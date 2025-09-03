Bezvládný demonstrant vyděsil Bělorusy. Mlátičku ze slavné fotky opustila manželka

„Když sestra uslyšela můj hlas, zaklela, rozplakala se a zavěsila,“ vypráví muž, o kterém si nejen běloruská veřejnost na krátkou chvíli myslela, že je mrtvý. Malíř a dekoratér Jauhen Zajčkin se „první obětí protestů proti Lukašenkovi“ stal 9. srpna 2020, kdy naštvaní Bělorusové okamžitě po vyhlášení výsledků zmanipulovaných prezidentských voleb zaplnili ulice.
Členové speciálních jednotek OMON, které „poslední diktátor v Evropě“ na desetitisíce demonstrantů nasadil, Zajčkina skutečně ošklivě zmlátili. V propouštěcí zprávě z nemocnice měl napsáno uzavřené poranění mozku a otřes mozku, podlitiny na horním rtu a natržené vazy krční páteře. Ale přežil. Opravdovou první obětí protestů se stal někdo jiný „až“ o den později.
Pozdvižení kolem Zajčkina vyvolaly fotografie, které pořídil běloruský fotograf agentury Reuters Vasilij Fedosenko. Ty tak dlouho obíhaly sociální sítě, až si příběhu o policií ubitém muži všimla i zahraniční média a mylnou informaci v oné turbulentní době poslala dál. Situaci mimochodem nepomohlo, že se Zajčkinovi rozbil telefon a hodiny se s ním nemohla spojit ani jeho rodina.
|
Lukašenko ani neumí bělorusky. I uvnitř systému chtějí změnu, říká Cichanouská
Bělorusy vyděsil především snímek, na němž zadržený, do půl těla nahý mladý muž leží na trávě s hlavou na stranu, zkrvavenými ústy a až „neživě“ vytřeštěnýma očima. Nad ním se sklání jeden z příslušníků OMON a další stojí kolem. Ještě víc emocí pak prýští z druhé fotografie. Zajčkin na ní zase leží bezvládně na zemi, větší pozornost však na sebe strhává „omoňák“ v černé kukle.
Oběma rukama ukazuje na demonstrantovo tělo a jeho výraz jako by říkal: „Vidíte to?!“ Skutečná slova ozbrojence, jenž podle ruského nezávislého portálu Meduza býval velitelem jednotky určené pro boj s organizovanými gangy, pronásledování uprchlých vězňů a potlačování nepokojů, nicméně byla: „Já ho nechám jít, zavolejte záchranku!“
Scénu z centra Minsku tehdy zachytili i na videu. Voják s kuklou, posléze identifikovaný jako Tsimur Hryško, o ní v rozhovoru pro propagandistickou televizi RT řekl, že se Zajčkinovi nečekaně přitížilo. A že mu vlastně zachraňoval život. Sám prý své kolegy přesvědčoval, aby ho odvezli do nemocnice. „Lidský život a zdraví je totiž nade všechno. Potřebuje ošetřit, bez ohledu na to, jak špatně se večer choval, nesmí zemřít, musí žít,“ vyzýval prý.
Když nakonec Zajčkina z obávané dodávky vytáhli, byl už v bezvědomí.„Lehl si na zem a zůstal tak. Pokoušel jsem se ho oživit. A přímo tam, padesát metrů napravo, stáli lidé a křičeli: ‚Nech ho jít!‘ Řekl jsem jim, že pro něj sháním lékařskou pomoc, ale neslyšeli mě. Ti lidé úplně šíleli. Tak jsem se zvedl, sundal z něj ruce a ukázal jim: ‚Nechávám ho jít. A co teď? Teď tu jen dál leží.‘ A oni nevěděli, co na to říct. Když mi došlo, že od lidí žádná pomoc nepřijde, řekl jsem svému kolegovi, aby běžel pro doktora. Odvezla ho sanitka,“ dodal.
Podle Hryškovy verze událostí byl Zajčkin silně opilý a navíc pod vlivem drog. „Nakonec nám lékaři děkovali, že jsme ho přivezli, protože to mohlo dopadnout špatně,“ přisadil si a rázně odmítl, že by snad Zajčkina v dodávce zbili.
