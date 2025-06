Ignorant by řekl, že je to jen obyčejná sportovní fotka pro „vymlácené hlavy“. Jenže výjev zachycený 25. května 1965 v zapadlé sportovní hale ve městě Lewiston v Maine je jedním z nejsilnějších, jaký byl kdy zachycen na film. Mnohovrstevnatý, nutící k zamyšlení, s dalekosáhlým společenským přesahem.

První rovina je zřejmá: technická dokonalost celého díla, kterou tehdy prokázal teprve dvaadvacetiletý Neil Leifer, fotograf prestižního magazínu Sports Illustrated. Bedlivý pozorovatel je jasně veden ke středobodu snímku, ve kterém kraluje Muhammad Ali, vycházející boxerská hvězda. Pod ním s gestem kapitulace leží padlý titán Sonny Liston, diváci se ztrácí ve tmě, kulisu výjevu tvoří pouze fotografové. Je o perfektní zachycení umanutosti a soustředění, s jakou Ali vtrhl nejen do boxerského světa.

Za momentem, který byl během zlomku sekundy pryč, leží druhá a mnohem obsáhlejší rovina celého snímku. Leifer tehdy nebyl úplným nováčkem ve světě sportovní fotografie, přeci jen se do té doby mohl pochlubit patnácti snímky na titulní stráně Sport Ilustrated. Bylo mu jasné, že na odvetný zápas mezi Alim a Listonem se musí dobře připravit.

„Do Lewistonu jsem dorazil asi tři dny předem. Hodil jsem řeč s techniky a osvětlovači v hale, kde se měl zápas odehrát. Pokud člověk chtěl, aby pro něj udělali službičku, musel je trochu uplatit. Tady v tom případě jsem chtěl dva blesky asi šest metrů nad ringem. Technici mi je tam nachystali a ujistili se, že všechno bude fungovat,“ vzpomíná po více než šedesáti letech Leifer.

Pro zachycení zápasu zvolil středoformátový fotoaparát od firmy Rolleiflex. „Zaprvé jsem chtěl, aby byly fotky nerozeznatelné od studiové kvality. Zadruhé jsem cílil na obálku časopisu. Ve zlomku sekundy, kdy fotíte, nemůže přemýšlet o tom, jestli cvakat na výšku nebo na šířku, takže Rolleiflex a jeho čtvercový formát byl ideální,“ vysvětluje.

Do karet mu hrála i doba. V ringu nebyly žádné reklamní nápisy, stejně tak na trenýrkách a rukavicích obou boxerů. „Dneska by to bylo úplně jiné, všechno by zkazil vizuální odpad. Navíc bylo skvělé, že se tehdy mohlo v halách kouřit. Devadesát procent přihlížejících byli muži, kteří toho vyhulili opravdu hodně. Když člověk zmáčkl spoušť a blesk to do toho kouře napálil, získal výsledný obraz takový namodralý tón, což fotce dodalo na dramatičnosti,“ popisuje.

Skromné přiznání

Jenže ani perfektní technická připravenost Leiferovi nemohla zajistit, že zmáčkne spoušť v ten správný okamžik. Jak se mu to podařilo?

„Bylo to absolutní štěstí. Blesky se mi nabíjely tři sekundy, takže kdybych zmáčkl spušť špatně, musel bych čekat. Mohl jsem jít štěstí naproti aspoň tím, že jsem si vybral dobré místo. Střed ringu byl asi tři metry ode mne, základem bylo si tedy předem dobře zaostřit. Tehdy jsme samozřejmě žádný autofokus neměli. Snažil jsem se taky, aby mi ve výhledu nestál rozhodčí,“ vzpomíná Leifer. Když před sebou uviděl rozvášněného Aliho, zmáčkl spoušť.

„Ale pochopitelně jsem nevěděl, jestli to všechno vyšlo. Stalo se to strašně rychle,“ dodává. Je paradoxní, že podle mnohých vůbec nejlepší sportovní fotografie historie se nedostala na titulní stranu Sports Ilustrated. Leifera to zklamalo. „Ale zase tak moc jsem o tom nepřemýšlel. Ta fotka nikdy nedostala žádnou cenu. Říkal jsem si tehdy, že o ní lidé budou mluvit i za šedesát let? Tak to ani náhodou,“ tvrdí pobaveně.

Jak si tedy vysvětluje, že se ze snímku v průběhu let stala legenda a pravidelně vítězí v žebříčcích nejlepších sportovních fotek všech dob?

„Myslím, že je to tím, že na něm Ali vypadá nejlépe ve své kariéře. Pohledný a zároveň ďábel. Charismatický, sebejistý, děsivý, největší člověk své generace. Právě tak si ho lidé chtějí pamatovat. Proto je ta fotka slavná. Jinak na ní není nic speciálního. A nenechte se mýlit, já jsem na ni pyšný. Ale nechci sám sebe balamutit, že je to nejlepší sportovní snímek historie,“ říká skromně.

„Kdybych úplně stejně vyfotil jakéhokoli jiného černošského boxera, nikoho by to nezajímalo. Co dělá tento snímek zajímavý, je příběh hlavního hrdiny,“ dodává.

