Palestinský mučedníček dojal svět. Je to fake, soptil Izrael. Ale už bylo pozdě...

Tomáš Ratner
Byl to jen dvanáct sekund trvající záběr pořízený uprostřed Gazy, přesto otřásl celým světem. Tvář Muhammada al-Dury se před čtvrtstoletím stala ikonou druhé intifády a symbolem izraelského útisku. Dodnes se však neví, kdo tehdy skutečně střílel a jestli malý Palestinec skutečně umřel. Jeho příběh přinášíme v seriálu Slavné fotografie.

Za betonovým válcem se krčí chlapík v džínách a bílém triku a jednou rukou drží křičící dítě. Je jasné, že jim jde o život. Všude kolem rachotí palba a dopadající kulky zvedají obláčky prachu. Další sekundy nahrávky naznačují tragédii: chlapec bezvládně leží na zemi, zhroucený otec se kinklá zoufale vedle něj.

„Muhammad byl smrtelně zraněn a zemřel na klíně svého otce. Jeho smrt se stala mobilizačním prvkem druhé intifády,“ konstatuje pod nepříjemnými záběry Katarem sponzorovaný portál Middle East Eye. Jenže Izraelci mají úplně opačný názor, malý Muhammad se pro ně stal předobrazem „palestinských pohádek“.

„Al-Dura se stal symbolem palestinské vlny terorismu, která trvala několik let. Izraelská vláda incident vyšetřila a oficiálně odsoudila jako podvrh. Soudy prokázaly, že záběry byly zfalšované, ale škoda už byla napáchána. Záběry al-Dury se navždy vryly do paměti lidí a dodnes jsou v arabském světě používány k podněcování násilí,“ posteskl si izraelský fotograf David Katz.

Palestinec Džamal al-Dura, otec Mohammeda, před zničenými domy v centrální části Pásma Gazy uprostřed pokračujících bojů mezi Izraelem a hnutím Hamás. (14. listopadu 2023)
Pravdu se nejspíš nikdy nedozvíme. Svou verzi událostí si můžete vybrat podle toho, na jaké straně blízkovýchodního konfliktu stojíte. Jedno je však jisté: zrnitá nahrávka pořízená před čtvrtstoletím uprostřed bouřící Gazy znovu potvrdila, že se válka o Svatou zemi čím dál častěji odehrává i v mediálním prostoru.

Malý mučedník

Napětí na Blízkém východě dosáhlo v září 2000 kritického bodu. Mírový summit v Camp Davidu mezi izraelským premiérem Ehudem Barakem a palestinským lídrem Jásirem Arafatem ztroskotal, obě strany se vzájemně obviňovaly z neúspěchu.

Poslední kapkou byla provokativní návštěva opozičního lídra Ariela Šarona na Chrámové hoře. Tento krok rozzuřil Palestince a odstartoval vlnu násilí, která rychle zasáhla Západní břeh i Gazu. Začala druhá intifáda, povstání trvající několik let, během kterého přišlo o život přes 3 000 Palestinců a tisíc Izraelců.

Blížící se problémy předvídal i palestinský kameraman televizní stanice France 2 Talal Abu Rahma. V pátek 29. září se na pokyn šéfa vrátil z rozbouřeného Jeruzaléma do Gazy, která byla zatím klidná.

Abu Rahma tušil správně. V sobotu ráno propukly v palestinském území na břehu Středozemního moře násilné demonstrace. Kameraman si strategicky vybral křižovatku Necarimské a Saladinovy silnice, odkud se mohl kamkoli rychle přesunout. Kolem sedmé ranní se zde začali shromažďovat lidé. Začaly létat kameny, slzný plyn, gumové projektily.

Postupně přibyly tisíce demonstrantů a kolem jedné odpoledne začala ostrá střelba. „Schoval jsem se za dodávku a netušil, kdo a proč střílí,“ vzpomínal Abu Rahma pro televizi al-Džazíra. Zavolal nadřízenému: „Postarejte se o mou rodinu, kdyby se mi cokoli stalo.“ Pak zavěsil.

V tu chvíli zahlédl otce se synem, kteří se u zdi kryli před intenzivní palbou. Neodvážil se jim jít na pomoc, palba byla příliš prudká. Přes kameru viděl, jak chlapec klesá k zemi, zatímco otec mával o pomoc. Nakonec oba odvezla sanitka.

Když místní redakce France 2 dostala záběry z Gazy, zavládlo v ní ticho. Všichni věděli, o jak výbušný obsah jde. Francouzská veřejnoprávní televize nakonec záběry odvysílala s komentářem místního zpravodaje, podle něhož chlapce zasáhly střely vypálené z izraelských pozic. Záběry se navíc rozhodla dál distribuovat zdarma se zdůvodněním, že nechce „vydělávat na krvi dětí“.

