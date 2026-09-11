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Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

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Seriál
Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy Bordersová, která pracovala pro Bank of America v 81. patře WTC. Podařilo se jí utéct a fotograf AFP ji vyfotil, když hledala skrýš. | foto: Stan Honda

Marcy Bordersová přežila 11. září 2001 útok na americká Dvojčata. Svět ji zná...
Marcy Bordersová se synem Zay-denem.
Marcy Bordersová ve svém bytě v New Jersey se svým synem Zay-denem (3. června...
Marcy Bordersová přežila 11. září 2001 útok na americká Dvojčata. Svět ji zná...
31 fotografií
Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila teroristický útok v New Yorku a doběhla do bezpečí. Její tragický příběh přináší další díl seriálu Slavné fotografie.

New York, 11. září 2001, 8 hodin ráno. Marcy Bordersová v elegantním kostýmku vchází do severní věže Světového obchodního centra na Manhattanu a výtahem vyjíždí do 81. patra. Život je zase jednou v pořádku, právě získala prestižní místo právní asistentky ve finančním kolosu Bank of America. Do práce si přivstala.

O 46 minut později se její život navždy změní.

Osmadvacetiletá žena z New Jersey cítí, jak se budova mohutně otřásla. O dvanáct pater výše do ní narazil Boeing 767 unesený teroristy z organizace Al-Káida.

Slavné fotografie

„Můj nadřízený si myslel, že nás zasáhl malý tryskáč. Nevěděli jsme nic. Začala jsem panikařit. Kolegové se mě snažili uklidnit, říkali, abych zhluboka dýchala. Ale já tam nemohla zůstat, když se budova tak třásla. Cítíš otřesy, slyšíš výbuchy, z oken vidíš padat kancelářské potřeby a židle. A taky lidi,“ popsala Marcy.

Panikaří a vybíhá z kanceláře. Snaží se dostat ven, ale na schodišti panuje naprostý zmatek. Z mrakodrapu se snaží uniknout stovky lidí. „Lidé křičeli, aby se nikdo nepřibližoval k oknům. Viděla jsem raněné. Spálené lebky. A lidi, kteří v sobě měli zaražené různé předměty,“ vzpomínala Marcy.

Marcy Bordersová přežila 11. září 2001 útok na americká Dvojčata. Svět ji zná díky fotografii Stana Hondy jako Prašnou dámu. (9. června 2011)
Marcy Bordersová se synem Zay-denem.
Marcy Bordersová přežila 11. září 2001 útok na americká Dvojčata. Svět ji zná díky fotografii Stana Hondy jako Prašnou dámu. (24. srpna 2011)
Marcy Bordersová přežila 11. září 2001 útok na americká Dvojčata. Svět ji zná díky fotografii Stana Hondy jako Prašnou dámu. (24. srpna 2011)
31 fotografií

Schodištěm probíhají hasiči, derou se nahoru. „Utíkej a nedívej se zpět,“ křičí. Marcy poslechne. Ven vyběhne minutu před desátou hodinou. Vedle se právě hroutí jižní věž World Trade Center.

Ulicemi se žene tlaková vlna nesoucí oblaka prachu. Marcy se snaží utéct pryč, ale bílé smršti nemá šanci uniknout „Nakonec mě dostihla a já spadla na kolena a ruce. Při každém nádechu jsem se dusila prachem,“ líčila.

Okolní svět ztichne a potemní. Marně před svůj obličej natahuje ruce. Nic nevidí. „Nechci umřít, nechci umřít,“ opakuje si zoufalou mantru. Z chaosu ji zachrání neznámý muž bez trička. Mladou úřednici pokrytou bílým prachem odvede do vestibulu nedaleké budovy.

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Tam se skrývá fotograf japonského původu Stan Honda, který pracuje pro agenturu AFP. Marcy ho okamžitě zaujme. „Byl to zvláštní pohled. V hale se objevila žena pokrytá prachem. Na okamžik se zastavila a já zmáčkl spoušť. Pořídil jsem jenom jeden snímek, pak ji někdo odvedl nahoru,“ vzpomínal Honda.

Marcy se nakonec z Manhattanu dostala domů. „Třásla se a opakovala, jak je vděčná za to, že je naživu. Viděla strašné věci,“ vzpomínala její sousedka a nejlepší kamarádka Mechelle Taylorová.

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy Bordersová, která pracovala pro Bank of America v 81. patře WTC. Podařilo se jí utéct a fotograf AFP ji vyfotil, když hledala skrýš.

Bordersová vyvázla bez zranění, nejhorší teroristický útok v dějinách lidstva však těžce poznamenal její psychiku. „Jako kdyby se má duše zbortila spolu s věžemi. Život se vymkl kontrole. Skoro deset let jsem nepracovala a utápěla se v chaosu,“ reflektovala bolestné období.

Rakovina

Když se její působivá fotografie rozletěla do světa, média ji překřtila na Prašnou dámu (Dust lady). Zpočátku nikdo nevěděl, kdo to je, ale po několika dnech Marcy identifikoval jeden z jejích příbuzných.

Stan Honda ji navštívil několik týdnů po útoku. „Byla vyděšená. Nechtěla zpátky do New Yorku a bála se vysokých budov a letadel,“ všiml si fotograf.

Strachu se nikdy nezbavila, přelil se do depresivních stavů a ve snech ji děsil Usáma bin Ládin. „Kruci! Nedokážu uvěřit tomu, že se mi to stalo,“ opakovala ještě měsíce po útoku. Od tíživých stavů si pomáhala alkoholem a drogami, kouřila crack.

Marcy Bordersová přežila 11. září 2001 útok na newyorská Dvojčata. Svět ji zná díky fotografii Stana Hondy jako Prašnou dámu. (24. srpna 2011)

„Už jsem nechtěla žít,“ přiznala později.

Deset let po útoku podstoupila odvykací léčbu, týden po nástupu na terapii americké komando v Pákistánu zabilo bin Ládina. Marcy konečně získala vytoužený klid. „Díky léčbě jsem byla zase střízlivá. A smrt toho teroristy byl bonus,“ uvedla.

Její život se obrátil k lepšímu, dostala zpět do péče své dvě děti. Jenže bílý oblak prachu ji nakonec znovu dohnal. V roce 2014 jí lékaři diagnostikovali rakovinu žaludku.

Americká tragédie

Vědci později potvrdili, že tuny prachu z WTC obsahovaly částice karcinogenního azbestu, křemíku a skleněná vlákna. Téměř čtyři tisíce přeživších a záchranářů, kteří se v době útoku nacházeli u Světového obchodního centra, později onemocněly rakovinou.

„Nemoci se mi dříve vyhýbaly. Věřím tomu, že rakovinu ve mně zažehl pád Dvojčat,“ svěřila se Marcy. Zemřela ve 42 letech po pouhém roce léčby komplikované nedostatkem financí. „Nebyla to jen Prachová dáma. Byla to má hrdinka. Teď už se ten prach usadil a moje máma je volná,“ složila jí poklonu dcera Noelle.

Radnice New Yorku letos odtajnila 170 tisíc dokumentů o kvalitě ovzduší po zřícení Dvojčat. Ukazují, že představitelé města o jedovatých částicích věděli. „Lidé onemocněli, protože politici, kterým důvěřovali, jim lhali a tvrdili, že je bezpečné dýchat toxický vzduch,“ řekl starosta Zohran Mamdani.

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