Fotograf Neil Leifer (22. února 2025)

A ten je jako vystřižený z hollywoodského filmu. Ali, tehdy ještě coby Cassius Marcellus Clay, se s Listonem poprvé střetl v únoru 1964. Šlo o souboj generací, dvaadvacetiletá vycházející hvězda s proříznutou pusou se měla postavit držiteli titulu. V Miami bylo horko mnoho dní před samotným utkáním. Během předzápasového vážení ze sebe Clay chrlil jednu památnou hlášku za druhou. „Budu létat jako motýl a bodat jako včela,“ hulákal. Když se ho zeptali, jak se chce bránit drtivým úderům Listona, odpověděl: „Nemůžete zasáhnout něco, co ani neuvidíte.“

Za hranice světa boxu

Liston byl považován za jasného favorita, přípravě na utkání však příliš nedal a podle dobových zkazek se cpal nezdravým jídlem a zaléval ho pivem. V prvních kolech uchvátil rychlostí, Liston nevěděl, co si s divokým mladíkem počít. Až ve čtvrtém kole získal převahu, dodnes se však neví, zda férově. Clay po zápase tvrdil, že ho oslepila neznámá látka. Možná přípravek, kterým trenéři zastavili krvácení ve tváři Listona? Nebo šlo o cílený a nesportovní útok?

Trvalo celé jedno kolo, než se dostal zpět do formy. V šestém kole byl Liston pod drtivou palbou Clayových úderů. Když zazněl gong, Liston se sesunul na židličku ve svém roku, do dalšího kola už nastoupit nemohl. Prý kvůli vykloubenému ramenu. Clay vířil ringem, zvedal ruce nad hlavu a křičel: „Jsem král světa!“ Přihlížející novináře, kteří ho před zápasem odepisovali, zasypal salvou urážek. Pás šampiona byl jeho.

Zástupci tisku kolem Claye kroužili několik týdnů před zápasem a snažili se rozkrýt jeho pletky s Islámským národem, americkým hnutím muslimů černé barvy pleti. Na začátku 60. let ho proslavil jeho mluvčí a významný politický aktivista Malcolm X. Clayův otec tvrdil, že jde o sektu, která jeho synovi vymyla mozek.

Po první porážce Listona se Clay k Islámskému národu oficiálně přihlásil. Nejprve si změnil jméno na Cassius X, chtěl se zbavit příjmení, které jeho předci dostali v dobách otroctví. Přerod v nového člověka dokonal osvojením jména Muhammad Ali po vůdci Islámského národa Elijahovi Muhammadovi.

V té době už se začalo mluvit o odvetě. Liston se po prohře potýkal sám se sebou, média plnily zmínky o jeho paktech s kriminálními živly. Ali však musel řešit mnohem větší mediální bouři po smrti Malcolma X, kterého v únoru 1965 podle všeho zavraždili členové Islámského národa – nelíbilo se jim, že hnutí opustil. Odvetný zápas se měl původně konat v Bostonu, vedení města se však pořadatelství kvůli kontroverzím okolo obou boxerů vzdalo.

S náhradním řešením přišel guvernér státu Maine, jako alternativu nabídl prostory zimního stadionu v městečku Lewiston. I když skrze televizní přenosy 25. května sledovaly zápas miliony lidí, přímo v hale se tísnilo pouhých 2 434 platících diváků, šlo tedy o titulový zápas s nejmenší návštěvou v historii.

Památná vítězství i zákeřná nemoc

I přes Aliho vítězství v prvním utkání byl Liston považován za jasného kandidáta na vítězství. Tentokrát nepodcenil přípravu, vyvaroval se pití piva a vyřadil z jídelníčku své milované hot dogy. Na vážení dorazil v životní formě a slíbil, že Aliho srazí na kolena. Jeho silácké sliby však měly rychle vzít za své. Zápas netrval ani dvě minuty. Ali poslal Listona na zem po pár desítkách sekund. „Tak vstávej a bojuj!“ křičel na svého soka. V tu chvíli Leifer pořídil slavnou fotografii.

Zápas tím neskončil, Liston sice vrávoral, ale zvedl se. Ali však vycítil šanci, zasypal ho salvou úderů a rozhodčí zápas ukončil. Publikum nevědělo, jak reagovat, zničující úder, který poslal Listona k zemi, takřka nikdo nepostřehl. Takzvaný „fantomový úder“ byl předmětem kontroverzí po desítky let, ze záběrů je však patrné, že pro Listona byl zdrcující.

Ali o titul po dvou letech přišel. Ne v ringu, ale po zásahu úřadů, když odmítl narukovat do Vietnamu. „Nemám nic proti Vietkongu, protože nikdo z nich mě nikdy nenazval negrem,“ provokoval. Mimo titulu přišel rovněž o boxerskou licenci. Případ se vlekl pět let a skončil u Nejvyššího soudu, kde Ali očistil své jméno a mohl se vrátit k profesionálnímu boxu.

Dva vítězné zápasy mu zajistily další titulové klání, tentokrát proti legendárnímu Joeu Frazierovi. Zápas století prohrál na body. Titul si vzal až při Rachotu v džungli, při kterém psychologickou hrou i skvělou fyzickou kondicí zcela vyčerpal dosavadního šampiona George Foremana.

Vrcholem kariéry se však pro Aliho stal až Masakr v Manile, třetí a poslední utkání s odvěkým rivalem Frazierem. Po 14 kolech utkání ukončil Frazierův trenér Eddie Futch, jeho svěřenec s ním kvůli tomu po zbytek života nemluvil. Ali po zápase prohlásil památnou větu: „Nikdy jsem nebyl tak blízko smrti!“

Naposledy si vzal Ali titul do svého držení 15. září 1978, porazil Leona Spinkse po patnácti kolech na body. Stal se tak prvním boxerem v historii, který získal titul šampiona třikrát za sebou.

Vůbec poslední zápas velikán boxerské historie absolvoval na sklonku roku 1981, navzdory tomu, že už o rok dříve mu lékaři diagnostikovali počínající Parkinsonovu nemoc. Ta byla podle lékařských záznamů i příčinou jeho smrti, Ali skonal 3. června 2016 ve věku 74 let.