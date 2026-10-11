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Bonnie a Clyde laškovali s brokovnicí, fotky stvořily mýtus krvavých milenců

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Seriál   8:29
Bonnie Parkerová a Clyde Barrow pózují s brokovnicí.

Bonnie Parkerová a Clyde Barrow pózují s brokovnicí. | foto: Buck Barrow / FBICreative Commons

Stali se nejikoničtějšími gangstery období americké Velké deprese. Jejich...
Láska až za hrob. Bonnie a Clyde nabízejí archetypální příběh milenců, kteří se...
S otevřenou náručí je vítala zejména média. Fotografie fascinovaly, protože na...
Navzdory tomu, že se o jejich gangu, do něhož se později přidali další kumpáni,...
38 fotografií
Dnes by nejspíš byli za hvězdy Instagramu, novodobé celebrity. Bonnie a Clyde sice zabíjeli policisty jako na běžícím pásu, jejich gang přesto v době Velké hospodářské krize získal sympatie americké veřejnosti. I díky hravým snímkům, které se náhodou dostaly do tisku. Jejich příběh přináší další díl seriálu Slavné fotografie.

„Byla sotva metr padesát vysoká, vážila všehovšudy čtyřicet kilo. Pocházela z chudé dallaské rodiny, pracovala na částečný úvazek jako servírka a ve volném čase psala básně. Život v chudobě ji nudil a toužila po něčem víc. On byl výřečný drobný zlodějíček, také z chudých poměrů. Nenáviděl bídu a chtěl se proslavit,“ popsala FBI „nejznámější zločinecký pár americké historie“.

Jejich jména? Bonnie Parkerová a Clyde Barrow. Roky unikali spravedlnosti, loupili a vraždili. Připisuje se jim dvanáct obětí, velká část z toho byli policisté. Slávu si vydobyli nejen svými zločiny, ale i fotografiemi, na nichž se stylizovali do role elegantních gangsterů. Stali se předobrazem vášnivé, zločinecké lásky, která se vzpírá systému.

Slavné fotografie

Nic zpočátku nenasvědčovalo tomu, že by se Bonnie měla vydat na dráhu zločinu. Na škole byla dobrou studentkou se zálibou ve zpěvu, tanci a psaní. V roce 1926, šest dní před svými šestnáctými narozeninami, odešla ze školy a provdala se za svého tehdejšího přítele Roye Thorntona.

Jejich manželství se neslo ve znamení údajných Thorntonových nevěr a potíží se zákonem. V roce 1929 skončil ve vězení za vraždu a Bonnie se ocitla na všechno sama. Nikdy se však nerozvedla a svatební prsten měla na ruce i ve chvíli smrti. Nezbavila se ani tetování dvou spojených srdcí se společnými iniciálami. Thornton ji přežil o tři roky, zastřelili ho při pokusu o útěk z vězení.

Bonnie evidentně měla slabost pro špatné muže, protože v devatenácti, krátce po uvěznění svého manžela, se zapletla s o dva roky starším Clydem. Už tehdy měl pletky se zákonem: poprvé ho chytili, když si pronajal auto a včas ho nevrátil.

Bonnie Parkerová a Clyde Barrow pózují s brokovnicí.
Stali se nejikoničtějšími gangstery období americké Velké deprese. Jejich psanecký příběh byl totiž dochucen prvkem sexu a romantické lásky, vyztužen fotkami, na nichž pózují se zbraněmi. A živen médii, která chtěla čtenáře v době krize rozptýlit. Zločinný život Bonnie Parkerové a Clydea Barrowa mediální podobě neodpovídal, Amerika je však takové chtěla.
Láska až za hrob. Bonnie a Clyde nabízejí archetypální příběh milenců, kteří se rozhodli urvat ze života všechno.
S otevřenou náručí je vítala zejména média. Fotografie fascinovaly, protože na nich v pistolnickém, sebevědomém, okázalém a teatrálním stylu gangsteři pózují se zbraněmi. Jako například W. D. Jones na této fotce. Teprve šestnáctiletý chlapec si připsal na konto hned dvě vraždy rovnou během prvních dvou týdnů svého angažmá u Barrowova gangu.
38 fotografií

Jen několik dní po jejich seznámení skončil Clyde za mřížemi ve městě Waco. Bonnie mu do vězení propašovala zbraň, kterou chtěl použít k útěku, nicméně byl rychle znovu chycen. S Bonnie ale stále udržoval vztah. Posílali si dopisy, ve kterých se oslovovali jako „zlatíčko“, „miláčku“ či „malá manželko“.