„Pokud by to tak bylo, stalo by se to v situaci, kdy skákal na štíty zasahujících policistů. Jeho skupina na ně skákala s rozběhem. Policie jim přes tlampač mnohokrát opakovala ‚zastavte nelegální činnost, jděte domů‘. Ale on ani další skupina to nepochopili. Vyběhli na ty kluky se štíty a začali je bít. V důsledku toho taky dostal několik ran a my ho vtáhli do našeho auta,“ řekl podle Charty 97.
Zajčkin popřel, že by byl pod vlivem návykových látek, a podle svých slov bezpečnostním složkám ani nekladl odpor. Fantasmagorie, že demonstrovat chodí jen „zhulené, opilé a zfetované ovce, podplacené loutky Západu, zločinci a nezaměstnaná individua“, nicméně Lukašenko i se státními médii rád šířil. „Všichni tu jsou: Feťáci, prostitutky a další inteligentní lidé“ nebo „Sašo, my tě nenávidíme zdarma“, odpovídali mu lidé na shromážděních v Minsku.
Protesty s každým dnem rostly a Bělorusové poprvé po dlouhé době opravdu věřili, že zkorumpovaný a s Ruskem čím dál víc svázaný režim dokážou svrhnout. Udržovat pozornost světové veřejnosti pomáhali i běloruští disidenti, z nichž se část stáhla do exilu.
S oběma dětmi utekla i Lukašenkova volební rivalka Svjatlana Cichanouská, která se usadila v Litvě – pro prchající Bělorusy jednom z nejčastějších útočišť. Už na konci srpna 2020 tam odjel i Zajčkin. Tehdy v nemocnici jej ostatně hned poté, co znovu nabral vědomí, jeden tamní lékař nabádal, aby raději ještě před příjezdem policie odešel.
„Po překročení hranice jsem si pomyslel, že do konce srpna bude po všem. Pak jsem si říkal, že to potrvá jen do konce podzimu. Potom každý očekával, že do Nového roku bude konec. Teď už všichni chápou, že to bude chtít víc času,“ vzpomínal rok po svém odchodu a měl pravdu, Lukašenko je u moci dodnes a veškeré protesty násilně potlačil.
|
Lukašenko o nástupci: Synové vládnout nechtějí, žena diktátorem být nemůže
Zajčkin s demonstracemi nepřestal ani v Litvě a spolu s dalšími krajany v době, kdy s ním novináři litevského portálu Relokantai mluvili, chodil protestovat před běloruskou ambasádu ve Vilniusu. „Nejste náhodou ‚ten‘ týpek?“ ptávali se jej Bělorusové na ulici. Poznávali jeho tvář a věděli, co si vytrpěl. „Všichni mi říkali totéž – že se o mě v té době báli a byli šťastní, že to dopadlo dobře. Všichni si pamatovali ty fotky,“ říká muž.
„Možná jsem symbol,“ odpovídá na otázku, zda se za něj považuje. „Ale jen těch protestů z prvních dnů,“ dodává. Ostražité Bělorusy, kteří vždy měli na paměti, že je může sledovat tajná služba KGB, vystrašilo třeba demonstrativní odklonění letadla společnosti Ryanair s novinářem Ramanem Pratasevičem, jehož pak ve vazbě mučili tak dlouho, až řekl vše, co po něm režim chtěl. Strach lidem nahnala také vražda běloruského aktivisty Vitalije Šiševa na Ukrajině.
I v exilu si tak dávali pozor na to, s kým mluví. Tuto bariéru v Zajčkinově případě na obou stranách zboural právě jeho příběh. Tvořící se komunita litevských Bělorusů jej přijala mezi sebe a on začal pomáhat dalším nově příchozím uprchlíkům. V nové vlasti si „zabitý muž z fotky“ našel práci a když se žádost o udělení azylu příliš vlekla, začal se ucházet alespoň o pracovní vízum a postupně mu docházelo, že se nejspíš časem bude muset stát litevským občanem.
