„I přes opakované pokusy odstranit čepici z jejího organismu se to nakonec ukázalo jako příliš velká zátěž,“ uvedlo zoo v prohlášení na facebooku. Operace podle vyjádření zoo nepřicházela u dospělého hrocha v úvahu.
Fiona čepici spolkla o 11 dnů dříve. Podle zoo šlo o nehodu: návštěvník čepici vyhodil do vzduchu, kde ji zachytil stropní ventilátor a úzkým otvorem nad skleněnou bariérou ji odvanul do výběhu. Agentura DPA s odvoláním na americká média píše, že šlo o dětskou čepici.
Zpočátku se u hrošice neprojevovaly žádné příznaky, po několika dnech ale začala ztrácet chuť k jídlu, uvedl Mike Wenninger zodpovědný v zoo za zdraví zvířat. Veterináři ji nepřetržitě monitorovali, udržovali hydratovanou a dvakrát uspali kvůli vyšetření.
Úterní ultrazvukové vyšetření odhalilo určité zúžení střev, kolonoskopie však nic neukázala. Veterináři si dokonce zapůjčili vibrační desku z koňské farmy, na kterou Fionu několikrát denně stavěli ve snaze, aby se čepice posunula trávicím traktem.
„Bojovala, dokud mohla,“ uvedl ředitel zoo Dave Jenike. „Jsme z toho v šoku,“ dodal. Zoo následně důrazně požádalo návštěvníky, aby si u výběhů hlídali osobní věci a případný spadlý předmět ihned nahlásili zaměstnancům.
|
Zoo a lékaři z dětské nemocnice zachránili předčasně narozeného hrocha
Do hodiny po zveřejnění zprávy začali lidé klást květiny a vzkazy u sochy hrocha před zoologickou zahradou. Starosta Cincinnati Aftab Pureval na síti X uvedl, že Fiona byla pro město symbolem vytrvalosti a radosti. Guvernér Ohia Mike DeWine ji označil za skutečnou ikonu.
Fiona se narodila v roce 2017 o šest týdnů předčasně a vážila jen asi 13 kilogramů, což byla dosud nejnižší zaznamenaná porodní hmotnost u tohoto druhu. Nedokázala sát, personál proto ručně dojil její matku. Zoo její vývoj zachycovalo na fotografiích a videích a fanoušci po celém světě jej sledovali online. Hrošice inspirovala také sérii dětských knih.
Zoologické zahrady na celém světě dlouhodobě varují před předměty, které návštěvníci házejí do výběhů nebo které tam zavane vítr. V roce 2014 například uhynul v německé zoo lední medvěd po spolknutí návštěvníkovy bundy.