Snímek z krátkého videa se okamžitě rozletěl do celého světa a stal se ikonou palestinského utrpení. Muhammada srovnávali s vietnamskou holčičkou popálenou napalmem nebo židovským chlapcem z varšavského ghetta. Muhammadova agónie se objevila na plakátech, známkách a nástěnných malbách po celém arabském světě.

Teroristické skupiny ji citovaly jako inspiraci povstání. Mluvil o ní i Usáma bin Ládin, záběry se objevily v pozadí zvěrské popravy amerického novináře Daniela Pearla, jemuž al-Káida před kamerami uřízla hlavu.

Saúdskoarabská poštovní známka připomínající osud Muhammada al-Dury

Izraelská armáda (IDF) zpočátku za incident přijala odpovědnost. Generálmajor Jom-Tov Samia uznal, že izraelský voják pravděpodobně neúmyslně zasáhl dítě. Přiznání však brzy stáhla a v listopadu 2000 interní vyšetřování dospělo k překvapivému závěru: Muhammada al-Duru pravděpodobně zabily kulky palestinských ozbrojenců, nikoli izraelských vojáků.

Tuto verzi podpořilo i vyšetřování německé televize ARD, jež uvádělo, že Palestinci záběry upravili, aby vypadalo, že stříleli Izraelci. V následujících letech přišly radikálnější teorie, které tvrdily, že celý incident byl zinscenovaný, a to za účasti palestinského kameramana France 2.

To tvrdila i zpráva izraelské vlády sestavená na pokyn premiéra Benjamina Netanjahua a zveřejněná v roce 2013. Podle dokumentu neexistují důkazy, že chlapce zasáhli Izraelci, a dokonce vůbec není jisté, že zemřel.

Palestinec Džamal al-Dura, otec Mohammeda, před zničenými domy v centrální části Pásma Gazy uprostřed pokračujících bojů mezi Izraelem a hnutím Hamás. (14. listopadu 2023)

Analýza nezveřejněných částí originálního materiálu údajně ukázala, že chlapec je na konci videa stále naživu, hýbe rukou a otáčí hlavou. Zpráva také poukazovala na absenci krve na místě činu. Kanál France 2 podle ní záměrně vystřihl závěrečné scény, aby vytvořil falešný dojem chlapcovy smrti.

Ministr Juval Steinitz označil aféru za „moderní mýtus o rituální vraždě namířený proti státu Izrael“, čímž připomněl středověké pověry, že Židé užívají krev malých dětí pro své náboženské rituály.

Spory o pravost videa se přenesly i do francouzských soudních síní. Mediální aktivista Philippe Karsenty v roce 2004 veřejně obvinil France 2, že odvysílala zinscenované záběry. Stanice ho zažalovala pro urážku na cti.

Soudní spor trval léta, v červnu 2013 odvolací soud definitivně rozhodl v neprospěch Karsentyho. Uznal ho vinným z pomluvy a uložil mu pokutu sedm tisíc eur (přibližně 170 tisíc korun). Hnutí Hamás toto rozhodnutí uvítalo jako potvrzení, že izraelské úřady lžou, zatímco Izrael trval na svém.

Příběh Muhammada al-Dury dodnes leží v žaludku mnoha Izraelcům i propalestinským aktivistům a jeho interpretace se liší v závislosti na straně, která ho vypráví. Otec chlapce opakovaně odmítl izraelské závěry jako lži a vyjádřil ochotu nechat exhumovat tělo svého syna pro mezinárodní vyšetřování.

Poslední kapitolu zamotaného příběhu napsaly masakry ze 7. října 2023. Džamál al-Dura současnou válku v Gaze popsal jako nekonečnou katastrofu, izraelské ozbrojené složky před rokem zabily i jeho bratra. Kameraman Talal Abu Rahma za svou práci získal několik ocenění. V roce 2017 ho z Gazy vykázali a nyní žije v Řecku.

Pro židovský stát měla celá kauza jedno zásadní poučení: propaganda je součást války a pokud má Izrael v boji o přízeň mezinárodního publika konkurovat srdceryvným palestinským příběhům, nesmí si dovolit žádné komunikační přešlapy.

„Smrt Muhammada al-Dury byla jedním z největších neúspěchů izraelské propagandy. Mluvčí IDF převzal odpovědnost a vydal veřejnou omluvu za údajné zabití dvanáctiletého chlapce. Když se později ukázalo, že ve skutečnosti zemřel při palestinském útoku, bylo příliš pozdě. Svět už byl přesvědčen, že ho zabili Židé. A žádná fakta, videa ani vyšetřování nemohla tento lživý dojem změnit,“ píše se v komentáři izraelského deníku Jisra’el ha-jom.