Všechny své vazby s rodnou zemí dočasně zpřetrhal, jenže... jeho malý syn tam zůstal. Běloruské úřady zakázaly odjezdy nezletilých, Zajčkin ho tak nesměl vzít s sebou. Mohl mu jen posílat peníze.
Jak příslušník OMON o ženu přišel
Na osudu těžkooděnce Hryška se však fotografie také podepsala. Rozvedla se s ním jeho žena Lilija. Šampionka bodybuildingu v kategorii bikiny fitness Salimgarejevová už prý měla dost vlny nenávisti, jež se vůči ní zvedla za to, že má za manžela mlátičku režimu. Přestože má Hryško na fotografiích zahalenou tvář a propaganda jeho jméno neuváděla, brzy jej znali úplně všichni. Každý Bělorus věděl, co udělal i kdo je jeho choť.
Ta tak manželství ukončila, přestože ještě o pár let dříve snila, že až si jednou najde muže, bude s ním, ať už bude mít jakoukoliv profesi. Hlavně že ho bude milovat. Hromady agresivních vzkazů však byly příliš velké. „Společnost přesně tohle chce. Bude to to nejlepší pro mě i pro něj,“ řekla Salimgarejevová a pro týdeník Naša Niva přiznala, že se svým Tsimurem by jinak nejspíš stále byla. Na Instagramu k fotografii rozvodových papírů napsala: „To se stává. Naše názory a postoje se od sebe prostě vzdálily.“
|
KOMENTÁŘ: Běloruská parodie na volby. Lukašenko triumfem překonal i Putina
„Takové obtěžování se velmi těžko snáší, přáli mi smrt, tisíc zpráv denně. Psali ‚doufám, že zemřeš‘,“ líčila také. „Nejdřív jsem vzlykala a schovávala se, ale pak jsem začala i odepisovat: ‚Ať se ti stane to samé.‘ Není normální takto mluvit! Ti lidé dělají totéž, co červeno-zelení (bezpečnostní složky, pozn. red.), pouze tlačí na vaši morálku, kdežto oni tlačí fyzicky. Jsem unavená. I teď mi pořád píší. Je opravdu náročné to snášet a chápat,“ popsala v říjnu 2020.
A na jaře následujícího roku už svou situaci odmítla komentovat. Naopak se pustila do novinářů. „Zbláznili jste se? Je 30. března, tamto se stalo v říjnu. Jak dlouho mě budete ještě otravovat? Kdy mě necháte na pokoji? Opravdu je to tak zajímavé? Já už na všechno dávno zapomněla a žiju dál svůj život,“ rozčílila se, když se jí stanice Euroradio zeptala, jak svůj rozchod s Hryškem zvládla. „Když jsem byla na dně, nikdo mě nepodpořil. Ten příběh začal být známý jen proto, že jsem sportovkyně. Proč o mně píšete? Pište o jiných. O tisících jiných lidí...“
Nikoliv tisíce, ale desetitisíce Bělorusů si během demonstrací prošly vězením a mučením. Rok po volbách aktivisté věděli o více než šesti stovkách zavřených politických vězňů – několikanásobně víc než v tehdejším, mnohem větším Rusku. Brutalita režimu nakonec zvítězila a lidé se z ulic vrátili domů. Mnohé ve vazbě mučili nebo znásilnili.
|
Nikdo si na nás nevzpomene. Bělorusové se bojí vrátit domů, Lukašenko jen posílil
„Už bylo dost obětí, příliš mnoho zničených životů,“ řekla tehdy také lídryně opozice Cichanouská. Ta se alespoň dočkala zázraku a letos se znovu shledala se svým mužem a původním opozičním kandidátem na prezidenta Sjarhejem, kterého nedávno díky americké intervenci propustili z vězení.
Pět let od protestů je nicméně situace stále stejná jako před nimi, a to především díky podpoře Kremlu. Lednové prezidentské volby, v nichž Lukašenko údajně získal 86,82 procenta hlasů a posedmé za sebou tak „vyhrál“, už na Západě nebral vážně téměř nikdo. „Všichni naši oponenti a nepřátelé by měli pochopit: nedoufejte, nikdy se nezopakuje to, co jsme měli v roce 2020,“ prohlásil pak sedmdesátiletý vládce.