávou a zapomněním. Ikonický výjev se sice stal jedním ze symbolů Dne D, jméno jeho autora si však pamatuje jen málokdo. Jen pár stovek metrů od něj dokumentoval vylodění jeden z neslavnějších fotografů historie Robert Capa.

Chybou v navigaci se jeho vyloďovací člun dostal na stejný sektor pláže, kde přistálo plavidlo se Sargentem. Pořídil přes sto snímků, většina z nich později padla za oběť chybě v laboratoři, přežilo jich pouhých jedenáct. Capa však měl oproti svému neznámému kolegovi bohatou fotografickou minulost a vytříbené literární schopnosti, kterými své snímky dokázal prodat.

„Moje krásná Francie vypadala odporně a nevábně, německý kulomet, jenž kolem bárky chrlil kulky, mi úplně zkazil návrat. Muži z mého člunu se brodili ve vodě. Až po konečky vlasů mě zachvátil doposud nepoznaný druh strachu. Tělo se mi třáslo a obličej zkřivil hrůzou,“ zachytil minuty po vylodění v obsáhlém článku pro magazín agentury Magnum, kterou spoluzaložil.

Za Sargenta mluvila pouze jeho slavná fotka. Poetický název „Do chřtánu smrti“ dostala podle básně Alfreda Tennysona Útok lehké kavalerie popisující bitvu u Balaklavy během krymské války v říjnu 1854. Ta se ostatně odehrála v místech, kde byla pořízena zřejmě první válečná fotografie v historii.

V roce 1997 se Sargentova fotografie dostala na obálku anglické verze hrdinského eposu Iliada, podle překladatele je snímek univerzálním symbolem války. O rok později se slavný výjev protlačil i do filmu, při natáčení scén vylodění v Normandii se jím inspiroval režisér Steven Spielberg ve svém opusu Zachraňte vojína Ryana.

Sargent se podobné slávy, jakou si vysloužil Capa, nikdy nedočkal. Žil stranou zájmu médií a o svých zážitcích z 2. světové války mluvil jen sporadicky. Zemřel 8. května 2012.

5. června 2014