Clydea posléze přesunuli do nechvalně proslulého vězení Eastham Prison Farm, kde ho znásilnil jeho spoluvězeň. Tím si podepsal ortel smrti: Clyde ho umlátil trubkou, jeho první vraždu na sebe ovšem vzal jiný vězeň odsouzený na doživotí.

Pobyt ve vězení byl tak tvrdý, že se Clyde rozhodl k zoufalému kroku. S jedním ze spoluvězňů se domluvil na „nehodě“. Dotyčný mu usekl dva prsty na noze, aby Clyde mohl zůstat na ošetřovně. Mohl si to odpustit – asi o týden později ho propustili.

Zrod nechvalně proslulého gangu

Na svobodě se zase dal dohromady s Bonnie, přibrali další dva kumpány a začala kriminální jízda takzvaného Barrowova gangu. Přepadávali benzinky a obchody, kradli auta a unášeli lidi. Cílem bylo shromáždit dostatek peněz, napadnout Eastham Prison Farm a pozabíjet jeho osazenstvo. Clyde se chtěl pomstít.

Za sebou nechávali krvavou stopu, během dva roky trvajícího řádění zabili celkem devět policistů. Sláva gangu se šířila po celé Americe. Klíčovým momentem se stal nepovedený zátah v Joplinu na jihozápadě Missouri, kde si gang dopřával odpočinek a kde se Clyde setkal se svým bratrem Buckem.

Gang se z obklíčeného domu prostřílel ven a za sebou zanechal dva mrtvé policisty. Ale také většinu svých věcí včetně fotoaparátu s nevyvolaným filmem. Snímky vzápětí otiskl místní list The Joplin Globe a celá Amerika užasla: na fotkách Bonnie pózovala s cigaretou v ústech a pistolí, jednu nohu frajersky na blatníku auta. Na té možná nejznámější míří brokovnicí na Clydea.

Stali se nejikoničtějšími gangstery období americké Velké deprese. Jejich...

Amerika začala hltat fascinující příběh gangsterských milenců, krvavých celebrit Velké hospodářské krize. „Čtenáři toužili po rozptýlení, chtěli sportovní hrdiny, filmové hvězdy a gangstery,“ vysvětluje jejich přitažlivost Jeff Guinn, autor knihy Go Down Together: The True, Untold Story of Bonnie and Clyde.

Jejich slávu přiživil i Clydeův dopis adresovaný Henrymu Fordovi. „Vážený pane, dokud mi ještě zbývá dech v plicích, chci vám říct, jak skvělá auta vyrábíte. Jezdil jsem výhradně ve fordech, kdykoliv jsem si mohl nějaký ‚půjčit‘. Co se týče rychlosti a bezporuchovosti, Ford všechna ostatní auta předčí. A i když moje podnikání nebylo úplně legální, mohu Vám napsat, že model V8 se Vám skutečně povedl,“ chválil Clyde revoluční osmiválec. O autenticitě dopisu sice panují pochybnosti, ale Fordovo muzeum jej stále hrdě vystavuje.

Smyčka se stahuje

Sláva podnícená zveřejněním fotek však měla i odvrácenou stranu: všichni teď věděli, jak členové gangu vypadají, a policisté po nich pátrali ještě usilovněji. Motely a restaurace už pro ně nebyly bezpečné, většinou přespávali venku. A aby toho nebylo málo, Bonnie si při bouračce ošklivě popálila nohu.

V červenci 1933 byl při brutální přestřelce v turistickém resortu v Missouri fatálně zraněn Clydeův bratr Buck, jeho ženu Blanche oslepily střepy. Zajali je o čtyři dny později v opuštěném zábavním parku v Iowě. Vznikla tak další slavná fotka: Blanche v tmavých brýlích při zadržení vyděšeně křičí, protože si blesk fotoaparátu spletla s výstřelem.

Bonnie a Clyde se stali ikonou a celebritami, jakkoli byl jejich příběh médií...

Bonnie a Clyde opět unikli, ale smyčka se stahovala. Jejich labutí písní byl nájezd na Eastham Prison Farm, dlouho očekávaná pomsta proti nechvalně známé věznici v Texasu. Podařilo se jim osvobodit pět vězňů a zranit dva strážce, ale úřady většinu vězňů rychle pochytaly.

Po stopě gangu se vydal Frank Hamer, bývalý kapitán Texas Rangers, jenž naplňoval všechny představy o nekompromisním lovci hlav, který dřív sahá po zbrani, než se ptá. Měl pověst zkušeného pistolníka, který zabil více než padesát zločinců a sám byl sedmnáctkrát zraněn.

Hamer přišel s tezí, že gang se americkým Středozápadem přesouvá podle určitého vzorce. Pohyboval se do kruhu od Dallasu v Texasu, přes Joplin v Missouri po severozápadní Louisianu. Komplikovalo to jejich pronásledování, protože policisté jednotlivých států se za nimi přes hranice nehnali.

„Policista musí znát zločincovy zvyky – musí pochopit, jak myslí, jak se chová v různých situacích. Když jsem začal chápat, jak uvažuje Clyde Barrow, cítil jsem, že děláme pokrok,“ líčil později Hamer. Páreček gangsterů nakonec dostihl v květnu 1934 v Louisianě. Dal dohromady tým šesti střelců, který si na ně počíhal na opuštěné silnici a rozstřílel je v jejich oblíbené fordce V8 na cimprcampr.

Nový mýtus

Zprávy o jejich smrti se staly událostí dne. Obyvatelé městečka Arcadia, kam policisté jejich mrtvoly a rozstřílený vůz přivezli, se rvali o krví potřísněné oblečení a Clydeovi se dokonce pokusili uříznout ucho. Na jejich pohřeb dorazily tisíce lidí.

Bonnie a Clyde sice chtěli být pohřbeni spolu, ale rodina Bonnie to nedovolila. Kulkami provrtaný Ford V8 policie vrátila původní majitelce, která ho pronajala showmanovi známému jako Crime Doctor (Doktor zločinu), aby ho mohl ukazovat dychtivému publiku.

Mýtus zločineckého páru o třiatřicet let později kanonizoval slavný film Bonnie a Clyde, který nicméně není historicky přesný. Naznačuje, že Clyde byl impotentní, dvojici líčil jako hrdiny pečující o chudé a Bonnie ukázal jako pistolnici, zatímco ve skutečnosti možná ani jednou nevystřelila – pokud nepočítáme zbabělé „dorážení“ postřelených policistů na zemi.

Obraz tragické lásky dvou milenců stojících proti zákonu se stal inspirací pro řadu umělců – od Sergeho Gainsbourga a Brigitte Bardot až po Eminema, Beyoncé a rappera Jay-Z. Jejich přičiněním se mýtus udržuje dodnes. „Kdyby žili dneska, měli by víc sledujících na Instagramu než Kardashianovi,“ řekl John Lee Hancock, režisér snímku Dálniční hlídka, který hon na gangsterský páreček popisuje z perspektivy Hamera.

Zločin a romance ve stínu smrti je zkrátka neodolatelná kombinace. Sama Bonnie to vystihla ve své básni. „Jednoho dne padnou společně, pochovají je bok po boku. Málokdo toho bude želet, pro zákon to bude velká úleva, ale pro Bonnie a Clydea to bude konec,“ napsala.

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